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Pedro Augusto Dias

Esposa de Thiago Mendes relata queda em buraco no CT do Vasco e volante faz exames

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Kelly Mendes publicou foto do jogador antes de realizar ressonância no tornozelo; Vasco afirma que exame é preventivo e não vê preocupação com possível lesão

A esposa do volante Thiago Mendes, Kelly Mendes, revelou nesta sexta-feira (10) que o jogador precisou passar por exames após sofrer uma queda durante um treino no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, do Vasco.

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  • Publicação nas redes sociais

    Em uma publicação nas redes sociais, posteriormente apagada, ela afirmou que o atleta "caiu em um buraco no campo" e aguardava para realizar uma ressonância no tornozelo.

    Ao compartilhar uma foto do marido em um laboratório, Kelly escreveu: "Alguém caiu no buraco do campo (acredite se quiser). Bora de ressonância no tornozelo. Não vai ser nada". A postagem repercutiu entre torcedores, mas foi removida pouco tempo depois.

    • Publicidade

  • Exame solicitado

    Apesar da preocupação gerada nas redes sociais, o Vasco trata a situação com tranquilidade. Segundo informações da Itatiaia, o exame foi solicitado apenas para verificar a condição do tornozelo, sem indicação de uma lesão mais grave.

    Internamente, o clube mantém a expectativa de contar com Thiago Mendes no próximo compromisso da equipe, contra o Vitória, na quinta-feira (16), às 19h30, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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