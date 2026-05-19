Como Fernando Diniz ajudou Rayan a chegar à seleção brasileira e à Copa do Mundo

A convocação de Rayan para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo representa o capítulo mais simbólico de uma ascensão meteórica construída nos últimos meses. Revelado pelo Vasco e negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, o atacante de apenas 19 anos ganhou espaço no cenário internacional após uma temporada explosiva em 2025. E, segundo o próprio jogador, há um personagem fundamental nessa trajetória: Fernando Diniz.

Atual técnico do Corinthians, Diniz trabalhou com Rayan no Vasco e enxergou cedo um potencial fora da curva no atacante. Mais do que apostar no jovem, o treinador fez uma promessa logo no primeiro contato entre os dois em São Januário: colocá-lo na seleção brasileira.

Meses depois, a previsão se concretizou.