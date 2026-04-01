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Flexibilidade de Flick e reclamação da FIFA... Laporta traça o futuro do Barcelona

Barcelona
Raphinha
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H. Flick
Espanha
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A lesão de Rafeinha e o desempenho de Pedri estão entre as preocupações do presidente eleito do Barça

Juan Laporta, recém-eleito presidente do Barcelona, reiterou sua grande confiança no atual projeto esportivo do time catalão.

Ele enfatizou a importância de manter a estabilidade e contar com os jogadores que já estão no clube, elogiando o desempenho do técnico alemão Hans Flick e do craque do meio-campo Pedri.

Laporta falou abertamente sobre vários assuntos polêmicos, em uma longa entrevista publicada pelo jornal espanhol “Sport”, começando pelo futuro de Flick, que lidera a equipe com sucesso desde que assumiu o cargo.

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    Como você vê o futuro de Flick no Camp Nou?

    O recém-eleito presidente do Barcelona disse, a respeito da renovação do contrato de Flick: “Vamos discutir isso com calma no final da temporada; ele não sente necessidade de renovar o contrato neste momento”.

    E acrescentou: “Ele é sincero consigo mesmo e extremamente profissional. Acho que ele merece a renovação, mas prefere analisar a situação no final da temporada e tomar a decisão adequada”. 

    E continuou: “Se renovarmos o contrato por mais um ano, ele terá conseguido o que quer. Acho que ele sente que um contrato de longo prazo pode sugerir a alguns que ele se tornou acomodado”.

    O presidente catalão abordou a política de contratações do clube, defendendo o compromisso com a filosofia da La Masia, dizendo: “Entendo que continuaremos melhorando em todos os aspectos, mas devo dizer que, depois de construir um time forte como este, acredito que devemos mantê-lo e consolidá-lo”. 

    E continuou: “Não há necessidade de recorrer ao mercado de transferências apenas por isso; devemos continuar a olhar para o que temos dentro do clube e, se for necessário, melhorar a equipe”.

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  • A dança de Laporta e a ambição de conquistar títulos

    Sobre sua alegria evidente após a vitória nas eleições presidenciais, Laporta justificou sua comemoração dizendo: “Não acho que tenha ofendido ninguém por ter dançado um pouco e comemorado. Quanto ao cartaz, isso já é passado; me pediram para fazer outro durante esta campanha, mas não gosto de repetir as coisas, pois isso perderia a originalidade”.

    Sobre as ambições do clube na temporada atual, Laporta demonstrou grande otimismo, especialmente em relação à Copa do Rei: “Estou muito otimista. Vejo a Copa do Rei como se já a tivéssemos conquistado, após o desempenho que apresentamos e a derrota por uma diferença mínima”.

    Ele confirmou que o clube só fará contratações quando houver necessidade real, dizendo: “Contrataremos jogadores quando a diretoria solicitar a contratação de um ou mais jogadores para reforçar a equipe. Queremos melhorar e não queremos desmontar nossa equipe. Temos um time muito competitivo e forte, temos um goleiro de nível mundial como Juan García e temos uma espinha dorsal na equipe”.

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    Reclamação sobre o calendário internacional e elogios a Pedri

    Ao comentar sobre a lesão sofrida pelo brasileiro Rafinha durante um compromisso com a seleção, Laporta criticou o calendário internacional sobrecarregado: “Devemos pedir à Fifa que elabore um calendário internacional que leve em conta as competições disputadas pelos grandes clubes”. 

    E acrescentou: “É muito preocupante que um dos nossos melhores jogadores tenha se lesionado. Não vamos culpar nossos jogadores, pois são profissionais e dão o melhor de si pelo seu país, mas a situação é muito complicada em termos de solução, com este calendário sobrecarregado em que disputamos tudo”.

    Ao concluir suas declarações, Laporta elogiou o jovem meio-campista Pedri, dizendo que ele “incarna o estilo do Barcelona, apesar de não ser formado na La Masia”.

    Essas declarações surgem num momento em que o Barcelona busca reforçar sua estabilidade esportiva e administrativa, com foco na integração dos jovens e na manutenção do núcleo forte da equipe sob o comando de Flick.

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