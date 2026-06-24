“Eu pago minhas contas” - Bruna Biancardi explica por que nunca será a “esposa-troféu” de Neymar

Enquanto Bruna lida com as críticas sobre sua situação, ela também tem sido um grande apoio para Neymar durante sua recuperação de uma lesão na panturrilha. O atacante foi forçado a ficar de fora dos primeiros jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, contra Marrocos e Haiti, mas agora está de volta ao time para o confronto contra a Escócia.

O retorno de Neymar coincide com um período em que o relacionamento do casal parece mais estável do que nunca, após turbulências anteriores. Bruna acrescentou que acabou perdendo a paciência com a dinâmica indefinida do relacionamento e confrontou o astro do futebol. “Estávamos nessa situação de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então chegou um ponto em que fiquei estressada”, ela contou. “Eu me virei para ele e disse: ‘Sabe de uma coisa? Eu já tinha dito que ia chegar ao meu limite. Cheguei ao meu limite, não aguento mais. Foi ótimo, adorei te conhecer, eu te amo, mas, bem, já chega.’”

Esse ultimato acabou sendo um grande ponto de virada. Pouco depois de sua declaração, Neymar a convidou para comemorar seu aniversário em Paris e pediu oficialmente que ela fosse sua namorada, tendo organizado uma grande surpresa para selar o compromisso. “Cheguei e meu pai, minha mãe e minha irmã estavam lá. Ele trouxe todo mundo sem que eu soubesse”, disse ela.

Agora, com o relacionamento deles firmemente estabelecido e enquanto Bruna continua a “pagar suas próprias contas” e construir sua marca, ela continua sendo uma figura fundamental na vida de um jogador que carrega as esperanças de uma nação sobre os ombros.