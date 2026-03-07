Goal.com
Mark Doyle

Traduzido por

Francesco Pio Esposito: Por que o Arsenal está de olho no sensacional atacante da Inter, que a Itália espera que possa acabar com seus problemas na Copa do Mundo

O jornal Gazzetta dello Sport afirmou no início desta semana que o Arsenal manifestou interesse em contratar o jovem jogador do Inter Francesco Pio Esposito. No entanto, o diretor executivo do Nerazzurri, Beppe Marotta, agiu rapidamente para acalmar os rumores sobre a transferência, insistindo que não houve qualquer contato entre os dois clubes. “O Arsenal não pediu o Pio”, disse o italiano à Sport Mediaset antes da partida de ida das semifinais da Coppa Italia entre o Inter e o Como, na terça-feira. “Mas o Inter também não é um clube vendedor. Não fazemos da negociação de jogadores nossa principal atividade.”

“É claro que tudo pode acontecer no futuro, mas isso só ocorreria em um futuro muito distante. Além disso, Pio saiu da nossa base e nós o protegemos como um tesouro.” E com razão. 

Atacantes com potencial para se tornarem craques de nível mundial são agora um bem muito precioso na Itália, e Esposito, de 20 anos, já está sendo apontado como “um pilar do Inter e da seleção nacional” por ninguém menos que Lautaro Martinez.

Então, quão bom é o número 94 do Inter? E ele poderia realmente acabar no Emirates? O GOAL está aqui para contar tudo o que você precisa saber sobre um jogador que, segundo Christian Vieri, tem “tudo para ser um grande atacante”.

  • Onde tudo começou

    Esposito nasceu em Castellammare di Stabia, uma cidade costeira na Campânia, cerca de 30 quilômetros a sudeste de Nápoles. Seu pai, Agostino, era um ex-zagueiro que chegou à terceira divisão do futebol italiano antes de se tornar treinador, então não foi nenhuma surpresa que Esposito e seus dois irmãos mais velhos, Salvatore e Sebastiano, tenham desenvolvido um interesse precoce pelo esporte.

    “Crescemos em uma região onde só havia um campo de futebol”, explicou Salvatore, o mais velho dos Esposito, em entrevista ao Che Fatica La Vita Da Bomber. “Havia muitos outros garotos bons, mas tivemos a sorte de contar com o apoio da nossa família e com o desejo de chegar onde queríamos. Havia muita competição, inclusive entre nós.”

    Sebastiano era o mais talentoso dos três irmãos e, quando o Brescia ofereceu um contrato a ele, ainda com apenas nove anos de idade, Agostino decidiu deixar o emprego e mudar toda a família para o norte.

    “Eu disse sim imediatamente”, disse o pai de Esposito mais tarde aoBrescia Oggi. “Minha esposa achou que eu estava louco, mas aproveitamos a oportunidade. Minha filha foi para o ensino médio lá, enquanto meus três filhos jogavam nas equipes juvenis do Brescia.”

  • A grande chance

    Após três anos no Brescia, os irmãos Esposito foram contratados pelo Inter em 2014. Salvatore acabou indo para o SPAL sem nunca ter jogado pelo time principal do Nerazzurri, mas Sebastiano fez sua estreia profissional em uma partida da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt em 2019, com apenas 16 anos de idade - e atualmente está emprestado ao Cagliari. Quanto a Pio, ele jogava pelo time sub-19 do Inter com apenas 17 anos e, após assinar um novo contrato com o clube em 2023, foi emprestado ao Spezia. 

    Esposito marcou apenas três gols durante sua primeira temporada na Série B, mas explodiu na segunda, acumulando 17 gols em 35 partidas. O Inter, então, decidiu trazê-lo de volta ao San Siro no verão passado e o novo técnico Christian Chivu imediatamente incluiu Esposito em sua equipe para a Copa do Mundo de Clubes - o que não foi nenhuma surpresa, já que os dois se conheciam bem desde a época em que o romeno comandava a Primavera.

    Esposito perdeu a estreia do Nerazzurri no torneio, contra o Monterrey, devido a uma lesão, mas entrou no intervalo no lugar de seu irmão, Sebastiano, na partida da segunda rodada contra o Urawa Reds. Os papéis se inverteram aos 83 minutos da última partida da Inter na fase de grupos, mas só depois que Esposito marcou seu primeiro gol em sua primeira partida como titular pelo Inter.

    “Ainda não caiu a ficha”, disse o jovem ao site oficial do clube após abrir o placar na vitória por 2 a 0 em Seattle com uma finalização incrivelmente confiante. “Parecia um sonho. Então, olhei em volta e vi Lautaro comemorando e pensei: ‘Então, é verdade!’ Depois, vi meu irmão na linha lateral e corri imediatamente para abraçá-lo.

    “Este é o fruto de todo o trabalho que fiz ao longo dos anos, mesmo trabalhando duro no Spezia. Meu primeiro gol após minha estreia em apenas alguns dias: é incrível. O técnico me disse para aproveitar ao máximo minhas qualidades e acho que consegui, graças também à qualidade dos meus companheiros. Agradeço ao técnico por esta grande segunda chance no Inter.”

  • Como está indo?

    Em apenas sua terceira partida na atual campanha, Esposito abriu sua conta na Série A com o segundo gol decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, em 27 de setembro.

