Serge Gnabry voltou aos treinos coletivos com o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, após um longo período de ausência de cerca de 19 semanas por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Gnabry havia se lesionado durante o último treino antes do confronto com o Stuttgart pelo Campeonato Alemão, no dia 18 de abril, e depois passou praticamente todo o período de recuperação na sede do clube.

Depois de desfalcar o time na estreia da Bundesliga (2026-2027) contra o Stuttgart, quando o Bayern venceu por 5 a 1, na sexta-feira, o ponta alemão participou integralmente da sessão de treinos nesta segunda-feira, segundo confirmou o jornal alemão Bild.

Gnabry demonstrou estar em boas condições morais, já que treinou com disposição, participou dos duelos individuais e apareceu ativo nas movimentações e nas finalizações.

Ainda assim, é pouco provável que ele participe do próximo jogo do Bayern pela Copa da Alemanha contra o Osnabrück, marcado para a noite de quarta-feira.