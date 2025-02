Guia Soccer Cities para Buenos Aires: a experiência completa de futebol na capital da Argentina

Uma viagem para a capital argentina não será completa sem assitir uma partida de futebol

Buenos Aires é sinônimo de futebol. Não apenas é a cidade com mais estádios por habitante no mundo e lar dos recentes campeões mundiais, mas também vive em um estado constante de loucura, com uma explosão de paixão a cada final de semana quando se trata de futebol local.

A Cidade Autônoma de Buenos Aires e a Área Metropolitana (conhecida como AMBA) são duas coisas diferentes politicamente, mas no dia-a-dia funcionam como um imenso epicentro do futebol. Muitos clubes estão localizados na área metropolitana, em cidades que não são estritamente Buenos Aires, mas estão a uma, cinco ou dez milhas de distância. Por exemplo, Racing e Independiente, os clubes que revelaram Lautaro Martínez e Sergio Agüero, estão localizados em Avellaneda, mas as pessoas ainda os referem como clubes de Buenos Aires.

O futebol na Argentina é bastante concentrado nessa região e quase metade dos 28 times da Primeira Divisão são de Buenos Aires ou da Área Metropolitana. O jogo foi trazido para a Argentina por imigrantes ingleses e Buenos Aires sempre foi o centro do futebol no país.

Aqui, a GOAL leva você pela experiência ideal de um dia de jogo nas Cidades do Futebol em Buenos Aires.