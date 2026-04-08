Gomez dá em cima de Jesus e deixa Inzaghi de queixo caído... e ataca Renard com uma mensagem velada

Gomez também abordou o futuro da seleção saudita, enfatizando que o técnico que assumir o comando da “Selecção Verde” deve ter uma compreensão profunda da natureza do jogador saudita e de sua cultura, tanto dentro quanto fora do campo.
Ele explicou que acompanhar o campeonato nacional de forma contínua é um elemento essencial para qualquer técnico que deseje ter sucesso com a seleção, pois isso lhe dá a capacidade de compreender a natureza dos jogadores e seu verdadeiro potencial.
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Ele observou que alguns jogadores sauditas tendem a ficar acordados até tarde ou a se interessar pela vida fora do campo, mas, por outro lado, enfatizou que isso não se aplica a todos, pois há muitos jogadores que demonstram alto grau de profissionalismo e comprometimento, o que ficou evidente em mais de uma geração nos últimos anos.
Gomez concluiu suas declarações enfatizando que o técnico de sucesso da seleção saudita é aquele capaz de compreender essas diferenças entre os jogadores e trabalhar para aproveitá-las da maneira correta dentro da equipe, a fim de alcançar os melhores resultados possíveis.
Essas declarações constituem uma mensagem velada de crítica ao francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, que enfrenta várias acusações de não compreender a natureza do jogador saudita.
O nome de Gomez já havia sido associado ao cargo de técnico da seleção saudita, em meio a relatos que apontam para a possibilidade de demissão de Renard no futuro próximo.