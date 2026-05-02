Explicação: Por que Martin Odegaard não foi escalado para o confronto do Arsenal contra o Fulham

A ausência de Odegaard deve-se a um problema físico ocorrido durante as partidas europeias do Arsenal no meio da semana. O jogador da seleção norueguesa foi substituído aos 58 minutos do empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, o que imediatamente levantou receios quanto à sua disponibilidade para os jogos do campeonato nacional.

Odegaard tem sido prejudicado por um problema no joelho ao longo da temporada, e a rápida recuperação para o jogo de sábado à noite provou ser demais para o meio-campista. A comissão técnica do Arsenal tomou a decisão de deixá-lo totalmente fora da equipe para a visita do Fulham ao Emirates Stadium, a fim de evitar agravar ainda mais o problema de longa data.