O que esperar de Léo Pereira, estreante na seleção e confirmado como titular contra a França

O nome de Léo Pereira nunca foi estranho ao futebol brasileiro. Revelado pelo Athletico-PR, o defensor construiu uma trajetória sólida desde cedo, com títulos importantes como a Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil (2019) ainda no início da carreira.

Mas foi no Flamengo que o zagueiro atingiu um novo patamar. Após um início irregular, Léo Pereira se consolidou como peça-chave do sistema defensivo rubro-negro, acumulando conquistas expressivas, incluindo Libertadores, Brasileirão e prêmios individuais que o colocaram entre os melhores zagueiros do país.

O crescimento técnico veio acompanhado de maturidade: melhor leitura de jogo, saída de bola qualificada e imposição física passaram a ser marcas do seu estilo.

Com todos esses elementos, a tão sonhada chance com a camisa da seleção chegou. Para os amistosos contra França e Croácia, nos próximos dias 26 e 31, o zagueiro foi convocado por Ancelotti e terá a oportunidade de estrear com a amarelinha.