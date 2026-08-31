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Estrela do Bayern encerra ausência de 4 meses; e a bandagem de Sébari chama a atenção

Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
A. Ibrahimovic
S. Gnabry
Alemanha
Marrocos

Notícia boa e cautelosa sobre Musiala

Serge Gnabry voltou aos treinos coletivos com o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, após um longo período de ausência de cerca de 19 semanas por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Gnabry havia se lesionado durante o último treino antes do confronto com o Stuttgart pelo Campeonato Alemão, no dia 18 de abril, e depois passou praticamente todo o período de recuperação na sede do clube.

Depois de desfalcar o time na estreia da Bundesliga (2026-2027) contra o Stuttgart, quando o Bayern venceu por 5 a 1, na sexta-feira, o ponta alemão participou integralmente da sessão de treinos nesta segunda-feira, segundo confirmou o jornal alemão Bild.

Gnabry demonstrou estar em boas condições morais, já que treinou com disposição, participou dos duelos individuais e apareceu ativo nas movimentações e nas finalizações.

Ainda assim, é pouco provável que ele participe do próximo jogo do Bayern pela Copa da Alemanha contra o Osnabrück, marcado para a noite de quarta-feira.

  • Musiala retorna com cautela

    O jornal prosseguiu: "O mesmo vale para Jamal Musiala (23 anos), que teve a dosagem de seus medicamentos aumentada após sofrer dois colapsos em duas partidas amistosas devido a ausências provocadas por distúrbios neurológicos (breves perturbações da consciência)".

    Apontou que, apesar disso, o caso de Musiala está sendo tratado com cautela, afirmando que a comissão técnica entende que "não se deve apressar o seu retorno agora".

    E acrescentou: "Musiala também participou integralmente dos treinos da equipe na tarde de segunda-feira. O astro da seleção alemã aparentava boa condição física e estava no caminho certo para o retorno. Entrou plenamente nas disputas e participou de toda a sessão de treinamento, que ocorreu parcialmente no campo com a cortina de proteção e parcialmente no campo adjacente sem a cortina".

    O Bild afirmou: "Essa é uma boa notícia para Kompany: graças ao retorno de Gnabry e Musiala, o treinador agora conta com todos os jogadores nos treinos — não há mais nenhum jogador lesionado ou submetido a treinos individuais".

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  • Ibrahimović e Pogba desfalcam

    Arijon Ibrahimovic faltou ao treino, diante da proximidade de sua transferência ao Augsburg por empréstimo, com opção de compra no valor de oito milhões de euros.

    O lateral-direito Sacha Boey também não participou da atividade. O jogador francês não tem um futuro claro sob o comando do técnico Kompany, e por isso o diretor esportivo Max Eberl busca sua saída antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro.

  • Upamecano surpreende Díaz, e a bandagem de Cebari

    O treino do Bayern de hoje teve um lance chamativo quando Dayot Upamecano derrubou seu companheiro Luis Díaz durante uma das jogadas, fazendo com que o ponta colombiano caísse com força no gramado. Porém, os jogadores conseguiram dar continuidade à sessão após uma breve pausa para atendimento.

    O Bild concluiu: "Houve outro fato notável nos treinos desta segunda-feira: o jogador marroquino Ismael Saibari treinou usando uma bandagem no pulso esquerdo".

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