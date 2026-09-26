A longa estrada de recuperação de Militao parece estar se aproximando do fim no Santiago Bernabeu. Depois de ficar cinco meses afastado, o zagueiro superou com sucesso sua avaliação física final, segundo o Marca.

Esse avanço médico acontece após uma visita a Valdebebas do Dr. Lasse Lempainen, o especialista finlandês que realizou a cirurgia no jogador no início deste ano. O especialista médico esteve na capital espanhola para supervisionar pessoalmente as etapas finais do programa de reabilitação do defensor e avaliar seus níveis de condição física.

Após o check-up bem-sucedido, Dr. Lempainen recorreu às redes sociais para expressar sua satisfação com o progresso do ex-jogador do Porto. Ele escreveu: "Grande dia em Madri com @edermilitao e a equipe médica e de desempenho do @realmadrid. Um dia inteiro dedicado ao retorno dele, enquanto Éder continua evoluindo conforme o planejado após a cirurgia para sua grave lesão no tendão."

"Foi um prazer para nós contribuir com nossa especialização e experiência para o processo de retorno aos gramados, com o objetivo final de ajudá-lo a voltar com segurança e atuar novamente no mais alto nível. Muito obrigado a Éder e a toda a equipe do Real Madrid pela excelente colaboração e por um dia muito bem-sucedido. Voltar ao campo é um marco. Voltar ao seu mais alto nível de desempenho é o objetivo."