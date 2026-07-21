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Gabriel Marin

Fim da espera: CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

Brasileirão

Nova tecnologia será utilizada a partir da 20ª rodada da Série A e promete reduzir em até 33% o tempo de análise dos lances de impedimento

A espera chegou ao fim. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (21) que o impedimento semiautomático será utilizado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro a partir da 20ª rodada da Série A, que marca o início do segundo turno da competição e será disputada no próximo fim de semana.

O anúncio foi feito durante uma reunião realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com representantes dos clubes da elite do futebol nacional. A implementação da tecnologia encerra um processo de aproximadamente oito meses de preparação, que incluiu testes operacionais, treinamentos em partidas das categorias de base e jogos da própria Série A.

Embora a CBF já planejasse estrear o sistema na abertura do segundo turno, a entidade optou por não oficializar a data antes da conclusão de todas as etapas de implantação.

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    Implantação exigiu oito meses de preparação

    Inicialmente, a expectativa era de que o Brasileirão começasse já com o impedimento semiautomático em funcionamento. No entanto, a necessidade de realizar visitas técnicas em todos os estádios que receberiam a estrutura levou ao adiamento da estreia.

    Com a conclusão desse processo, a tecnologia passa a estar disponível em todas as praças esportivas dos clubes da Série A. Além disso, o Palmeiras também viabilizou a instalação do sistema na Arena Barueri, utilizada pelo clube quando o Nubank Parque está indisponível devido à realização de eventos.

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    Como funciona o impedimento semiautomático

    O sistema utiliza cerca de 30 aparelhos celulares distribuídos pelo estádio, responsáveis por registrar toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo. As imagens captadas permitem que o software construa uma réplica digital em três dimensões da partida, identificando com maior precisão o posicionamento dos jogadores no momento do passe.

    A tecnologia é fornecida pela empresa Genius, que também opera o sistema em competições como a Premier League, o Campeonato Mexicano e o Campeonato Belga. Atualmente, o impedimento semiautomático está instalado em 65 estádios ao redor do mundo.

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    Mais rapidez nas decisões do VAR

    Além do ganho em precisão, a principal expectativa é pela agilidade nas revisões de impedimento. De acordo com dados apresentados pela CBF com base nas ligas que já utilizam o sistema, o tempo necessário para confirmar ou anular um lance de impedimento é reduzido em cerca de 33%.

    A novidade deve diminuir as longas paralisações registradas em análises mais complexas, tornando as decisões da arbitragem mais rápidas sem abrir mão da segurança técnica.

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    O que acontece em caso de falha da tecnologia

    Apesar da estreia do novo sistema, a CBF definiu protocolos para eventuais problemas operacionais durante as partidas.

    Caso o SAOT (Semi-Automated Offside Technology) apresente qualquer falha, a equipe de arbitragem comunicará imediatamente treinadores, capitães e o público presente no estádio. Nessa situação, a análise dos lances volta a ser realizada pelo método convencional do VAR, utilizando a tradicional linha manual empregada até a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Dessa forma, a entidade garante que o andamento das partidas não seja comprometido, mesmo diante de possíveis intercorrências técnicas.