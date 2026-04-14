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Ex-assistente técnico do Manchester United é nomeado técnico de Gana antes da Copa do Mundo
Black Stars contrata técnico experiente
Gana recorreu à vasta experiência de Queiroz após a demissão de Addo, na sequência de uma série de quatro derrotas consecutivas em amistosos. O técnico de 73 anos, conhecido por ter sido o assistente de confiança de Sir Alex Ferguson em Old Trafford, foi escolhido entre mais de 600 candidatos para comandar a seleção em sua quinta participação na Copa do Mundo, segundo a ESPN. Seu contrato de curto prazo, que será reavaliado após o torneio, visa estabilizar um elenco que passou por uma decepção recente ao não conseguir se classificar para a Copa Africana das Nações de 2025.
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Queiroz define o objetivo da missão
A Federação de Futebol de Gana destacou o notável currículo de Queiroz, ressaltando seu histórico de ter levado a África do Sul, Portugal e o Irã ao maior palco do futebol. Tendo anteriormente conduzido o Egito à final da Copa Africana de Nações em 2022, o experiente técnico conhece bem as pressões específicas do futebol africano e as exigências de torneios de alto nível.
Refletindo sobre sua nova função em um comunicado oficial divulgado pelo site da GFA, Queiroz afirmou: “Este não é apenas mais um trabalho — é uma missão. E estou pronto para dedicar toda a minha experiência e conhecimento mais uma vez, a serviço do esporte e da felicidade das pessoas.”
Experiência em Copas do Mundo aproveitada
Queiroz já treinou em cinco Copas do Mundo anteriores, tendo liderado o Irã por quase oito anos e levado Portugal às oitavas de final de 2010 após uma famosa vitória por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte. Sua nomeação vem após uma busca de duas semanas, na qual ele superou candidatos de destaque, incluindo o ex-técnico do West Ham, Slaven Bilic, e o bicampeão da Copa Africana de Nações, Hervé Renard.
Confirmando a natureza estratégica da contratação para a preparação dos jogos do Grupo L contra Panamá, Inglaterra e Croácia, a GFA declarou: “O ex-técnico do Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irã comandará a campanha de Gana na Copa do Mundo da FIFA de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos. Ele também ocupou cargos de treinador no Egito, Omã, Japão e Catar e espera-se que traga sua vasta experiência para a Copa do Mundo. O técnico Queiroz começa a trabalhar imediatamente para preparar as Estrelas Negras para o torneio, que tem início em 11 de junho de 2026.”
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Preparação intensiva para o torneio
Gana enfrenta uma corrida contra o tempo, com Queiroz assumindo o comando imediatamente para definir a seleção, que conta com os talentos da Premier League Mohammed Kudus e Antoine Semenyo. Os próximos amistosos contra o México e o País de Gales servirão como referências cruciais para reverter a queda de rendimento antes do confronto de estreia na Copa do Mundo contra o Panamá, no BMO Field. Com a seleção buscando repetir a histórica campanha de 2010, quando chegou às quartas de final, o novo técnico deve implementar rapidamente a disciplina tática para superar uma fase de grupos exigente.