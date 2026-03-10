Guardiola: “Como parar Vinicius? Vamos pegar a moto e correr”

Um dos grandes jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões é, sem dúvida, o confronto entre Real Madrid e Manchester City: a partida de ida será disputada na quarta-feira, 11 de março, às 21h, no Santiago Bernabeu, e a volta está marcada para uma semana depois, na terça-feira, 17, no Ethiad Stadium. Na véspera do primeiro dos dois jogos, o técnico do Citizens, Pep Guardiola, brincou — mas não muito — com quem lhe perguntou como parar Vinicius Júnior: “Antes tínhamos Walker, agora temos a moto e tentamos correr”, disse o espanhol em entrevista coletiva. “Vinicius é uma ameaça constante, teremos que permanecer compactos e recuar; quando você tenta controlá-lo, sempre há jogadas difíceis de prever”.