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Fernando Diniz e RayanGetty/GOAL
Gabriel Marin

Como Fernando Diniz ajudou Rayan a chegar à seleção brasileira e à Copa do Mundo

F. Diniz
Rayan
Brasil
Copa do Mundo

Promessa feita no Vasco virou realidade para atacante de 19 anos, hoje destaque do Bournemouth e nome confirmado por Carlo Ancelotti no Mundial

A convocação de Rayan para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo representa o capítulo mais simbólico de uma ascensão meteórica construída nos últimos meses. Revelado pelo Vasco e negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, o atacante de apenas 19 anos ganhou espaço no cenário internacional após uma temporada explosiva em 2025. E, segundo o próprio jogador, há um personagem fundamental nessa trajetória: Fernando Diniz.

Atual técnico do Corinthians, Diniz trabalhou com Rayan no Vasco e enxergou cedo um potencial fora da curva no atacante. Mais do que apostar no jovem, o treinador fez uma promessa logo no primeiro contato entre os dois em São Januário: colocá-lo na seleção brasileira.

Meses depois, a previsão se concretizou.

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  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    A conversa que marcou o início da transformação

    Rayan revelou que o impacto de Fernando Diniz começou ainda nos primeiros dias do treinador no Vasco. Em entrevista ao SporTV, o atacante contou que ficou impressionado com a confiança transmitida pelo comandante logo na chegada.

    "Quando o Diniz chegou no Vasco, no primeiro dia, ele me chamou em uma sala e a primeira coisa que ele falou comigo é que iria me colocar na seleção brasileira. Então, desde lá, eu trabalhei firme e ele me ajudou bastante".

    A declaração evidencia a capacidade de Diniz de potencializar jogadores por meio da confiança e da conexão pessoal. Com Rayan, a relação rapidamente se transformou em uma parceria decisiva para a evolução do jovem.

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  • Vasco Da Gama v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O período em que Vasco e Rayan cresceram juntos

    Apesar das oscilações do Vasco durante a temporada de 2025, o time viveu seu melhor momento entre agosto e outubro. Foram apenas uma derrota em 12 partidas, com sete vitórias e quatro empates, período em que Rayan passou a ser protagonista no setor ofensivo cruz-maltino.

    Sob o comando de Diniz, o atacante ganhou liberdade para atuar em diferentes funções no ataque. Pela direita, pela esquerda ou centralizado, o jovem passou a explorar sua velocidade, força física e capacidade de finalização.

    Os números traduzem a evolução: Rayan encerrou a temporada com 20 gols em 57 jogos, terminou como vice-artilheiro da equipe e despertou o interesse do futebol europeu.

  • Vasco Da Gama v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A "bronca" que virou ponto de virada

    Um dos episódios mais marcantes da relação entre Diniz e Rayan aconteceu durante uma partida entre Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Após um gol sofrido pela equipe carioca, o treinador chamou a atenção do atacante de maneira enérgica à beira do gramado, chegando a puxá-lo pelo braço para corrigir o posicionamento.

    O momento poderia abalar um jogador jovem, mas teve efeito contrário.

    Antes do episódio, Rayan havia marcado apenas quatro gols em 18 partidas no Brasileirão. Depois da cobrança pública, o atacante cresceu de rendimento, passou a decidir jogos e terminou a temporada em alta.

    Internamente, o lance foi tratado como reflexo da intensidade com que Diniz trabalhava o desenvolvimento do atleta. O treinador sempre deixou claro que enxergava em Rayan um potencial raro no futebol brasileiro.

  • Vasco Da Gama v Juventude - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "O atacante mais completo do Brasil"

    A admiração de Fernando Diniz por Rayan nunca foi escondida. Em entrevista ao programa De Cara com o Cara, da Romário TV, o treinador fez elogios contundentes ao atacante e afirmou que ele tinha potencial para se tornar um dos maiores jogadores do mundo.

    "O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo. Ele tem tudo. Para mim, é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem dúvidas".

    O técnico ainda destacou a versatilidade do jovem, capaz de atuar pelos dois lados do campo, como centroavante ou até mais recuado na armação ofensiva.

    A leitura de Diniz acabou validada rapidamente dentro de campo.

  • Fulham v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Da maior venda da história do Vasco ao futebol inglês

    O desempenho de Rayan em 2025 chamou atenção de clubes europeus, e o Bournemouth apostou alto para contratar o atacante. No fim de janeiro, o Vasco concretizou a maior venda de sua história.

    A negociação foi fechada em 35 milhões de euros, sendo 28,5 milhões fixos e outros 6,5 milhões condicionados a metas e objetivos.

    Na Inglaterra, o jovem rapidamente conquistou espaço. Titular no Bournemouth, Rayan manteve o bom nível de atuações na Premier League e entrou definitivamente no radar de Carlo Ancelotti.

    A sequência positiva no futebol inglês foi determinante para a convocação à Copa do Mundo.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Diniz cumpriu a promessa

    Enquanto Rayan se consolidava na Europa, Fernando Diniz deixou o Vasco após um início irregular de 2026 e assumiu o Corinthians. Ainda assim, o treinador acompanhou de perto a evolução do atacante e celebrou a convocação do ex-pupilo.

    "Me sinto abençoado e privilegiado de ter me encontrado com o Rayan. Ele é um garoto da Barreira do Vasco, humilde, super talentoso e muito especial", disse Diniz ao UOL.

    A história entre os dois mostra como a relação entre treinador e jogador pode ser decisiva no desenvolvimento de um atleta. Mais do que identificar talento, Diniz deu confiança, cobrou intensidade e ajudou a moldar um dos nomes mais promissores da nova geração do futebol brasileiro.

    Agora, Rayan chega à Copa do Mundo como uma das grandes apostas da seleção brasileira, exatamente como Fernando Diniz previu ainda no primeiro encontro entre os dois.

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