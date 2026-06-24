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“Eu pago minhas contas” - Bruna Biancardi explica por que nunca será a “esposa-troféu” de Neymar
Independência financeira e quebra de estereótipos
Em uma entrevista franca no podcast “Elas Que Jogam”, com Karla Felmanas, Biancardi abordou a percepção do público de que ela vive inteiramente da fortuna de Neymar. A influenciadora, que conta com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, deixou claro que tem sua própria carreira de sucesso e administra suas próprias despesas sem depender do ex-astro do Barcelona e do PSG.
“As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que somos esposas-troféu. Eu digo: ‘Espere aí, porque eu tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas’”, afirmou ela. Biancardi enfatizou que não é apenas a companheira de um jogador de futebol famoso, mas uma empresária responsável por uma equipe de profissionais que dependem dela para seu sustento.
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A vida além do rótulo de “influenciador”
O portfólio profissional de Biancardi vai além de simples postagens nas redes sociais. Recentemente, ela lançou um projeto intitulado “Bru Na Cozinha” em seu canal no YouTube, onde entrevistou e cozinhou ao lado de mulheres influentes, como Giullia Buscaccio e Lore Improta. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla que inclui campanhas publicitárias de grande visibilidade para marcas globais.
Sua ética de trabalho continua sendo uma prioridade, mesmo quando seu parceiro enfrenta momentos de alta pressão em campo. Enquanto ela administra seu império empresarial, Neymar finalmente está de volta à plena forma física e se preparando para liderar o ataque da Seleção Brasileira, mostrando que ambos estão focados em seus sucessos individuais, ao mesmo tempo em que mantêm o vínculo familiar.
Planejando constituir família durante o ciclo da Copa do Mundo
O casal, pais de Mavie e Mel, tem conciliado seus marcos pessoais com a agenda lotada do futebol internacional. Bruna revelou durante a entrevista que sua gravidez foi uma fase planejada em suas vidas, apesar do momento caótico frequentemente associado aos esportes profissionais. “Sim, já estávamos pensando: ‘Ah, vamos ter um terceiro’”, acrescentou ela, relembrando o momento em que decidiram ampliar a família.
Ela compartilhou um detalhe curioso sobre o momento em que descobriu a gravidez, observando que soube que estava grávida apenas um dia antes do anúncio oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Essa combinação de alegria pessoal e dever nacional tem marcado grande parte de seu relacionamento recente, à medida que equilibram a maternidade e a paternidade com os holofotes intensos da Seleção.
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Um impulso físico para a Copa do Mundo e um romance conquistado com muito esforço
Enquanto Bruna lida com as críticas sobre sua situação, ela também tem sido um grande apoio para Neymar durante sua recuperação de uma lesão na panturrilha. O atacante foi forçado a ficar de fora dos primeiros jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, contra Marrocos e Haiti, mas agora está de volta ao time para o confronto contra a Escócia.
O retorno de Neymar coincide com um período em que o relacionamento do casal parece mais estável do que nunca, após turbulências anteriores. Bruna acrescentou que acabou perdendo a paciência com a dinâmica indefinida do relacionamento e confrontou o astro do futebol. “Estávamos nessa situação de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então chegou um ponto em que fiquei estressada”, ela contou. “Eu me virei para ele e disse: ‘Sabe de uma coisa? Eu já tinha dito que ia chegar ao meu limite. Cheguei ao meu limite, não aguento mais. Foi ótimo, adorei te conhecer, eu te amo, mas, bem, já chega.’”
Esse ultimato acabou sendo um grande ponto de virada. Pouco depois de sua declaração, Neymar a convidou para comemorar seu aniversário em Paris e pediu oficialmente que ela fosse sua namorada, tendo organizado uma grande surpresa para selar o compromisso. “Cheguei e meu pai, minha mãe e minha irmã estavam lá. Ele trouxe todo mundo sem que eu soubesse”, disse ela.
Agora, com o relacionamento deles firmemente estabelecido e enquanto Bruna continua a “pagar suas próprias contas” e construir sua marca, ela continua sendo uma figura fundamental na vida de um jogador que carrega as esperanças de uma nação sobre os ombros.