Na partida contra o Brighton & Hove Albion, na tarde de sábado, aos 71 minutos, o meio-campista colidiu com o adversário Carlos Baleba durante uma disputa pela bola e sofreu uma lesão aparentemente grave na perna.
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Grande preocupação! Estrela da DFB corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo após grave lesão
As imagens da TV mostraram que o pé de Stach estava coberto de sangue; além disso, o joelho também parecia ter sido afetado. O jogador de 27 anos só conseguiu sair de campo com a ajuda de uma maca; pouco depois, Joel Piroe entrou em seu lugar.
Ainda não havia um diagnóstico preciso após o fim da partida, mas a lesão de Stach deve afetar negativamente suas chances de participar da Copa do Mundo com a seleção alemã.
Na próxima quinta-feira, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pretende anunciar sua convocação.
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Stach convocado para os últimos jogos pela seleção
Para os últimos jogos internacionais contra a Suíça e Gana, em março, o jogador de 27 anos foi convocado por Nagelsmann para a seleção alemã. Mesmo tendo disputado apenas dez minutos nessas partidas, ele era considerado um candidato promissor para uma vaga na seleção que disputaria a Copa do Mundo.
No total, Stach disputou até agora três partidas pela seleção alemã. Pelo Leeds, o meio-campista vem tendo uma excelente temporada – em 29 jogos da Premier League, ele contribuiu com oito gols (cinco gols e três assistências).