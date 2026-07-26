A palavra "Sumeriana" é conhecida nos meios adeptos do Real Madrid como o termo utilizado para designar a torrente de rumores associados às contratações do clube.
E parece que este verão traz consigo uma quantidade enorme de notícias, sobretudo porque o mercado de transferências vai fechar na terça-feira, 1 de setembro, o que significa que ainda espera todos mais de um mês repleto de acontecimentos.
Até ao momento, o Real Madrid concretizou contratações de destaque, como a de Marc Cucurella, ao passo que os negócios por Yan Diomandé e Rodri parecem estar muito próximos de se concretizarem.
O jornal "Sport" referiu que, após a onda de entusiasmo que acompanhou estes reforços e que elevou o teto das expectativas quanto ao nível dos merengues, o Real Madrid vê-se agora obrigado a abrir o dossiê das saídas.