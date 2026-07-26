No cenário ideal, qualquer clube prefere equilibrar as operações de venda e de compra, para não passar a impressão de necessidade urgente, seja ao vender os seus jogadores ou ao contratar os nomes de que precisa.

Mas a natureza do mercado de transferências que o Real Madrid gere neste verão fez com que a prioridade fossem as contratações, na esperança de que estes negócios ajudem também a definir os jogadores que ficam fora dos planos.

E há dossiês em aberto em todas as posições. Na linha defensiva, mantém-se a necessidade de contratar um novo defesa central (para além de um médio), mas isso exige primeiro a saída de Raúl Asencio.

Também surgiram especulações sobre a possibilidade de saída de Álvaro Carreras, tendo em conta a consciência que tem da dimensão do interesse que suscita, sobretudo dos clubes da Premier League.

Ainda assim, as maiores vendas previstas concentram-se nos restantes setores, podendo representar o início de uma fase de substituição e renovação após duas épocas dececionantes, em que a equipa não conquistou qualquer troféu.

Os movimentos de mercado relacionados com Tchouaméni e Eduardo Camavinga seguem também nessa direção, ainda que por motivos diferentes.

Diz-se que o primeiro renovou o contrato até 2031, mas não lhe faltam interessados nos seus serviços em Inglaterra, e goza de uma posição negocial forte. Já o seu compatriota Camavinga parece mais perto de sair, mais cedo ou mais tarde, após uma época má.

No entanto, os valores que circulam, que ultrapassam os 70 milhões de euros, refletem a inflação dos preços do mercado.