Arfsten deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para finalizar sua transferência para o Middlesbrough. O clube pagará uma quantia de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. Enquanto isso, o Columbus Crew deve manter uma cláusula de revenda.

O Middlesbrough vinha tentando contratar Arfsten há algum tempo antes de fechar o negócio. O clube buscou o defensor/ala de 25 anos no verão passado, enquanto o Toulouse, da França, também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.

A notícia da transferência de Arfsten foi publicada primeiro pelo The Athletic.