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United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Fontes: ala da USMNT e do Columbus Crew, Max Arfsten, finalizando transferência de US$ 7,5 para o Middlesbrough

Mercado da bola
Estados Unidos da América
M. Arfsten
Columbus Crew
Major League Soccer
Middlesbrough
Championship

O Middlesbrough está finalizando um acordo para contratar o defensor do Columbus Crew e da seleção masculina dos Estados Unidos Max Arfsten em uma negociação que pode chegar a US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL. A mudança para o clube da Championship faria Arfsten se juntar aos companheiros de USMNT Sebastian Berhalter e Aidan Morris, ambos também revelados pelo Crew.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A situação

    Arfsten deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para finalizar sua transferência para o Middlesbrough. O clube pagará uma quantia de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. Enquanto isso, o Columbus Crew deve manter uma cláusula de revenda.

    O Middlesbrough vinha tentando contratar Arfsten há algum tempo antes de fechar o negócio. O clube buscou o defensor/ala de 25 anos no verão passado, enquanto o Toulouse, da França, também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.

    A notícia da transferência de Arfsten foi publicada primeiro pelo The Athletic.

    • Publicidade
  • imago-sport-1075444205.jpgIcon Sportswire

    Ligações americanas

    Caso o Boro conclua o negócio, Arfsten se tornará o terceiro jogador da USMNT no elenco, todos com ligação com Columbus.

    Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe aos playoffs de acesso na temporada passada. No fim, porém, o time ficou aquém na final, garantindo sua permanência na Championship nesta temporada.

    Para dar sequência à busca por uma vaga na Premier League, o clube contratou recentemente Berhalter, do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu garantir seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.

  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    A carreira de Arfsten até aqui

    Arfsten se desenvolveu e se tornou um dos melhores alas da MLS nos últimos anos, sendo selecionado para o All-Star em cada um dos últimos dois verões. Originalmente escolhido pelo Crew no Draft da MLS de 2023, a ascensão de Arfsten o levou a fazer sua estreia pela seleção dos Estados Unidos em 2025. Desde então, ele disputou 21 partidas e fez parte do elenco da equipe para a Copa do Mundo. Ele atuou em um jogo no torneio deste verão, saindo do banco contra a Bélgica.

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  • O que vem a seguir?

    O Middlesbrough deve enfrentar o Espanyol no sábado em seu último amistoso de pré-temporada. Depois disso, o clube iniciará os compromissos oficiais com uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Wrexham em 7 de agosto, antes de a temporada da Championship começar em 15 de agosto, contra o Lincoln City.