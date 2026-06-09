Erling Haaland, Jamal Musiala e oito estrelas da Copa do Mundo que poderiam estar jogando pela Inglaterra em 2026

Scott McTominay é, sem dúvida, um jogador que demorou a desabrochar. O meio-campista passou por altos e baixos durante sua passagem pelo Manchester United, mas, após se transferir para o Napoli no verão de 2024, rapidamente se tornou uma figura reverenciada na Itália ao ser eleito o MVP da Série A, enquanto a equipe de Antonio Conte conquistava o Scudetto em sua primeira temporada em Nápoles.

O futuro internacional de McTominay já estava ligado à Escócia muito antes disso, tendo estreado pela Tartan Army em 2018, quando ainda estava conquistando seu espaço no elenco do United. Ele era elegível para jogar pela Inglaterra por ter nascido em Lancaster, mas McTominay foi incentivado tanto por Sir Alex Ferguson quanto por José Mourinho a escolher a Escócia, a nação de seu pai, antes que uma visita do então técnico Alex McLeish selasse o acordo.

Os gols do jogador de 29 anos são um dos principais motivos para a Escócia estar em sua primeira Copa do Mundo desde 1998, embora ele não seja o único no elenco de Steve Clarke a ter nascido ao sul da fronteira, com o goleiro Angus Gunn, o atacante Che Adams e o jovem meio-campista Tyler Fletcher entre aqueles com raízes inglesas.