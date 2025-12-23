Lyon anuncia chegada de Endrick e avisa: "Natal chegou mais cedo"
Endrick conclui transferência para o Lyon
O Lyon confirmou oficialmente a contratação após fechar um acordo de empréstimo pelo jovem talento do Real Madrid, sem opção de compra. O clube da Ligue 1 anunciou a chegada em um vídeo nas redes sociais, no qual Endrick aparece admirando árvores de Natal e visitando a loja oficial para experimentar sua nova camisa de número 9. “O Natal chegou mais cedo” foram as primeiras palavras do brasileiro de 19 anos após selar sua transferência por empréstimo.
- Getty Images Sport
Quando Endrick fará sua estreia pelo Lyon?
Endrick somou apenas quatro jogos em todas as competições pelo Real Madrid nesta temporada e, por isso, estará ansioso para iniciar sua trajetória no Lyon após a conclusão da transferência, devendo se integrar ao elenco a partir de 29 de dezembro. No entanto, a estreia pode ter de esperar um pouco.
De acordo com o The Athletic, o brasileiro não estará disponível para a partida do Lyon contra o Monaco, pela Ligue 1, no dia 3 de janeiro, devido às regras francesas de registro. A regulamentação exige um prazo de quatro dias após a finalização do acordo para que o jogador seja inscrito, e o negócio só poderá ser oficialmente confirmado a partir de 1º de janeiro.
Mensagem de Endrick para o Lyon
Endrick já publicou sua primeira mensagem nas redes sociais após a confirmação da transferência. “Allez, les Gones”, escreveu o brasileiro no Instagram — "Vamos, Gones", que é o apelido do clube francês.
O jovem também recebeu conselhos sobre seu futuro de Mariano Díaz, ex-jogador do Real Madrid, que o incentivou a provar seu valor. Em entrevista ao The Athletic, ele afirmou: “Se Endrick acabar saindo, ou se um jogador que não está jogando muito precisar ir para o exterior, eu diria para aproveitar ao máximo e valorizar o fato de ser titular, porque isso é a melhor coisa que pode acontecer. É preciso tentar se provar quando te dão essa confiança, porque não é a mesma coisa jogar alguns minutos a cada três partidas. Não dá para mostrar seu valor em poucos minutos. Mas, quando confiam em você e você começa como titular, é aí que pode provar muitas coisas. Nesse caso, se ele sair, também pode voltar para Madri.”
Por que Endrick deixou o Real Madrid rumo ao Lyon?
Houve grande entusiasmo quando o Real Madrid confirmou a contratação de Endrick, amplamente apontado como um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro. O atacante chegou ao clube na temporada passada e disputou 22 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti em sua primeira campanha no Santiago Bernabéu. No entanto, a temporada 2025/26 se mostrou bem mais desafiadora, e o jovem não conseguiu convencer Xabi Alonso de seu potencial.
Em busca de mais minutos em campo — e também de aumentar suas chances de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 —, Endrick optou por uma mudança temporária.
Ancelotti, inclusive, já havia reconhecido que o atacante precisa atuar com regularidade para estar no radar do Brasil. Em entrevista à Placar, em novembro, o treinador afirmou: “Sim, falei com ele no início desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está recuperado, voltou, e precisa pensar com seu entorno sobre o que é melhor. Conversar com o clube para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, essa não será a última Copa do Mundo dele. Ele pode jogar a Copa do Mundo de 2026, porque tem qualidade para isso, mas também pode estar na de 2030, na de 2034 e talvez até na de 2038. Acredito que seja importante para ele voltar a jogar e mostrar suas qualidades.”
- AFP
Um novo começo para Endrick
Endrick agora aguarda ansiosamente sua estreia pelo Lyon. Após o confronto contra o Monaco, o clube francês enfrenta o Lille pela Copa da França, em 11 de janeiro, e depois encaram o Brest pela Ligue 1. O brasileiro também espera atuar na Europa League nesta temporada.
A equipe comandada por Paulo Fonseca lidera atualmente a tabela da competição continental e deve encerrar a fase de liga com partidas contra Young Boys e PAOK.