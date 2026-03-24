Hansi Flick é um grande fã dele: a permanência da estrela do Barcelona parece depender de duas condições

De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Sport, o ex-técnico da seleção alemã já deu sinal verde para um novo contrato com Cancelo. No entanto, há duas condições: por um lado, o jogador de 31 anos precisa obter a liberação de seu clube atual, o Al-Hilal, o que não deve ser um problema, já que o clube saudita não tem mais planos com ele, segundo o jornal. Por outro lado, Cancelo teria que concordar com uma redução salarial significativa. O Barcelona, que passa por dificuldades financeiras, simplesmente não consegue arcar com o salário anual de 12 milhões de euros que é atribuído a ele.

O contrato de Cancelo com o Al-Hilal é válido até 2027.