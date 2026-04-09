Gigante italiano dá os primeiros passos rumo a Lewandowski

O futuro do atacante polonês Robert Lewandowski continua incerto, com o fim de seu contrato com o Barcelona se aproximando no próximo verão.

Lewandowski atrai o interesse de vários clubes europeus, apesar de sua idade avançada, já que atualmente tem 37 anos.

O Milan, da Itália, lidera a corrida dos clubes que tentam contratar Lewandowski gratuitamente no verão de 2026.

O jornal “Sport” informou que os dirigentes do Milan se reuniram na noite de terça-feira passada na Itália com representantes da agência de Lewandowski.

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