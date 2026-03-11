As palavras de Paolo Vanoli e Fabiano Parisi na coletiva de imprensa na véspera do Fiorentina x Rakow, jogo de ida das oitavas de final da Conference League.
Traduzido por
Fiorentina, Vanoli: “A Fiorentina merece mais, mas agora somos assim. Eis como está Kean”
Cremonese“Para nós, é um jogo fundamental e temos que nos manter focados nele. Queremos chegar o mais longe possível nesta competição. Enfrentamos uma equipe que se saiu muito bem na fase de grupos, sofreu apenas dois gols na Conference e nunca perdeu. Temos que lembrar que se trata de uma disputa de ida e volta e, como sempre, será importante ser inteligente e fazer uma grande partida. Só pensaremos no desafio em Cremona depois do jogo de amanhã”.
ROTAÇÕES“Vencer é sempre importante, mas antes de tudo o que conta é o desempenho: é daí que nascem os resultados. Contra o Parma poderíamos ter feito mais, porque criamos muitas oportunidades sem aproveitá-las. De qualquer forma, uma vitória sempre dá confiança e nos ajuda a crescer”.
OS JOVENS“Sempre disse que aprecio muito os jovens e, quando têm a oportunidade, devem jogar. Ao mesmo tempo, um treinador também deve protegê-los. Os rapazes da Primavera que estarão conosco amanhã devem estar mentalmente preparados para entrar em campo: se for necessário, não terei problemas em colocá-los para jogar”.
FORMAÇÃO“Com certeza Parisi vai jogar, porque está descansado. De qualquer forma, todos podem começar como titulares. No ataque, Piccoli é um jogador muito importante, assim como Gudmundsson. Parisi representa bem o espírito certo de quem deve entrar em campo. Quando tomo uma decisão, faço-o sempre pensando no bem da equipe”.
GANHAR A CONFERÊNCIA“Do ponto de vista do desempenho, às vezes demos alguns passos atrás, mas mais por brilhantismo mental do que físico. Contra o Parma, por exemplo, administramos mal as oportunidades diante do gol. Se não formos suficientemente lúcidos e determinados diante do gol, é outra história. Olhando para o jogo de ida e volta contra o Parma, em dezembro, chutamos 25 vezes. Precisamos encontrar mais equilíbrio: sabemos que o resultado obtido contra o Parma foi decepcionante”.
RAKOW“Eles jogam de maneira diferente do Jagiellonia, mas com o mesmo nível de agressividade. São muito bons em procurar o atacante e desenvolver a ação ofensiva. Teremos que estar atentos na cobertura preventiva, porque eles sabem explorar bem os espaços em campo aberto. É uma equipe que deve ser enfrentada com muita atenção e teremos que ser capazes de sair bem da primeira pressão deles”.
KEAN“Ele está seguindo um protocolo de recuperação dia a dia, como já mencionei, e continuaremos avaliando-o diariamente. O objetivo continua sendo tê-lo disponível para a partida em Cremona”.
MERCADO DE JANEIRO“Vejo todos bem, embora seja normal que seja necessário um período de adaptação. Brescianini está nos oferecendo uma alternativa importante, assim como Fabbian. Esperamos recuperar Solomon em breve. Meu receio era evitar lesões nos recém-chegados, mas infelizmente houve um contratempo. Harrison está trabalhando bem: agora ele está passando por uma fase de “descanso” que o ajudará a voltar ao seu melhor. Em janeiro, a condição física pode ter altos e baixos”.
Gudmundsson“Ele precisa recuperar a melhor condição física após o problema no tornozelo. Ele continua fazendo coisas importantes, mas ainda falta aquele último passo para ser realmente decisivo. Sabemos – e ele também sabe – que ele pode se tornar determinante nesta fase final do campeonato”.
Paris“Parisi enviou uma mensagem muito importante: ele conquistou minha confiança. Eu não simplesmente a concedi a ele. Hoje, muitos jovens pensam que não têm confiança se não jogam; ele, ao contrário, me disse que estava pronto para entrar em campo em qualquer função. Ele estava interessado na equipe, não na posição. Agora precisamos de todos: esse é o exemplo a ser seguido e é o espírito que quero ver”.
CHRISTENSEN“Fizemos uma alteração na lista devido à lesão de Lezzerini, mas não é certo que possamos fazer outras. Oliver é certamente uma opção importante para amanhã”.
RANIERI E MANDRAGORA
“Sempre disse que são dois jogadores fundamentais. Ranieri, em particular, demonstrou isso várias vezes. Neste momento, porém, todos são importantes: precisamos da contribuição de cada jogador”.
Paris
“O ambiente está bastante tranquilo. Sabemos bem a situação que estamos atravessando e, no campeonato, nosso destino ainda depende de nós. Amanhã enfrentaremos uma equipe que disputou as eliminatórias da Champions League e da Liga Europa, então será uma partida complicada. Somos um grupo coeso: no futebol, há momentos positivos e negativos, mas o fundamental é manter o equilíbrio”.
Em que medida a mudança de função está ajudando você a se tornar um jogador mais completo? “Em
primeiro lugar, quero agradecer ao técnico pela confiança que está demonstrando. Independentemente da posição em campo, o que importa é colocar-se a serviço da equipe. Tenho as qualidades para jogar também como ala, porque sou rápido e gosto de enfrentar o adversário no um contra um. Contra o Udinese foi a primeira vez que desempenhei essa função e acho que me saí bem. O importante é estar sempre disponível para a equipe e para o técnico”.
Ainda sobre a relação com Vanoli
:“A confiança é muito importante para um jogador de futebol. Ao mesmo tempo, quando você assume responsabilidades, precisa estar ciente do que faz. Estou feliz com a confiança que estou recebendo; com Pioli, por outro lado, eu tinha jogado apenas cerca de trinta minutos. No entanto, as decisões sempre cabem ao técnico: eu só posso trabalhar e estar pronto”.
Como você lidou com as críticas após Como pela simulação?
“Acho que já se falou demais sobre esse episódio e não quero voltar a ele. Fora do campo, todos podem dar sua opinião, mas prefiro manter o foco em mim mesmo e na equipe”.
Neste momento complicado, você também está tentando exercer sua liderança no grupo? “Cada
um de nós deve assumir suas responsabilidades. Eu me considero um líder silencioso: não falo muito, prefiro demonstrar meu valor em campo. Neste período, é preciso dar um pouco mais de si. Não é uma fase fácil, mas temos que continuar trabalhando para alcançar a salvação”.
Como você vive a mudança de objetivos em relação à temporada passada, também em relação aos torcedores?
“Não é fácil alterar um objetivo estabelecido no início da temporada. Mas ainda faltam dez jogos e não podemos olhar muito à frente: temos que pensar apenas no próximo jogo, encarando cada partida como uma final. Amanhã vamos tentar passar de fase, depois pensaremos no desafio contra o Cremonese, que será um confronto direto”.
O que não funcionou no início da temporada com Pioli?
“Não sei dizer exatamente o que faltou. Nas primeiras dez partidas, conquistamos poucos pontos, mas é difícil identificar um motivo específico. Às vezes, uma temporada começa mal e é complicado colocá-la de volta nos trilhos. Agora estamos vivendo uma fase um pouco melhor. Em um campeonato, sempre há altos e baixos, então é importante manter o equilíbrio: não se empolgar quando as coisas vão bem e não desanimar quando vão mal. O futebol proporciona emoções muito fortes e faremos de tudo para sair dessa situação”.