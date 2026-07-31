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Fontes: ala da USMNT e do Columbus Crew, Max Arfsten, finalizando transferência de US$ 7,5 para o Middlesbrough
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A situação
Arfsten deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para finalizar sua transferência para o Middlesbrough. O clube pagará uma quantia de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. Enquanto isso, o Columbus Crew deve manter uma cláusula de revenda.
O Middlesbrough vinha tentando contratar Arfsten há algum tempo antes de fechar o negócio. O clube buscou o defensor/ala de 25 anos no verão passado, enquanto o Toulouse, da França, também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.
A notícia da transferência de Arfsten foi publicada primeiro pelo The Athletic.
- Icon Sportswire
Ligações americanas
Caso o Boro conclua o negócio, Arfsten se tornará o terceiro jogador da USMNT no elenco, todos com ligação com Columbus.
Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe aos playoffs de acesso na temporada passada. No fim, porém, o time ficou aquém na final, garantindo sua permanência na Championship nesta temporada.
Para dar sequência à busca por uma vaga na Premier League, o clube contratou recentemente Berhalter, do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu garantir seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.
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A carreira de Arfsten até aqui
Arfsten se desenvolveu e se tornou um dos melhores alas da MLS nos últimos anos, sendo selecionado para o All-Star em cada um dos últimos dois verões. Originalmente escolhido pelo Crew no Draft da MLS de 2023, a ascensão de Arfsten o levou a fazer sua estreia pela seleção dos Estados Unidos em 2025. Desde então, ele disputou 21 partidas e fez parte do elenco da equipe para a Copa do Mundo. Ele atuou em um jogo no torneio deste verão, saindo do banco contra a Bélgica.
O que vem a seguir?
O Middlesbrough deve enfrentar o Espanyol no sábado em seu último amistoso de pré-temporada. Depois disso, o clube iniciará os compromissos oficiais com uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Wrexham em 7 de agosto, antes de a temporada da Championship começar em 15 de agosto, contra o Lincoln City.
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