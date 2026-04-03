Ex-jogador do Real Madrid é levado ao hospital

James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid, passou por um problema de saúde que exigiu sua internação em um hospital nos Estados Unidos por três dias, após o amistoso entre as seleções da Colômbia e da França.

A Federação Colombiana de Futebol anunciou que o jogador sofreu de desidratação grave após o jogo, realizado no estado de Maryland, que terminou com a vitória da França por 3 a 1.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que James jogou apenas 63 minutos e demonstrou cansaço e falta de preparação física durante a partida.

No dia seguinte, seu estado se agravou devido à desidratação, o que exigiu sua transferência para um hospital em Minnesota, onde ficou sob observação médica por 72 horas.