Francesco Pio Esposito: Por que o Arsenal está de olho no sensacional atacante da Inter, que a Itália espera que possa acabar com seus problemas na Copa do Mundo

Após três anos no Brescia, os irmãos Esposito foram contratados pelo Inter em 2014. Salvatore acabou indo para o SPAL sem nunca ter jogado pelo time principal do Nerazzurri, mas Sebastiano fez sua estreia profissional em uma partida da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt em 2019, com apenas 16 anos de idade - e atualmente está emprestado ao Cagliari. Quanto a Pio, ele jogava pelo time sub-19 do Inter com apenas 17 anos e, após assinar um novo contrato com o clube em 2023, foi emprestado ao Spezia.

Esposito marcou apenas três gols durante sua primeira temporada na Série B, mas explodiu na segunda, acumulando 17 gols em 35 partidas. O Inter, então, decidiu trazê-lo de volta ao San Siro no verão passado e o novo técnico Christian Chivu imediatamente incluiu Esposito em sua equipe para a Copa do Mundo de Clubes - o que não foi nenhuma surpresa, já que os dois se conheciam bem desde a época em que o romeno comandava a Primavera.

Esposito perdeu a estreia do Nerazzurri no torneio, contra o Monterrey, devido a uma lesão, mas entrou no intervalo no lugar de seu irmão, Sebastiano, na partida da segunda rodada contra o Urawa Reds. Os papéis se inverteram aos 83 minutos da última partida da Inter na fase de grupos, mas só depois que Esposito marcou seu primeiro gol em sua primeira partida como titular pelo Inter.

“Ainda não caiu a ficha”, disse o jovem ao site oficial do clube após abrir o placar na vitória por 2 a 0 em Seattle com uma finalização incrivelmente confiante. “Parecia um sonho. Então, olhei em volta e vi Lautaro comemorando e pensei: ‘Então, é verdade!’ Depois, vi meu irmão na linha lateral e corri imediatamente para abraçá-lo.

“Este é o fruto de todo o trabalho que fiz ao longo dos anos, mesmo trabalhando duro no Spezia. Meu primeiro gol após minha estreia em apenas alguns dias: é incrível. O técnico me disse para aproveitar ao máximo minhas qualidades e acho que consegui, graças também à qualidade dos meus companheiros. Agradeço ao técnico por esta grande segunda chance no Inter.”