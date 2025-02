Os jogadores com mais títulos pelo Flamengo

Bruno Henrique e Arrascaeta ultrapassam Zico, Júnior e Gabigol, assumindo o topo da lista dos atletas mais vitoriosos da história rubro-negra

Vencer, vencer, vencer. Talvez esta seja a parte do hino do Flamengo que mais move com os sentimentos dos torcedores rubro-negros, e que acaba sendo uma grande responsabilidade para aqueles que defendem as cores do clube carioca.

A cada temporada que se inicia, o sonho de títulos aparece. E a atual geração de jogadores já mostrou por que está inserida com protagonismo na história da agremiação.

Vivendo a era mais vioriosa do clube da Gávea, Bruno Henrique e Arrascaeta ultrapassaram o recorde estipulado por Zico e Júnior – dois ícones da Geração de Ouro do clube, nos anos 1980 – como jogadores com mais troféus levantados com a camisa do Flamengo. Confira, abaixo, quais são os jogadores mais vezes campeões em preto e vermelho.