Esposa de Thiago Mendes relata queda em buraco no CT do Vasco e volante faz exames

Em uma publicação nas redes sociais, posteriormente apagada, ela afirmou que o atleta "caiu em um buraco no campo" e aguardava para realizar uma ressonância no tornozelo.

Ao compartilhar uma foto do marido em um laboratório, Kelly escreveu: "Alguém caiu no buraco do campo (acredite se quiser). Bora de ressonância no tornozelo. Não vai ser nada". A postagem repercutiu entre torcedores, mas foi removida pouco tempo depois.