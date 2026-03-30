Gary Lineker aponta seus favoritos para vencer a Copa do Mundo — e não é a Inglaterra

Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker analisou os principais candidatos e sugeriu que a Inglaterra ainda tem um caminho a percorrer. Ele apontou a capacidade da Espanha de dominar torneios como o fator decisivo em sua previsão.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 1986 explicou: “A Copa do Mundo está se aproximando muito agora. Sei que a Espanha é, na verdade, a favorita das casas de apostas, seguida de perto pela Inglaterra, França, Argentina e Brasil. Acho que esses são os cinco grandes.

“A França tem um elenco e tanto, não é mesmo? Eles têm um elenco incrível, mas vou apostar na Espanha. Acho que eles podem repetir o que fizeram há cerca de uma década e vencer torneios consecutivos. Quero dizer, a Espanha tem alguns jogadores e tanto.

"Acho que a Espanha tem de ser a equipa a bater. Obviamente, todos adoraríamos que a Inglaterra ganhasse. Portugal também pode ser uma boa aposta de risco. Terão de controlar a narrativa em torno de [Cristiano] Ronaldo, gerir os seus minutos e ver se ele aceita isso. Isso será importante para eles. Mas têm alguns jogadores fantásticos.

"Acho que Portugal é uma boa aposta de risco. Além disso, não se pode descartar a Argentina e nem mesmo o Brasil. Mas vou apostar na Espanha. A Inglaterra é definitivamente uma das favoritas, mas acho que a Espanha tem de ser a favorita à nossa frente; pessoalmente, acho que a França também.

"Acho que, nos torneios recentes, a seleção inglesa evoluiu o suficiente para ter chances de vencer. Mas não me lembro de nenhum de nós ter realmente apostado na Inglaterra como vencedora de um torneio há algum tempo."