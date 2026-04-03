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Ex-jogador do Real Madrid é levado ao hospital

Real Madrid
Colômbia
J. Rodriguez
Espanha
Colômbia

James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid, passou por um problema de saúde que exigiu sua internação em um hospital nos Estados Unidos por três dias, após o amistoso entre as seleções da Colômbia e da França.

A Federação Colombiana de Futebol anunciou que o jogador sofreu de desidratação grave após o jogo, realizado no estado de Maryland, que terminou com a vitória da França por 3 a 1.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que James jogou apenas 63 minutos e demonstrou cansaço e falta de preparação física durante a partida.

No dia seguinte, seu estado se agravou devido à desidratação, o que exigiu sua transferência para um hospital em Minnesota, onde ficou sob observação médica por 72 horas.

  • James RodriguezGetty Images

    Aumentam as preocupações quanto à disponibilidade de James Rodríguez

    A Federação Colombiana confirmou que o estado de saúde de James melhorou, indicando que o problema não está relacionado a nenhuma lesão muscular nem às suas atividades no futebol.

    Essa situação gera preocupação quanto à disponibilidade de James Rodríguez para disputar a Copa do Mundo de 2026.

    James joga atualmente pelo Minnesota United, mas disputou apenas 39 minutos este ano devido a lesões, e sua última atuação contra a Croácia, antes do jogo contra a França, ficou aquém do esperado.

    Apesar disso, James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, continua sendo uma peça importante na seleção da Colômbia, que está no mesmo grupo da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

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