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Gigante italiano dá os primeiros passos rumo a Lewandowski

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O futuro do atacante polonês Robert Lewandowski continua incerto, com o fim de seu contrato com o Barcelona se aproximando no próximo verão.

Lewandowski atrai o interesse de vários clubes europeus, apesar de sua idade avançada, já que atualmente tem 37 anos.

O Milan, da Itália, lidera a corrida dos clubes que tentam contratar Lewandowski gratuitamente no verão de 2026.

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O jornal “Sport” informou que os dirigentes do Milan se reuniram na noite de terça-feira passada na Itália com representantes da agência de Lewandowski.

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    Além disso, Benny Zahavi, agente de Lewandowski, esteve em Barcelona esta semana, onde manteve contato direto com o clube catalão.

    De qualquer forma, o encontro que ocorreu na Itália pode ter sido com um membro da equipe da agência de Lewandowski, e não necessariamente com o próprio Zahavi.

    Talvez o interesse do Milan não seja o único, já que a Juventus também demonstrou, nas últimas semanas, disposição para estudar a possibilidade de contratar o atacante polonês, ciente de que sua permanência no Barcelona não está totalmente garantida.

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