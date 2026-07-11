A esposa do volante Thiago Mendes, Kelly Mendes, revelou nesta sexta-feira (10) que o jogador precisou passar por exames após sofrer uma queda durante um treino no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, do Vasco.
Esposa de Thiago Mendes relata queda em buraco no CT do Vasco e volante faz exames
Publicação nas redes sociais
Em uma publicação nas redes sociais, posteriormente apagada, ela afirmou que o atleta "caiu em um buraco no campo" e aguardava para realizar uma ressonância no tornozelo.
Ao compartilhar uma foto do marido em um laboratório, Kelly escreveu: "Alguém caiu no buraco do campo (acredite se quiser). Bora de ressonância no tornozelo. Não vai ser nada". A postagem repercutiu entre torcedores, mas foi removida pouco tempo depois.
Exame solicitado
Apesar da preocupação gerada nas redes sociais, o Vasco trata a situação com tranquilidade. Segundo informações da Itatiaia, o exame foi solicitado apenas para verificar a condição do tornozelo, sem indicação de uma lesão mais grave.
Internamente, o clube mantém a expectativa de contar com Thiago Mendes no próximo compromisso da equipe, contra o Vitória, na quinta-feira (16), às 19h30, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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