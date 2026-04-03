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Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Guardiola: Salah é um dos grandes... e merece uma grande despedida

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra
P. Guardiola
M. Salah
P. Foden
England
Egito

Salah é uma verdadeira lenda do Liverpool e da Premier League

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, elogiou o legado do egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool.

Mohamed Salah se prepara para deixar o Liverpool no final da temporada atual, após passar nove anos no Anfield Road.

O Liverpool visita o Manchester City amanhã, sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Guardiola disse na coletiva de imprensa, publicada no site do City: “Salah é um dos grandes, graças aos seus números e à consistência de seu desempenho”.

E acrescentou: “Que jogador e que pessoa maravilhosa. Gols e assistências decisivas. Uma verdadeira lenda do Liverpool e da Premier League por tudo o que fez”.

E continuou: “É o momento certo para se despedir, e ele merece um grande reconhecimento pelo que fez pelo mundo do futebol, especialmente neste país”.

  • فيل فودينGetty

    Foden vai voltar em breve ao seu melhor nível

    Quanto a Phil Foden, Pep Guardiola deixou claro que está certo de que seu jogador voltará em breve ao seu melhor nível.

    Embora o número de gols e assistências dele não tenha atingido o seu nível máximo, o técnico espanhol garantiu que não está preocupado com Foden nem com a capacidade dele de recuperar o nível que o levou a ganhar o prêmio de Melhor Jogador da Premier League, bem como o prêmio de Melhor Jogador da Associação de Jornalistas de Futebol em 2024.

    Só nesta temporada, Foden marcou 10 gols em 41 partidas, e Guardiola afirma que todo jogador passa por altos e baixos ao longo de sua carreira.

    “Foden tem 25 anos e já conquistou seis títulos da Premier League e muitas outras conquistas”, disse Pep.

    Ele destacou: “As contribuições de Foden são impressionantes. Isso é normal em uma carreira longa, e ele voltará ao seu nível novamente”.

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