    “Devo admitir que ele está me surpreendendo com seu bom desempenho, pois joga para a equipe e sabe fazer certas coisas, não tem medo de nada e sempre mantém a cabeça fria diante do gol”, confessou Chivu, visivelmente encantado, em sua entrevista pós-jogo à DAZN.

    O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, ficou igualmente impressionado com Esposito depois de vê-lo marcar seu primeiro gol pela seleção na vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo na Estônia, em outubro.

    “O que me impressiona é a técnica dele: é difícil marcá-lo”, disse o ex-meio-campista do AC Milan aos repórteres. “Ele é um verdadeiro talento.”

    Desde então, Esposito marcou três gols pela Itália em apenas cinco partidas, depois de marcar contra a Moldávia e a Noruega, além de ter marcado sete gols pelo Inter nesta temporada, incluindo dois na Liga dos Campeões.

    “Apesar de ser tão jovem, ele lida bem com a pressão”, disse Chivu àDAZN. “Ele também consegue lidar com os duelos físicos em campo e trabalha duro pela equipe. Estou muito satisfeito com o desempenho dele.”

    Maiores pontos fortes

    O ponto forte mais evidente de Esposito é a sua força. Com apenas 20 anos, ele é capaz de competir com os maiores e melhores zagueiros da Série A.

    “Ele já está fisicamente pronto”, disse o ex-jogador do Inter e da seleção italiana Vieri ao jornal Gazzetta dello Sport. “Ele consegue até mesmo lidar com a pressão em nível internacional, onde você precisa ser um monstro.”

    De forma reveladora, quando Ange-Yoan Bonny foi questionado sobre quais atributos gostaria de ter de Lautaro e Marcus Thuram, os atacantes titulares do Inter, o atacante francês mencionou Esposito, admitindo que inveja o jogo de retenção de bola do seu companheiro de equipe: “Poucos jogadores conseguem proteger a bola como ele.”

    Fabrizio Ravanelli era indiscutivelmente um deles e, embora diga que vê um pouco de si mesmo em Esposito, o ex-atacante da Itália acha que o jovem é ainda mais parecido com Mario Mandzukic, um atacante monstruoso, mas multitalentoso.

    “Vi as palavras gentis de Ravanelli e sou aquele tipo de atacante que tenta usar a força física para prejudicar os adversários”, admitiu Esposito. “Acho que também tenho esse espírito de luta, como Mandzukic.”

    No entanto, como Gattuso apontou, Esposito não é apenas um batedor, ele também é forte tecnicamente, com Chivu argumentando que “Pio pode fazer um pouco de tudo”.

    Espaço para melhorias

    Esposito tem sido franco sobre seu desejo de se tornar tão preciso na frente do gol quanto Lautaro e tão inteligente em seus movimentos quanto Thuram. No entanto, ele também admitiu querer melhorar sua habilidade em jogadas individuais e sua velocidade na arrancada.

    No entanto, Chivu não tem dúvidas sobre o jogo versátil de Esposito e diz que seu foco principal é ajudá-lo a manter os pés no chão, enquanto até mesmo o agente do atacante também admitiu estar preocupado com todo o hype em torno de seu cliente.

    “Na verdade, não gosto de falar sobre Pio”, disse Mario Giuffredi em outubro. “Não gosto desse hype da mídia em torno de um jogador tão jovem. Não gosto da maneira como falam dele com tanta importância e alarde.

    “Eu seria cauteloso e calmo ao dizer que ele será o centroavante da seleção nacional pelos próximos 10 anos. Ele terá que provar seu valor, como todos os jogadores de futebol. Estamos tentando incutir nele o senso de permanecer com os pés no chão.”

    Não parece haver qualquer risco de o sucesso subir à cabeça de Esposito, sobretudo devido ao local onde cresceu e à forma como ele e os seus irmãos foram criados. Como Gattuso observou recentemente, “a principal qualidade de Pio é a humildade. Arrisco-me mesmo a dizer que é difícil alguém como ele ficar convencido ou ter uma atitude negativa.

    A maneira como ele pensa, treina e age faz com que pareça ter 30 anos: como todo mundo, ele tem seus momentos ruins, mas trabalha, mantém a calma, se esforça e quer melhorar.”

  • O que vem a seguir?

    A única preocupação de Esposito neste momento é o clássico de domingo contra o AC Milan, que pode decidir o Scudetto, com o internacional italiano escalado para jogar no ataque do Inter devido à ausência de Lautaro, lesionado. Mas há também a pequena questão da semifinal da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte no final deste mês. 

    Além disso, porém, é difícil imaginá-lo deixando o San Siro tão cedo — e não apenas porque ele diz estar vivendo seu sonho ao representar o time que ingressou aos nove anos, há mais de uma década. 

    O Manchester United teria feito uma oferta por ele em janeiro de 2025, enquanto ele ainda estava no Spezia, e acredita-se que o Newcastle tenha sido o time inglês não identificado que apresentou uma oferta de £ 45 milhões (US$ 58 milhões) por seus serviços no verão passado. No entanto, a resposta de Marotta ao interesse contestado do Arsenal sugeriu que, embora todos os jogadores do Inter tenham um preço, seria necessária uma oferta gigantesca para que o Nerazzurri sequer considerasse vender Esposito.

    Ele é considerado o futuro rosto do clube, um bem precioso que também seria declarado um tesouro nacional se ele ajudasse a Itália a se classificar para a primeira Copa do Mundo desde 2014 no final deste mês.

