Florentino Pérez é visto discutindo com torcedores do Real Madrid enquanto seguranças apreendem faixas que criticam o presidente

Em cenas raramente vistas no Bernabéu, o presidente do Real Madrid, Pérez, foi flagrado em um confronto verbal direto com os torcedores nas arquibancadas. Enquanto os jogadores se preparavam para o pontapé inicial em meio a um clima tenso, as câmeras de televisão capturaram o dirigente de longa data discutindo com torcedores situados perto da cabine presidencial.

O confronto ocorreu enquanto a equipe de Álvaro Arbeloa trocava cumprimentos com o time do Real Oviedo antes da partida. Essa demonstração pública de atrito destaca o aprofundamento da divisão entre a diretoria e a torcida, ocorrendo apenas dois dias após a tensa coletiva de imprensa de Pérez em Valdebebas, onde ele anunciou oficialmente as próximas eleições presidenciais.



