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Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Gomez dá em cima de Jesus e deixa Inzaghi de queixo caído... e ataca Renard com uma mensagem velada

J. Gomes
Al Hilal
Al-Nassr
Al Fateh
H. Renard
J. Jesus
S. Inzaghi
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita
França
Itália

O técnico português abre o coração e fala sobre a seleção saudita, o Al-Nassr e a disputa na Liga Roshen

O português José Gomes, técnico do Al-Fateh, fez várias declarações sobre sua antiga crise com o Al-Nassr, a preferência por seu compatriota Jorge Jesus em relação aos treinadores da Liga Roshen, além de enviar uma mensagem velada ao técnico francês Hervé Renard.

Gomes possui várias experiências notáveis na Liga Roshen, que começaram com o clube Al-Taawoun em 2016, passando pelo Al-Ahli antes de passar por várias experiências no exterior, retornando novamente à Arábia Saudita pelo Al-Fateh em 2024.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesus é o melhor do Roshen... e o Al-Hilal enfrenta dificuldades com Inzaghi

    O técnico português elogiou o desempenho de Jorge Jesus no Al-Nassr durante a atual temporada da Liga Saudita Roshen, considerando que seu compatriota está apresentando o melhor trabalho técnico entre os treinadores da competição no momento.

    Gomes explicou, durante sua participação no programa “Al-Muntasif”, que Jesus se destaca por sua capacidade de alcançar equilíbrio em campo, tanto na defesa quanto no ataque, ressaltando que a tática adotada pela equipe lhe confere um claro poder ofensivo e, muitas vezes, obriga os adversários a recuarem para suas áreas defensivas.

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    Ele acrescentou que o estilo de Jesus é o mais convincente para ele em comparação com os demais treinadores da liga, observando, ao mesmo tempo, que o Al-Hilal vem enfrentando algumas dificuldades no ataque nesta temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

    Ele observou que o Al-Hilal não pode ser descrito como um time fraco, especialmente porque demonstra uma clara solidez defensiva, mas precisa de um maior desenvolvimento no aspecto ofensivo, afirmando que a equipe ainda precisa de trabalho adicional na próxima fase, ao contrário do Al-Nassr, que pareceu mais eficaz ofensivamente com Jesus.

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  • A crise do Al-Nasr

    Gomez também falou sobre um episódio antigo que o ligou ao Al-Nasr, quando esteve prestes a assumir o comando técnico da equipe há alguns anos, antes que as coisas mudassem no último momento.

    Ele explicou que a diretoria do Al-Nasr realmente entrou em contato com ele naquela época, e foi acordado que ele assumiria a liderança técnica da equipe; ele chegou até a assinar os contratos para treinar o “Al-Alamy”, e estava a um passo de iniciar oficialmente sua missão.

    Ele acrescentou que a mudança na diretoria do clube naquele período levou o Al-Nasr a recuar na conclusão do acordo, o que resultou no cancelamento da negociação, apesar do acordo prévio, indicando que recebeu posteriormente parte do valor da cláusula de rescisão prevista no contrato.

    O técnico português revelou que acabou concordando em rescindir o contrato por respeito ao príncipe Faisal bin Turki, afirmando que esse episódio lhe deixou uma sensação de tristeza, especialmente porque ele estava animado para viver essa experiência com o Al-Nasr.

    Gomes enfatizou que não recusou treinar o clube, como foi divulgado em alguns momentos, esclarecendo que a decisão partiu da própria diretoria do Al-Nassr após as mudanças administrativas ocorridas no clube.

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    Uma mensagem velada para Renard

    Gomez também abordou o futuro da seleção saudita, enfatizando que o técnico que assumir o comando da “Selecção Verde” deve ter uma compreensão profunda da natureza do jogador saudita e de sua cultura, tanto dentro quanto fora do campo.

    Ele explicou que acompanhar o campeonato nacional de forma contínua é um elemento essencial para qualquer técnico que deseje ter sucesso com a seleção, pois isso lhe dá a capacidade de compreender a natureza dos jogadores e seu verdadeiro potencial.

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    Ele observou que alguns jogadores sauditas tendem a ficar acordados até tarde ou a se interessar pela vida fora do campo, mas, por outro lado, enfatizou que isso não se aplica a todos, pois há muitos jogadores que demonstram alto grau de profissionalismo e comprometimento, o que ficou evidente em mais de uma geração nos últimos anos.

    Gomez concluiu suas declarações enfatizando que o técnico de sucesso da seleção saudita é aquele capaz de compreender essas diferenças entre os jogadores e trabalhar para aproveitá-las da maneira correta dentro da equipe, a fim de alcançar os melhores resultados possíveis.

    Essas declarações constituem uma mensagem velada de crítica ao francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, que enfrenta várias acusações de não compreender a natureza do jogador saudita.

    O nome de Gomez já havia sido associado ao cargo de técnico da seleção saudita, em meio a relatos que apontam para a possibilidade de demissão de Renard no futuro próximo.