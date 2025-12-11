Giorgian de Arrascaeta já jogou em clube europeu? Ídolo do Flamengo já recebeu ofertas de grandes clubes do Velho Continente?

Hexacampeão estadual, decacampeão nacional, tetracampeão continental e dono de inúmeros prêmios, honrarias e artilharias. Isso é apenas uma parte do currículo de Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo que vem se consolidando cada vez mais na história rubro-negra.

Há mais de uma década atuando no futebol brasileiro, hoje, aos 31 anos, o uruguaio terminou 2025 como artilheiro e um dos — senão o maior — destaques do Fla na dobradinha de títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Arrascaeta marcou dez gols ou mais em nove de suas 11 temporadas no Brasil. Chamando atenção desde os tempos de Cruzeiro, onde conquistou seus primeiros troféus e despertou o interesse do clube atual, sua trajetória sempre levantou uma dúvida. No modelo atual do futebol, em que, devido ao poder de contratação, os grandes nomes da América do Sul migram para a Europa, por que Arrascaeta se manteve por tanto tempo? Ele já recebeu propostas do exterior?

A seguir, relembre a carreira do meia revelado pelo Defensor, do Uruguai, veja se ele já atuou no Velho Continente e confira as principais sondagens que recebeu do futebol europeu.