Flamengo x Corinthians: quem tem a maior torcida do Brasil?

Curiosidades do Futebol

Os rubro-negros seguem com boa margem nacionalmente, mas corintianos são maioria no sudeste

Flamengo e Corinthians são donos das duas maiores torcidas do Brasil. A vantagem dos rubro-negros na ponta existe, mas segundo a última pesquisa do Globo/Ipec em 2022, os alvinegros contam com números superiores na região sudeste – que abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os clubes jogam.

Os últimos anos tiveram, sob o prisma esportivo no futebol masculino profissional, um grande crescimento do Flamengo quanto ao número de taças conquistadas ao passo em que o Corinthians passou a se ver envolto em crises. Confira, abaixo, os números apresentados nesta pesquisa e que destrincham, também o número de torcedores corintianos e flamenguistas em todo o país.