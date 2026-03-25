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Gabriel Marin

O que esperar de Léo Pereira, estreante na seleção e confirmado como titular contra a França

L. Pereira
Flamengo
Brasil x França
Brasil
França
Amistosos

Zagueiro do Flamengo vive auge da carreira e estreia como titular em teste de alto nível diante de uma das favoritas à Copa

O nome de Léo Pereira nunca foi estranho ao futebol brasileiro. Revelado pelo Athletico-PR, o defensor construiu uma trajetória sólida desde cedo, com títulos importantes como a Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil (2019) ainda no início da carreira.

Mas foi no Flamengo que o zagueiro atingiu um novo patamar. Após um início irregular, Léo Pereira se consolidou como peça-chave do sistema defensivo rubro-negro, acumulando conquistas expressivas, incluindo Libertadores, Brasileirão e prêmios individuais que o colocaram entre os melhores zagueiros do país.

O crescimento técnico veio acompanhado de maturidade: melhor leitura de jogo, saída de bola qualificada e imposição física passaram a ser marcas do seu estilo.

Com todos esses elementos, a tão sonhada chance com a camisa da seleção chegou. Para os amistosos contra França e Croácia, nos próximos dias 26 e 31, o zagueiro foi convocado por Ancelotti e terá a oportunidade de estrear com a amarelinha.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    Fase dominante no futebol brasileiro

    Desde a última temporada, Léo Pereira vive o melhor momento da carreira. Em 2025, foi eleito um dos principais zagueiros do país, figurando na seleção ideal da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de ser peça central em um Flamengo dominante no cenário nacional e continental.

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    Sua regularidade defensiva e capacidade de liderança ajudaram o clube carioca a manter um alto nível competitivo, especialmente em jogos grandes, fator que pesou diretamente para sua convocação.

    Mais do que números, o defensor passou a ser visto como um jogador confiável em jogos decisivos, algo essencial para o salto à seleção.

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  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Convocação inédita e confiança de Ancelotti

    A primeira convocação para a seleção principal veio nesta data FIFA, sob o comando de Carlo Ancelotti. O Brasil enfrentará, na próxima quinta-feira (26), a França e, na próxima terça-feira (31), a Croácia.

    Não demorou para que o técnico italiano mostrasse confiança no jogador, já que, antes mesmo da estreia, Léo Pereira foi confirmado como titular no amistoso contra a França, uma das seleções mais fortes do mundo na atualidade.

    Ancelotti destacou que o momento é de testes, mas deixou claro que o zagueiro está nos planos para a Copa. A comissão técnica quer avaliar como os zagueiros se encaixam no grupo, indicando que há espaço real para permanência no elenco.

    Além disso, o contexto favorece: a defesa brasileira chega desfalcada, com Marquinhos e Gabriel Magalhães lesionados, abrindo espaço para novas oportunidades.

  • Flamengo Press Conference Ahead 2025 Copa CONMEBOL Libertadores FinalGetty Images Sport

    Estreia de peso

    A estreia não poderia ser mais desafiadora. O Brasil encara a França, uma das favoritas ao título mundial, em um amistoso que servirá como termômetro para o ciclo final rumo à Copa.

    Ancelotti já confirmou que Léo Pereira começará jogando, mesmo com a indefinição sobre seu companheiro de zaga. Três nomes disputam essa vaga: Danilo (companheiro de Léo no Flamengo), Ibañez (Al Ahli) e Bremer (Juventus).

    O desafio será conter um ataque veloz e técnico, considerado o principal ponto forte dos franceses, com três dos melhores atacantes do mundo no momento: Mbappé, Olise e Dembelé.

  • Internacional v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    O que esperar de Léo Pereira?

    A expectativa em torno do defensor é alta, mas baseada em seus pontos fortes:

    - Segurança defensiva;

    - Bom jogo aéreo;

    - Saída de bola qualificada;

    - Confiança em alta.

    Mais do que uma simples estreia, o amistoso representa uma oportunidade concreta de Léo Pereira se firmar na seleção, a menos de 80 dias da Copa do Mundo.

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