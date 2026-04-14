Ex-assistente técnico do Manchester United é nomeado técnico de Gana antes da Copa do Mundo

A Federação de Futebol de Gana destacou o notável currículo de Queiroz, ressaltando seu histórico de ter levado a África do Sul, Portugal e o Irã ao maior palco do futebol. Tendo anteriormente conduzido o Egito à final da Copa Africana de Nações em 2022, o experiente técnico conhece bem as pressões específicas do futebol africano e as exigências de torneios de alto nível.

Refletindo sobre sua nova função em um comunicado oficial divulgado pelo site da GFA, Queiroz afirmou: “Este não é apenas mais um trabalho — é uma missão. E estou pronto para dedicar toda a minha experiência e conhecimento mais uma vez, a serviço do esporte e da felicidade das pessoas.”