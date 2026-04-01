Flexibilidade de Flick e reclamação da FIFA... Laporta traça o futuro do Barcelona

O recém-eleito presidente do Barcelona disse, a respeito da renovação do contrato de Flick: “Vamos discutir isso com calma no final da temporada; ele não sente necessidade de renovar o contrato neste momento”.

E acrescentou: “Ele é sincero consigo mesmo e extremamente profissional. Acho que ele merece a renovação, mas prefere analisar a situação no final da temporada e tomar a decisão adequada”.

E continuou: “Se renovarmos o contrato por mais um ano, ele terá conseguido o que quer. Acho que ele sente que um contrato de longo prazo pode sugerir a alguns que ele se tornou acomodado”.

O presidente catalão abordou a política de contratações do clube, defendendo o compromisso com a filosofia da La Masia, dizendo: “Entendo que continuaremos melhorando em todos os aspectos, mas devo dizer que, depois de construir um time forte como este, acredito que devemos mantê-lo e consolidá-lo”.

E continuou: “Não há necessidade de recorrer ao mercado de transferências apenas por isso; devemos continuar a olhar para o que temos dentro do clube e, se for necessário, melhorar a equipe”.

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