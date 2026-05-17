Grande preocupação! Estrela da DFB corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo após grave lesão

As imagens da TV mostraram que o pé de Stach estava coberto de sangue; além disso, o joelho também parecia ter sido afetado. O jogador de 27 anos só conseguiu sair de campo com a ajuda de uma maca; pouco depois, Joel Piroe entrou em seu lugar.

Ainda não havia um diagnóstico preciso após o fim da partida, mas a lesão de Stach deve afetar negativamente suas chances de participar da Copa do Mundo com a seleção alemã.

Na próxima quinta-feira, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pretende anunciar sua convocação.