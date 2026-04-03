Guardiola: Salah é um dos grandes... e merece uma grande despedida

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, elogiou o legado do egípcio Mohamed Salah, craque do Liverpool.

Mohamed Salah se prepara para deixar o Liverpool no final da temporada atual, após passar nove anos no Anfield Road.

O Liverpool visita o Manchester City amanhã, sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Guardiola disse na coletiva de imprensa, publicada no site do City: “Salah é um dos grandes, graças aos seus números e à consistência de seu desempenho”.

E acrescentou: “Que jogador e que pessoa maravilhosa. Gols e assistências decisivas. Uma verdadeira lenda do Liverpool e da Premier League por tudo o que fez”.

E continuou: “É o momento certo para se despedir, e ele merece um grande reconhecimento pelo que fez pelo mundo do futebol, especialmente neste país”.