Gomez dá em cima de Jesus e deixa Inzaghi de queixo caído... e ataca Renard com uma mensagem velada

O técnico português elogiou o desempenho de Jorge Jesus no Al-Nassr durante a atual temporada da Liga Saudita Roshen, considerando que seu compatriota está apresentando o melhor trabalho técnico entre os treinadores da competição no momento.

Gomes explicou, durante sua participação no programa “Al-Muntasif”, que Jesus se destaca por sua capacidade de alcançar equilíbrio em campo, tanto na defesa quanto no ataque, ressaltando que a tática adotada pela equipe lhe confere um claro poder ofensivo e, muitas vezes, obriga os adversários a recuarem para suas áreas defensivas.

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Ele acrescentou que o estilo de Jesus é o mais convincente para ele em comparação com os demais treinadores da liga, observando, ao mesmo tempo, que o Al-Hilal vem enfrentando algumas dificuldades no ataque nesta temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Ele observou que o Al-Hilal não pode ser descrito como um time fraco, especialmente porque demonstra uma clara solidez defensiva, mas precisa de um maior desenvolvimento no aspecto ofensivo, afirmando que a equipe ainda precisa de trabalho adicional na próxima fase, ao contrário do Al-Nassr, que pareceu mais eficaz ofensivamente com Jesus.