Fim da espera: CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão

A espera chegou ao fim. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (21) que o impedimento semiautomático será utilizado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro a partir da 20ª rodada da Série A, que marca o início do segundo turno da competição e será disputada no próximo fim de semana.

O anúncio foi feito durante uma reunião realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com representantes dos clubes da elite do futebol nacional. A implementação da tecnologia encerra um processo de aproximadamente oito meses de preparação, que incluiu testes operacionais, treinamentos em partidas das categorias de base e jogos da própria Série A.

Embora a CBF já planejasse estrear o sistema na abertura do segundo turno, a entidade optou por não oficializar a data antes da conclusão de todas as etapas de implantação.