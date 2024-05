Os convocados da Holanda para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Eliminada nas oitavas de final na última edição, Laranja tem qualidade para ir mais longe desta vez

A Holanda não está entre os favoritos para vencer a Euro 2024, mas deveria ser considerada uma potencial candidata sob o comando de Ronald Koeman, que os levou ao segundo lugar de seu grupo nas Eliminatórias, atrás apenas da França. Koeman herdou um elenco talentoso de Louis van Gaal após a campanha até as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, e está confiante em causar um impacto ainda maior na Alemanha no mês que vem.

A Holanda percorreu um longo caminho desde a surpreendente derrota nas oitavas de final para a República Tcheca na última edição da Euro, com uma combinação perfeita de juventude e experiência os colocando em boa posição, enquanto buscam vencer o torneio pela primeira vez desde 1988.

Outro confronto com a França acontecerá no grupo D, com a Laranja também tendo um confronto difícil contra a Áustria, mas a equipe de Koeman não deve temer ninguém, dada a qualidade que possui em todos os setores.

E Koeman mostrou suas cartas para o torneio, montando um forte elenco provisório de 30 jogadores. Embora quatro nomes precisarão ser cortados, parece que o técnico tem muito material humano para trabalhar.

Abaixo, a GOAL destrincha um pouco das escolhas de Koeman...