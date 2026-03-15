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Hansi Flick explica a decisão de deixar Lamine Yamal no banco para o confronto do Barcelona contra o Sevilla
Gerenciamento da carga de trabalho do Yamal
Em declarações antes do início da partida, Flick foi sincero sobre a decisão, citando a grande carga de trabalho do jogador nas últimas semanas.
“Lamine tem jogado muitos minutos e agora temos três partidas nesta semana, por isso precisamos dar um descanso a ele”, disse Flick à DAZN. A decisão reforça uma abordagem de proteção em relação ao jogador de 17 anos, que se tornou a peça-chave do jogo ofensivo do Barça.
- AFP
O Barcelona tem pela frente um calendário exaustivo
A exclusão de Yamal faz parte de uma estratégia mais ampla de rodízio, já que o Barcelona enfrenta um calendário lotado. Com a decisiva partida de volta da Liga dos Campeões contra o Newcastle United marcada para quarta-feira, Flick está priorizando a profundidade do elenco para garantir que seus principais jogadores permaneçam descansados para os desafios tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
Flick enfatizou a importância dos próximos dias, observando que não há margem para erros se o clube quiser manter seu ritmo. “É uma semana muito importante”, destacou Flick. “Temos três jogos antes da pausa, de hoje até domingo, e precisamos vencer todos os três. Esse é o nosso objetivo; temos que dar tudo de nós.”
Oportunidade para Bardghji contra o Sevilla
Com Yamal no banco, Roony Bardghji e Dani Olmo foram escalados para o ataque para apoiar Robert Lewandowski. A escalação também conta com a estreia oficial do jovem Xavi Espart na lateral-direita, já que Eric Garcia fica apenas no banco após ter perdido a partida de ida em Newcastle devido a uma sobrecarga muscular.
Espera-se que a atmosfera seja eletrizante, impulsionada pela inauguração de novas arquibancadas no estádio, que ampliarão a capacidade para 62 mil pessoas. Flick acrescentou: “Estou ansioso para ver os torcedores hoje. Contra o Atlético de Madrid, vivemos uma atmosfera incrível e espero que hoje seja assim também. É muito importante contar com esse apoio.”
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Manter a continuidade na sala de máquinas
Embora o ataque e a defesa tenham sofrido mudanças significativas, Flick optou pela estabilidade no meio-campo. Marc Bernal e Pedri continuam a sua parceria, encarregados de controlar o ritmo do jogo contra um time do Sevilla que busca causar uma surpresa.
A combinação de juventude e experiência do alemão reflete a realidade atual de um elenco sobrecarregado por lesões e exigências do calendário.
Com Yamal “descansando estrategicamente”, a pressão recai sobre jogadores como Olmo, Raphinha e Lewandowski para darem o toque decisivo.
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