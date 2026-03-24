João Cancelo continua emprestado pelo Al-Hilal ao FC Barcelona até o final da temporada. Se depender do técnico Hansi Flick, o português deve permanecer no clube mesmo após o término da temporada.
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Hansi Flick é um grande fã dele: a permanência da estrela do Barcelona parece depender de duas condições
De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Sport, o ex-técnico da seleção alemã já deu sinal verde para um novo contrato com Cancelo. No entanto, há duas condições: por um lado, o jogador de 31 anos precisa obter a liberação de seu clube atual, o Al-Hilal, o que não deve ser um problema, já que o clube saudita não tem mais planos com ele, segundo o jornal. Por outro lado, Cancelo teria que concordar com uma redução salarial significativa. O Barcelona, que passa por dificuldades financeiras, simplesmente não consegue arcar com o salário anual de 12 milhões de euros que é atribuído a ele.
O contrato de Cancelo com o Al-Hilal é válido até 2027.
João Cancelo conquistou o campeonato alemão com o Bayern de Munique
O Al-Hilal concordou, em janeiro, com o empréstimo de Cancelo ao time catalão, depois que o lateral-direito se transferiu para o clube do deserto em 2024 por 25 milhões de euros. Pela equipe de Flick, o lateral-direito de grande poder ofensivo disputou doze partidas oficiais na temporada atual, marcando um gol e dando quatro assistências.
Cancelo já havia sido emprestado ao FC Barcelona na temporada 2023/24. Entre seus antigos clubes estão o Manchester City, o FC Bayern de Munique e a Juventus de Turim. Com o Bayern, ele conquistou o campeonato alemão na metade da temporada de 2023.
João Cancelo: suas estatísticas pelo Barcelona na temporada 2025/26
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12
Gols
1
Assistências
4