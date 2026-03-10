Um dos grandes jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões é, sem dúvida, o confronto entre Real Madrid e Manchester City: a partida de ida será disputada na quarta-feira, 11 de março, às 21h, no Santiago Bernabeu, e a volta está marcada para uma semana depois, na terça-feira, 17, no Ethiad Stadium. Na véspera do primeiro dos dois jogos, o técnico do Citizens, Pep Guardiola, brincou — mas não muito — com quem lhe perguntou como parar Vinicius Júnior: “Antes tínhamos Walker, agora temos a moto e tentamos correr”, disse o espanhol em entrevista coletiva.“Vinicius é uma ameaça constante, teremos que permanecer compactos e recuar; quando você tenta controlá-lo, sempre há jogadas difíceis de prever”.
Guardiola: “Como parar Vinicius? Vamos pegar a moto e correr”
GUARDIOLA COMENTA A AUSÊNCIA DE MBAPPE
Pep Guardiola venceu sete vezes no Bernabeu, a última delas nesta temporada, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões. Desta vez, em comparação com aquele jogo, Kylian Mbappé não estará entre os Merengues devido a uma lesão. Mas para o técnico do Manchester City isso pouco muda: “Acha mesmo que a minha opinião é importante?!”, continua o técnico durante a coletiva de imprensa na véspera. “De qualquer forma, pelas informações que tenho, parece que ele não treinou sozinho. Isso também acontece no nosso clube...”.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY, AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Camavnga; Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Técnico: Arbeloa.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. Técnico: Guardiola.