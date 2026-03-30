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Gary Lineker aponta seus favoritos para vencer a Copa do Mundo — e não é a Inglaterra
Tuchel leva a Inglaterra à Copa do Mundo
A Inglaterra se prepara para viajar aos Estados Unidos sob o comando do técnico Tuchel, vencedor da Liga dos Campeões, que tem a missão de acabar com um jejum de títulos que já dura 60 anos. Após várias tentativas frustradas sob o comando de Sir Gareth Southgate, incluindo duas derrotas em finais do Campeonato Europeu, as expectativas são altas para uma seleção que conta com o artilheiro recordista Harry Kane e Declan Rice. No entanto, o cenário internacional continua extremamente competitivo. A Espanha entra no torneio como atual campeã europeia após seu triunfo em Berlim, enquanto a França — vencedora em 2018 e finalista em 2022 — possui, sem dúvida, o elenco de maior profundidade do futebol mundial, deixando a Inglaterra como parte do grupo dos “cinco grandes” que disputam o título, em vez de ser a favorita absoluta.
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A Espanha é a equipe a ser batida
Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker analisou os principais candidatos e sugeriu que a Inglaterra ainda tem um caminho a percorrer. Ele apontou a capacidade da Espanha de dominar torneios como o fator decisivo em sua previsão.
O vencedor da Chuteira de Ouro de 1986 explicou: “A Copa do Mundo está se aproximando muito agora. Sei que a Espanha é, na verdade, a favorita das casas de apostas, seguida de perto pela Inglaterra, França, Argentina e Brasil. Acho que esses são os cinco grandes.
“A França tem um elenco e tanto, não é mesmo? Eles têm um elenco incrível, mas vou apostar na Espanha. Acho que eles podem repetir o que fizeram há cerca de uma década e vencer torneios consecutivos. Quero dizer, a Espanha tem alguns jogadores e tanto.
"Acho que a Espanha tem de ser a equipa a bater. Obviamente, todos adoraríamos que a Inglaterra ganhasse. Portugal também pode ser uma boa aposta de risco. Terão de controlar a narrativa em torno de [Cristiano] Ronaldo, gerir os seus minutos e ver se ele aceita isso. Isso será importante para eles. Mas têm alguns jogadores fantásticos.
"Acho que Portugal é uma boa aposta de risco. Além disso, não se pode descartar a Argentina e nem mesmo o Brasil. Mas vou apostar na Espanha. A Inglaterra é definitivamente uma das favoritas, mas acho que a Espanha tem de ser a favorita à nossa frente; pessoalmente, acho que a França também.
"Acho que, nos torneios recentes, a seleção inglesa evoluiu o suficiente para ter chances de vencer. Mas não me lembro de nenhum de nós ter realmente apostado na Inglaterra como vencedora de um torneio há algum tempo."
Será que a Inglaterra consegue lidar com o clima?
A discussão no podcast passou a girar em torno dos desafios ambientais que aguardam as seleções na América do Norte, com o coapresentador Micah Richards fazendo eco ao apoio de Lineker à Espanha, ao mesmo tempo em que destacava o desgaste físico causado pelo verão americano.
O ex-zagueiro da Inglaterra disse: “Eu sempre torceria pela Inglaterra, especialmente com os jogadores que eles têm à disposição. A única pequena preocupação para mim é o clima. O clima, pessoal, vocês sabem como é jogar naquele calor. Os jogadores da Espanha, Itália e França geralmente jogam em condições climáticas melhores e talvez estejam mais bem preparados para jogar no calor. Se eu tivesse que escolher um, eu concordaria com vocês e escolheria a Espanha.”
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O caminho para o Grupo L
Após o empate em 1 a 1 com o Uruguai, a seleção comandada por Tuchel enfrenta o Japão em um último amistoso na terça-feira para definir o elenco antes da estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho. Com os próximos jogos do Grupo L contra Gana e Panamá se aproximando, o técnico está sob pressão para transformar o talento de ponta da Inglaterra em um início dominante no torneio e justificar o status da equipe como favorita.