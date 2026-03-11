Fiorentina, Vanoli: “A Fiorentina merece mais, mas agora somos assim. Eis como está Kean”

“O ambiente está bastante tranquilo. Sabemos bem a situação que estamos atravessando e, no campeonato, nosso destino ainda depende de nós. Amanhã enfrentaremos uma equipe que disputou as eliminatórias da Champions League e da Liga Europa, então será uma partida complicada. Somos um grupo coeso: no futebol, há momentos positivos e negativos, mas o fundamental é manter o equilíbrio”.

Em que medida a mudança de função está ajudando você a se tornar um jogador mais completo? “Em

primeiro lugar, quero agradecer ao técnico pela confiança que está demonstrando. Independentemente da posição em campo, o que importa é colocar-se a serviço da equipe. Tenho as qualidades para jogar também como ala, porque sou rápido e gosto de enfrentar o adversário no um contra um. Contra o Udinese foi a primeira vez que desempenhei essa função e acho que me saí bem. O importante é estar sempre disponível para a equipe e para o técnico”.

Ainda sobre a relação com Vanoli

:“A confiança é muito importante para um jogador de futebol. Ao mesmo tempo, quando você assume responsabilidades, precisa estar ciente do que faz. Estou feliz com a confiança que estou recebendo; com Pioli, por outro lado, eu tinha jogado apenas cerca de trinta minutos. No entanto, as decisões sempre cabem ao técnico: eu só posso trabalhar e estar pronto”.

Como você lidou com as críticas após Como pela simulação?

“Acho que já se falou demais sobre esse episódio e não quero voltar a ele. Fora do campo, todos podem dar sua opinião, mas prefiro manter o foco em mim mesmo e na equipe”.

Neste momento complicado, você também está tentando exercer sua liderança no grupo? “Cada

um de nós deve assumir suas responsabilidades. Eu me considero um líder silencioso: não falo muito, prefiro demonstrar meu valor em campo. Neste período, é preciso dar um pouco mais de si. Não é uma fase fácil, mas temos que continuar trabalhando para alcançar a salvação”.

Como você vive a mudança de objetivos em relação à temporada passada, também em relação aos torcedores?

“Não é fácil alterar um objetivo estabelecido no início da temporada. Mas ainda faltam dez jogos e não podemos olhar muito à frente: temos que pensar apenas no próximo jogo, encarando cada partida como uma final. Amanhã vamos tentar passar de fase, depois pensaremos no desafio contra o Cremonese, que será um confronto direto”.

O que não funcionou no início da temporada com Pioli?

“Não sei dizer exatamente o que faltou. Nas primeiras dez partidas, conquistamos poucos pontos, mas é difícil identificar um motivo específico. Às vezes, uma temporada começa mal e é complicado colocá-la de volta nos trilhos. Agora estamos vivendo uma fase um pouco melhor. Em um campeonato, sempre há altos e baixos, então é importante manter o equilíbrio: não se empolgar quando as coisas vão bem e não desanimar quando vão mal. O futebol proporciona emoções muito fortes e faremos de tudo para sair dessa situação”.