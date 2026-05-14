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Florentino Pérez é visto discutindo com torcedores do Real Madrid enquanto seguranças apreendem faixas que criticam o presidente
Presidente envolvido em discussão acalorada
Em cenas raramente vistas no Bernabéu, o presidente do Real Madrid, Pérez, foi flagrado em um confronto verbal direto com os torcedores nas arquibancadas. Enquanto os jogadores se preparavam para o pontapé inicial em meio a um clima tenso, as câmeras de televisão capturaram o dirigente de longa data discutindo com torcedores situados perto da cabine presidencial.
O confronto ocorreu enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa trocava cumprimentos com o time do Real Oviedo antes da partida. Essa demonstração pública de atrito destaca o aprofundamento da divisão entre a diretoria e a torcida, ocorrendo apenas dois dias após a tensa coletiva de imprensa de Pérez em Valdebebas, onde ele anunciou oficialmente as próximas eleições presidenciais.
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Medida de segurança para silenciar os manifestantes
O clima dentro do estádio ficou ainda mais tenso logo após o início da partida, quando membros da equipe de segurança do estádio foram vistos intervindo nas arquibancadas. O objetivo era retirar várias faixas que visavam especificamente a diretoria do clube, enquanto a hierarquia tentava controlar a imagem pública da manifestação de descontentamento.
Fotografias tiradas no estádio revelaram o conteúdo dos materiais confiscados, que incluíam mensagens contundentes dirigidas ao presidente. Especificamente, faixas com os dizeres “Florentino, saia agora” e “Florentino, culpado” foram apreendidas pela equipe de segurança.
Vaias para Vinicius e Mbappé
Não foi só o presidente que sentiu a ira da torcida do Bernabéu, já que os jogadores foram recebidos com uma campanha de vaias estrondosa. As vaias começaram no momento em que o time entrou em campo para o aquecimento pré-jogo e atingiram o auge quando as escalações iniciais foram anunciadas pelo sistema de som do estádio.
Duas estrelas em particular foram alvo da frustração: Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Ambos os atacantes foram alvo de críticas, com o jogador da seleção brasileira sendo vaiado quase toda vez que tocava na bola durante os primeiros momentos da partida. A reação vem após uma série de resultados decepcionantes, incluindo uma goleada no El Clásico contra o Barcelona, que deixou a temporada em frangalhos.
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O caos interno alimenta a indignação dos torcedores
O clima tenso na capital foi agravado por relatos de sérias disputas internas no elenco principal. A indignação da torcida aumentou após as revelações de uma briga física entre Aurélien Tchouameni e Fede Valverde, um confronto que, segundo relatos, deixou o meio-campista uruguaio precisando levar pontos e o tirou de campo.