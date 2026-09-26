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Finalmente de volta! Astro do Real Madrid, Eder Militao é liberado para retornar após CINCO meses afastado
Especialista traz atualização crucial sobre lesão
A longa estrada de recuperação de Militao parece estar se aproximando do fim no Santiago Bernabeu. Depois de ficar cinco meses afastado, o zagueiro superou com sucesso sua avaliação física final, segundo o Marca.
Esse avanço médico acontece após uma visita a Valdebebas do Dr. Lasse Lempainen, o especialista finlandês que realizou a cirurgia no jogador no início deste ano. O especialista médico esteve na capital espanhola para supervisionar pessoalmente as etapas finais do programa de reabilitação do defensor e avaliar seus níveis de condição física.
Após o check-up bem-sucedido, Dr. Lempainen recorreu às redes sociais para expressar sua satisfação com o progresso do ex-jogador do Porto. Ele escreveu: "Grande dia em Madri com @edermilitao e a equipe médica e de desempenho do @realmadrid. Um dia inteiro dedicado ao retorno dele, enquanto Éder continua evoluindo conforme o planejado após a cirurgia para sua grave lesão no tendão."
"Foi um prazer para nós contribuir com nossa especialização e experiência para o processo de retorno aos gramados, com o objetivo final de ajudá-lo a voltar com segurança e atuar novamente no mais alto nível. Muito obrigado a Éder e a toda a equipe do Real Madrid pela excelente colaboração e por um dia muito bem-sucedido. Voltar ao campo é um marco. Voltar ao seu mais alto nível de desempenho é o objetivo."
- Getty Images Sport
Encerrando um período de instabilidade defensiva
O momento do retorno do brasileiro não poderia ser melhor para o Real Madrid. Militao não atua em uma partida oficial desde a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, em 21 de abril, e sua ausência forçou uma reformulação na linha defensiva. Sob o comando de Jose Mourinho, o Real Madrid precisou recorrer a várias combinações defensivas, muitas vezes utilizando jogadores fora de suas posições naturais para cobrir a lacuna deixada pelo atleta de 26 anos. A reintegração dele ao elenco deve proporcionar a liderança e a presença física tão necessárias.
Embora o departamento médico tenha dado o "sinal verde", a expectativa é que o clube adote uma abordagem cautelosa para seu retorno às competições. O jogador foi visto recentemente participando de sessões físicas intensas no campo de treinamento, demonstrando a mobilidade e a força exigidas para o futebol de alto nível.
Embora agora esteja apto a voltar aos treinos com o time, ele provavelmente passará por um programa de condicionamento personalizado para garantir que consiga suportar a intensidade dos jogos de La Liga e Champions League. O objetivo é que ele esteja totalmente integrado e pronto para contribuir de forma significativa durante a agenda cheia de outubro.
Superando uma série de obstáculos físicos
A ausência recente de Militão faz parte de uma narrativa mais ampla e ainda mais frustrante em relação à sua condição física ao longo das últimas três temporadas. O defensor enfrentou um verdadeiro "calvario" de lesões, totalizando quase 800 dias no departamento médico desde o início da temporada 2023-24.
Tudo começou com uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo, que o deixou fora por 231 dias. Justamente quando parecia estar recuperando o ritmo, ele sofreu uma ruptura completa do LCA no joelho direito, com lesão no menisco, o que resultou em mais 255 dias de reabilitação.
O revés mais recente aconteceu em 28 de abril de 2026, quando ele passou por uma cirurgia por causa de uma grave lesão no tendão proximal da coxa, que exigiu mais cinco meses de recuperação. No total, ele sofreu oito lesões diferentes desde 2023, o que levou a 781 dias de inatividade.
- Getty Images Sport
Impacto nas ambições do clube e da seleção nacional
Seu retorno não é apenas um grande acontecimento para o Real Madrid, mas também para a seleção brasileira. Com grandes torneios internacionais no horizonte, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, acompanhará de perto a forma e a condição física do defensor. Um Militão em forma e em alto nível é amplamente considerado essencial para a estrutura defensiva da seleção brasileira. Sua capacidade de ler o jogo, combinada com sua velocidade de recuperação, faz dele um ativo único tanto para clube quanto para seleção, enquanto se preparam para os desafios da temporada 2026-27 e além.
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