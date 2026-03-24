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Hansi FlickGetty
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Hansi Flick é um grande fã dele: a permanência da estrela do Barcelona parece depender de duas condições

La Liga
J. Cancelo
Barcelona

Hansi Flick parece ter concordado internamente que uma estrela do Barça deve permanecer no clube além desta temporada.

João Cancelo continua emprestado pelo Al-Hilal ao FC Barcelona até o final da temporada. Se depender do técnico Hansi Flick, o português deve permanecer no clube mesmo após o término da temporada.

  • De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Sport, o ex-técnico da seleção alemã já deu sinal verde para um novo contrato com Cancelo. No entanto, há duas condições: por um lado, o jogador de 31 anos precisa obter a liberação de seu clube atual, o Al-Hilal, o que não deve ser um problema, já que o clube saudita não tem mais planos com ele, segundo o jornal. Por outro lado, Cancelo teria que concordar com uma redução salarial significativa. O Barcelona, que passa por dificuldades financeiras, simplesmente não consegue arcar com o salário anual de 12 milhões de euros que é atribuído a ele.

    O contrato de Cancelo com o Al-Hilal é válido até 2027.

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  • João Cancelo conquistou o campeonato alemão com o Bayern de Munique

    O Al-Hilal concordou, em janeiro, com o empréstimo de Cancelo ao time catalão, depois que o lateral-direito se transferiu para o clube do deserto em 2024 por 25 milhões de euros. Pela equipe de Flick, o lateral-direito de grande poder ofensivo disputou doze partidas oficiais na temporada atual, marcando um gol e dando quatro assistências.

    Cancelo já havia sido emprestado ao FC Barcelona na temporada 2023/24. Entre seus antigos clubes estão o Manchester City, o FC Bayern de Munique e a Juventus de Turim. Com o Bayern, ele conquistou o campeonato alemão na metade da temporada de 2023.

  • João Cancelo: suas estatísticas pelo Barcelona na temporada 2025/26


    Jogos

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    Gols

    1

    Assistências

    4


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