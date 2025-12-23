Lyon anuncia chegada de Endrick e avisa: "Natal chegou mais cedo"

Houve grande entusiasmo quando o Real Madrid confirmou a contratação de Endrick, amplamente apontado como um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro. O atacante chegou ao clube na temporada passada e disputou 22 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti em sua primeira campanha no Santiago Bernabéu. No entanto, a temporada 2025/26 se mostrou bem mais desafiadora, e o jovem não conseguiu convencer Xabi Alonso de seu potencial.

Em busca de mais minutos em campo — e também de aumentar suas chances de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 —, Endrick optou por uma mudança temporária.

Ancelotti, inclusive, já havia reconhecido que o atacante precisa atuar com regularidade para estar no radar do Brasil. Em entrevista à Placar, em novembro, o treinador afirmou: “Sim, falei com ele no início desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está recuperado, voltou, e precisa pensar com seu entorno sobre o que é melhor. Conversar com o clube para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, essa não será a última Copa do Mundo dele. Ele pode jogar a Copa do Mundo de 2026, porque tem qualidade para isso, mas também pode estar na de 2030, na de 2034 e talvez até na de 2038. Acredito que seja importante para ele voltar a jogar e mostrar suas qualidades.”