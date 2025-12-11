+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Luigi Vargas

Giorgian de Arrascaeta já jogou em clube europeu? Ídolo do Flamengo já recebeu ofertas de grandes clubes do Velho Continente?

O uruguaio já está entre os grandes nomes da história rubro-negra e segue colecionando feitos — mas por onde ele passou antes disso?

Hexacampeão estadual, decacampeão nacional, tetracampeão continental e dono de inúmeros prêmios, honrarias e artilharias. Isso é apenas uma parte do currículo de Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo que vem se consolidando cada vez mais na história rubro-negra.

Há mais de uma década atuando no futebol brasileiro, hoje, aos 31 anos, o uruguaio terminou 2025 como artilheiro e um dos — senão o maior — destaques do Fla na dobradinha de títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Arrascaeta marcou dez gols ou mais em nove de suas 11 temporadas no Brasil. Chamando atenção desde os tempos de Cruzeiro, onde conquistou seus primeiros troféus e despertou o interesse do clube atual, sua trajetória sempre levantou uma dúvida. No modelo atual do futebol, em que, devido ao poder de contratação, os grandes nomes da América do Sul migram para a Europa, por que Arrascaeta se manteve por tanto tempo? Ele já recebeu propostas do exterior?

A seguir, relembre a carreira do meia revelado pelo Defensor, do Uruguai, veja se ele já atuou no Velho Continente e confira as principais sondagens que recebeu do futebol europeu.

  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2018Getty Images Sport

    Início promissor no Uruguai e chegada ao Brasil

    Arrascaeta fez a base no Defensor, de Montevidéu, onde foi promovido ao time profissional em 2013. Em seus dois anos no elenco principal, disputou 65 jogos e anotou 18 gols. Em 2014, aos 20 anos, se destacou na Libertadores e chamou a atenção do Cruzeiro, então bicampeão brasileiro.

    Em janeiro de 2015, passou a vestir a camisa celeste. Ficou no clube até 2018, período em que conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro. Com gols decisivos pela Raposa e já consolidado na seleção uruguaia, ganhou um novo destino: o Flamengo.

  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Destaque no Flamengo

    Contratado em 2019, Arrascaeta chegou ao Flamengo causando impacto imediato, conquistando a Libertadores, o Brasileirão e o Campeonato Carioca sob o comando de Jorge Jesus.

    Desde então, acumulou três Libertadores, três Brasileirões, três Supercopas do Brasil, duas Copas do Brasil e cinco Cariocas. Individualmente, soma 98 gols e 107 assistências em 352 jogos pelo clube carioca.

  • CR Flamengo v FC Bayern München: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Arrascaeta já jogou na Europa?

    Apesar do significativo destaque no futebol brasileiro, Arrascaeta nunca atuou por clubes europeus.

    Ao longo dos anos, recebeu sondagens do futebol europeu, árabe e mexicano. Em 2020, afirmou à Rádio Del Sol, do Uruguai, que “chegaram algumas propostas”, mas que o melhor naquele momento era “seguir no Flamengo”.

    Em 2023, o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, teria feito uma proposta pelo jogador, segundo o jornal O Globo. O Flamengo afirmava, na época, que não havia recebido nada oficial e só aceitaria negociá-lo pelo valor da multa rescisória: 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação da época), à vista.

    Em junho de 2025, o Cruz Azul, do México, procurou o Flamengo pelo uruguaio, mas a diretoria rubro-negra recusou. Meses depois, na Copa Intercontinental, o time de Filipe Luís venceu os mexicanos por 2 a 1, com dois gols do camisa 10.

  • FBL-FIFA-QATAR-CRUZ AZUL-FLAMENGOAFP

    Contrato de Arrascaeta no Flamengo vai até quando?

    Jogador com mais títulos da história do Flamengo — ao lado de Bruno Henrique — com 15 conquistas, Arrascaeta renovou seu contrato com o clube em novembro. O novo vínculo vai até 2028, podendo ser estendido automaticamente até 2029 em caso de metas de performance cumpridas.

    Sua multa rescisória agora é de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões), além de um aumento salarial. A partir de agora, caso um clube europeu queira contratá-lo e o Flamengo decida não negociá-lo, esse será o valor a ser pago.

