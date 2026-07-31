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York City v Sunderland - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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FA endurece combate a abuso discriminatório com ampliação da suspensão mínima para jogadores e membros da comissão técnica

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A Associação de Futebol (FA) introduziu regulamentos mais rígidos para combater condutas discriminatórias em todo o futebol inglês antes da próxima temporada. De acordo com o quadro atualizado, jogadores, treinadores e membros da comissão técnica considerados culpados de má conduta agravada agora enfrentarão uma suspensão mínima aumentada de 10 partidas, para promover um ambiente inclusivo.

  • FA endurece sanções por má conduta

    A FA reforçou oficialmente as sanções em casos de violação da Regra E3.2, que abrange conduta discriminatória relacionada a raça, origem étnica, religião, gênero, orientação sexual ou deficiência. Nas temporadas anteriores, as suspensões por essas infrações agravadas variavam de seis a 12 partidas. A entidade agora estabeleceu uma nova punição mínima base de 10 jogos de suspensão para qualquer jogador ou membro da comissão técnica considerado culpado.

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  • imago-sport-1075073087.jpgNurPhoto

    Entidade reguladora divulga comunicado

    A FA enfatizou que essas medidas mais rígidas foram introduzidas como parte de um compromisso claro de eliminar todas as formas de discriminação do futebol inglês. O comunicado dizia: "Embora tenha havido progresso significativo nos últimos anos, a conduta discriminatória continua sendo um desafio em todo o esporte. Medidas reforçadas são necessárias para combater essa conduta abominável."

  • A comissão mantém poderes discricionários

    Embora a sanção-base tenha sido elevada para 10 partidas, as comissões regulatórias independentes mantêm a discrição para ajustar a duração das suspensões dependendo das circunstâncias específicas. Punições mais severas ainda podem ser impostas se houver fatores agravantes significativos, enquanto uma suspensão reduzida de seis partidas só será considerada se um infrator admitir a infração na primeira oportunidade. Além disso, indivíduos que cometerem reincidência estarão sujeitos a suspensões superiores a 12 partidas ou a punições por tempo determinado nos casos mais graves.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier League Riccardo CalafioriGetty Images

    Clubes se adaptam antes do pontapé inicial

    Os clubes de todas as divisões do futebol inglês agora devem garantir que todos os jogadores e membros da comissão compreendam plenamente as graves consequências dessas regras atualizadas antes do início das competições. O quadro mais rigoroso chega no momento em que as equipes finalizam os preparativos para a temporada 2026-27. A campanha da Premier League está programada para começar em 21 de agosto, quando o atual campeão Arsenal recebe o recém-promovido Coventry City.