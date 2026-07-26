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Fase complicada: terramoto iminente à espera do Real Madrid

Especiais e Opinião
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
Endrick
Espanha

A palavra "Sumeriana" é conhecida nos meios adeptos do Real Madrid como o termo utilizado para designar a torrente de rumores associados às contratações do clube. 

E parece que este verão traz consigo uma quantidade enorme de notícias, sobretudo porque o mercado de transferências vai fechar na terça-feira, 1 de setembro, o que significa que ainda espera todos mais de um mês repleto de acontecimentos.

Até ao momento, o Real Madrid concretizou contratações de destaque, como a de Marc Cucurella, ao passo que os negócios por Yan Diomandé e Rodri parecem estar muito próximos de se concretizarem. 

O jornal "Sport" referiu que, após a onda de entusiasmo que acompanhou estes reforços e que elevou o teto das expectativas quanto ao nível dos merengues, o Real Madrid vê-se agora obrigado a abrir o dossiê das saídas.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Cortes em todos os setores

    No cenário ideal, qualquer clube prefere equilibrar as operações de venda e de compra, para não passar a impressão de necessidade urgente, seja ao vender os seus jogadores ou ao contratar os nomes de que precisa. 

    Mas a natureza do mercado de transferências que o Real Madrid gere neste verão fez com que a prioridade fossem as contratações, na esperança de que estes negócios ajudem também a definir os jogadores que ficam fora dos planos.

    E há dossiês em aberto em todas as posições. Na linha defensiva, mantém-se a necessidade de contratar um novo defesa central (para além de um médio), mas isso exige primeiro a saída de Raúl Asencio. 

    Também surgiram especulações sobre a possibilidade de saída de Álvaro Carreras, tendo em conta a consciência que tem da dimensão do interesse que suscita, sobretudo dos clubes da Premier League.

    Ainda assim, as maiores vendas previstas concentram-se nos restantes setores, podendo representar o início de uma fase de substituição e renovação após duas épocas dececionantes, em que a equipa não conquistou qualquer troféu.

    Os movimentos de mercado relacionados com Tchouaméni e Eduardo Camavinga seguem também nessa direção, ainda que por motivos diferentes. 

    Diz-se que o primeiro renovou o contrato até 2031, mas não lhe faltam interessados nos seus serviços em Inglaterra, e goza de uma posição negocial forte. Já o seu compatriota Camavinga parece mais perto de sair, mais cedo ou mais tarde, após uma época má.

    No entanto, os valores que circulam, que ultrapassam os 70 milhões de euros, refletem a inflação dos preços do mercado.

    • Publicidade
  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Lista dos jogadores candidatos à saída

    Este fator deve ser levado em consideração em casos como o de Vinícius Júnior, que entrou no último ano do seu contrato sem chegar a um acordo para a renovação, o que deu início à corrida dos clubes interessados na sua contratação, sendo o Arsenal o primeiro a mover-se com seriedade, segundo o jornal "The Athletic".

    O Manchester United, por sua vez, continua sempre presente na lista de clubes capazes de fechar negócios com o Real Madrid, sobretudo porque Old Trafford recebeu nos últimos anos vários dos principais jogadores que o clube merengue vendeu, como Di María, Casemiro e Raphaël Varane.

    Destacam-se também os nomes de Franco Mastantuono e Gonzalo García, na lista de jogadores candidatos a sair, num processo que não será fácil e que poderá aumentar a intensidade da tensão durante o período de preparação para a nova temporada.

    Já o caso de Endrick tem a sua particularidade, pois o avançado brasileiro não parece disposto a disputar mais uma temporada por empréstimo, apesar de a densidade das opções ofensivas na equipa poder colocá-lo numa situação complicada.

  • mourinhoGetty Images

    Gestão do ficheiro dos jogadores suplentes

    A gestão do plantel de suplentes será um dos maiores desafios que José Mourinho terá pela frente, já que o treinador prefere manter jogadores capazes de desempenhar o papel de "12.º homem", como Brahim Díaz, embora conservar esse papel por muito tempo não seja tarefa fácil.

    No fim de contas, o técnico português continua a ser a contratação mais importante deste projeto e precisa, para além dos grandes nomes, de apresentar uma imagem competitiva logo desde os primeiros jogos, de modo a evitar quaisquer tensões desnecessárias.

    Em suma, o entusiasmo que acompanha as novas contratações e as cerimónias de apresentação dos jogadores antecede uma fase complexa de reorganização das peças dentro da equipa, numa altura em que ninguém está disposto a escrever o seu comunicado de despedida.

    Esta situação pode transformar-se numa concorrência feroz pelas posições, uma concorrência que o clube procura consolidar, num momento em que se vê obrigado a gerir o dossier das saídas com extrema precisão e sem qualquer atraso, a fim de alcançar o equilíbrio desportivo e financeiro.

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