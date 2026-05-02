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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

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Explicação: Por que Martin Odegaard não foi escalado para o confronto do Arsenal contra o Fulham

Arsenal
M. Oedegaard
Premier League
Fulham
Arsenal x Fulham

O Arsenal enfrenta mais uma preocupação com a condição física dos jogadores, depois que o capitão Martin Odegaard foi descartado para o confronto deste sábado pela Premier League contra o Fulham devido a um problema no joelho. O influente meia vem enfrentando problemas físicos ao longo da temporada e não conseguiu se recuperar a tempo para o clássico londrino.

  • Resaca da Liga dos Campeões para o capitão do Arsenal

    A ausência de Odegaard deve-se a um problema físico ocorrido durante as partidas europeias do Arsenal no meio da semana. O jogador da seleção norueguesa foi substituído aos 58 minutos do empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o que imediatamente levantou receios quanto à sua disponibilidade para os jogos do campeonato nacional.

    Odegaard tem sido prejudicado por um problema no joelho ao longo da temporada, e a rápida recuperação para o jogo de sábado à noite provou ser demais para o meio-campista. A comissão técnica do Arsenal tomou a decisão de deixá-lo totalmente fora da equipe para a visita do Fulham ao Emirates Stadium, a fim de evitar agravar ainda mais o problema de longa data.

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  • Arsenal FC v Luton Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta explica que as mudanças foram motivadas pela rotação do elenco e por lesões

    Antes do início da partida, Mikel Arteta comentou sobre a significativa reformulação em sua escalação inicial, que contou com cinco alterações em relação à equipe que empatou com o Atlético de Madrid. O técnico espanhol confirmou que, embora algumas substituições fossem táticas, outras estavam completamente fora de seu controle devido à condição física de seus principais jogadores.

    “Algumas delas são forçadas por diferentes tipos de problemas e também por outras razões, porque, obviamente, precisamos de muita energia, frescor e qualidade também, com certeza”, disse Arteta. Os comentários do técnico sugerem um delicado equilíbrio, já que os Gunners buscam lidar com uma agenda exigente em várias competições.

  • A temporada difícil de Odegaard

    Odegaard marcou apenas um gol e deu sete assistências em 32 partidas disputadas em todas as competições nesta temporada. Os problemas que envolvem o norueguês não se limitam ao seu desempenho em campo. Problemas persistentes no joelho têm atormentado o meio-campista ao longo da temporada 2025-26, limitando-o a apenas 19 partidas como titular na Premier League e na Liga dos Campeões.


  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Eze entra em campo enquanto os Gunners reorganizam o time

    Na ausência do capitão, Eberechi Eze foi escalado como titular para dar o impulso criativo no terço final do campo. No restante da equipe, Bukayo Saka voltou à ala direita no lugar de Noni Madueke, enquanto Riccardo Calafiori recuperou sua vaga na lateral esquerda, levando Piero Hincapie para o banco de reservas.

    O meio-campo também apresentou um visual jovem, com Myles Lewis-Skelly a começar como motor da equipe, já que Martin Zubimendi recebeu uma folga. Enquanto isso, Leandro Trossard foi preferido a Gabriel Martinelli na ala esquerda, completando uma linha de ataque bastante renovada para o time do norte de Londres.

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