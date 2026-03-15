Em declarações antes do início da partida, Flick foi sincero sobre a decisão, citando a grande carga de trabalho do jogador nas últimas semanas.

“Lamine tem jogado muitos minutos e agora temos três partidas nesta semana, por isso precisamos dar um descanso a ele”, disse Flick à DAZN. A decisão reforça uma abordagem de proteção em relação ao jogador de 17 anos, que se tornou a peça-chave do jogo ofensivo do Barça.