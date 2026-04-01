Flexibilidade de Flick e reclamação da FIFA... Laporta traça o futuro do Barcelona

Juan Laporta, recém-eleito presidente do Barcelona, reiterou sua grande confiança no atual projeto esportivo do time catalão.
Ele enfatizou a importância de manter a estabilidade e contar com os jogadores que já estão no clube, elogiando o desempenho do técnico alemão Hans Flick e do craque do meio-campo Pedri.
Laporta falou abertamente sobre vários assuntos polêmicos, em uma longa entrevista publicada pelo jornal espanhol “Sport”, começando pelo futuro de Flick, que lidera a equipe com sucesso desde que assumiu o cargo.
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