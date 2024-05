Flamengo e Fluminense podem impedir o Vasco de mandar jogos no Maracanã após vencerem licitação?

Fla-Flu vence licitação, mas Vasco ainda pode usar o Maracanã; entenda

A dupla Fla-Flu venceu a licitação do Maracanã e vai administrar o estádio por 20 anos, conforme trouxe a GOAL. Diante deste cenário, surge a dúvida no torcedor: O Vasco ou qualquer outro clube poderá jogar no estádio? A resposta é “sim”. De acordo com o edital, Flamengo e Fluminense terão que alugar o estádio, como já acontece no contrato de cessão temporária, para outro clube jogar no Maracanã quando não houver conflito de datas.