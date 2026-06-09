Erling Haaland, Jamal Musiala e oito estrelas da Copa do Mundo que poderiam estar jogando pela Inglaterra em 2026

Assim como Haaland, Jamal Musiala também se destacou como uma jovem estrela na Alemanha, embora pelo Bayern de Munique e não pelo Borussia Dortmund. No entanto, ao contrário de Haaland, o meia-atacante chegou a defender as seleções de base da Inglaterra, jogando ao lado de Jude Bellingham em várias categorias de base antes de disputar duas partidas pela seleção sub-21 em 2020.
Foi nesse momento que Musiala começou a brilhar pelo Bayern, após ter chegado do Chelsea, e, após uma intervenção do técnico da Alemanha, Joachim Löw, bem como alguma persuasão de seus companheiros de equipe do Bayern, Musiala optou por representar o país onde nasceu e onde passou os primeiros sete anos de sua vida antes de se mudar para a Inglaterra.
Nos anos seguintes, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, brincou dizendo que poderia ter convencido Musiala a jogar pelos Três Leões se ele tivesse se juntado ao Bayern mais cedo, já que assinou com o gigante da Bundesliga vindo do Tottenham em 2023.