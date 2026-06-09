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England eligible stars GFXGetty/GOAL

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Erling Haaland, Jamal Musiala e oito estrelas da Copa do Mundo que poderiam estar jogando pela Inglaterra em 2026

Análises
Inglaterra
Copa do Mundo
E. Haaland
J. Musiala
M. Olise
S. McTominay
A. Semenyo
F. Balogun
C. Chukwuemeka
A. Wan-Bissaka
Especiais e Opinião

Thomas Tuchel não tem falta de talentos de nível mundial para escolher na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. Mas, embora a presença de jogadores como Harry Kane, Jude Bellingham e Declan Rice signifique que a equipe de Tuchel está entre as favoritas, vale a pena imaginar um cenário em que todos os jogadores elegíveis para a seleção inglesa no torneio optassem por representar os Três Leões.

Embora as regras de elegibilidade possam, por vezes, ser um pouco confusas, há muitos jogadores que atualmente se preparam para o início da temporada na América do Norte e que facilmente poderiam ter representado a Inglaterra, caso tivessem escolhido esse caminho.

O GOAL selecionou 10 jogadores de 10 países diferentes que escaparam da seleção inglesa...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland bateu todos os tipos de recordes no Manchester City desde que se juntou ao gigante da Premier League em 2022, e tem sido igualmente prolífico a nível internacional com a Noruega, com a qual chega ao seu primeiro torneio internacional com uma média superior a um gol por jogo.

    Haaland, no entanto, nasceu em Leeds enquanto seu pai, Alf-Inge, jogava pelo Leeds United. Ele então se mudou para Bryne, cidade natal de seus pais, aos três anos de idade e tem sido um orgulhoso norueguês desde então.

    O próprio Haaland confirmou que sempre considerou apenas jogar pela Noruega, enquanto o ex-técnico da Inglaterra, Sir Gareth Southgate, admitiu em 2020 que o astro do City estava “preso” ao sistema de base da Noruega desde muito jovem e provavelmente nunca seria receptivo a uma convocação para os Três Leões.

    • Publicidade
  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Jamal Musiala (Alemanha)

    Assim como Haaland, Jamal Musiala também se destacou como uma jovem estrela na Alemanha, embora pelo Bayern de Munique e não pelo Borussia Dortmund. No entanto, ao contrário de Haaland, o meia-atacante chegou a defender as seleções de base da Inglaterra, jogando ao lado de Jude Bellingham em várias categorias de base antes de disputar duas partidas pela seleção sub-21 em 2020.

    Foi nesse momento que Musiala começou a brilhar pelo Bayern, após ter chegado do Chelsea, e, após uma intervenção do técnico da Alemanha, Joachim Löw, bem como alguma persuasão de seus companheiros de equipe do Bayern, Musiala optou por representar o país onde nasceu e onde passou os primeiros sete anos de sua vida antes de se mudar para a Inglaterra.

    Nos anos seguintes, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, brincou dizendo que poderia ter convencido Musiala a jogar pelos Três Leões se ele tivesse se juntado ao Bayern mais cedo, já que assinou com o gigante da Bundesliga vindo do Tottenham em 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Michael Olise (França)

    Nascido em Londres, filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, o ponta do Bayern de Munique, Michael Olise, tinha quatro opções diferentes de seleção para escolher. E quando começou a apresentar atuações maravilhosamente consistentes pelo Crystal Palace, havia uma esperança genuína de que ele pudesse optar pelos Três Leões.

    No entanto, ele acabou optando pelos Bleus. Quando questionado sobre sua decisão, ele respondeu: “Sempre tive uma conexão com a seleção francesa, é por isso que jogo pela França.”

    Para um homem que sempre foi direto ao ponto, é uma explicação difícil de contestar, mas o fato de que Olise poderia ter repetido sua incrível parceria no Bayern com Kane pela Inglaterra é algo difícil de aceitar. Para seu crédito, Olise só jogou futebol internacional nas categorias de base pela França, então sua decisão talvez não tenha sido a mais surpreendente.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    Scott McTominay (Escócia)

    Scott McTominay é, sem dúvida, um jogador que demorou a desabrochar. O meio-campista passou por altos e baixos durante sua passagem pelo Manchester United, mas, após se transferir para o Napoli no verão de 2024, rapidamente se tornou uma figura reverenciada na Itália ao ser eleito o MVP da Série A, enquanto a equipe de Antonio Conte conquistava o Scudetto em sua primeira temporada em Nápoles.

    O futuro internacional de McTominay já estava ligado à Escócia muito antes disso, tendo estreado pela Tartan Army em 2018, quando ainda estava conquistando seu espaço no elenco do United. Ele era elegível para jogar pela Inglaterra por ter nascido em Lancaster, mas McTominay foi incentivado tanto por Sir Alex Ferguson quanto por José Mourinho a escolher a Escócia, a nação de seu pai, antes que uma visita do então técnico Alex McLeish selasse o acordo.

    Os gols do jogador de 29 anos são um dos principais motivos para a Escócia estar em sua primeira Copa do Mundo desde 1998, embora ele não seja o único no elenco de Steve Clarke a ter nascido ao sul da fronteira, com o goleiro Angus Gunn, o atacante Che Adams e o jovem meio-campista Tyler Fletcher entre aqueles com raízes inglesas.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Folarin Balogun ganhou destaque quando começou a marcar gols pelo Reims, da França, enquanto estava emprestado pelo Arsenal durante a temporada 2022-23, e logo seu futuro na seleção se tornou um tema de interesse, já que os Estados Unidos (seu país de nascimento), a Nigéria (terra natal de seus pais) e a Inglaterra (onde passou toda a infância) disputavam sua lealdade.

    Balogun jogou tanto pelos EUA quanto pela Inglaterra nas categorias de base, mas decidiu declarar sua lealdade aos primeiros na primavera de 2023, deixando os torcedores americanos em frenesi, já que o atacante pelo qual tanto rezavam parecia ter finalmente surgido. 

    Atualmente jogando pelo Mônaco, Balogun também não é o único membro do elenco de Mauricio Pochettino com laços com a Inglaterra; Antonee Robinson e Gio Reyna eram elegíveis para a seleção inglesa por nascimento, tendo nascido em Milton Keynes e Sunderland, respectivamente.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    Antoine Semenyo (Gana)

    A estreia internacional de Antoine Semenyo ocorreu em 2022, quando ele jogava pelo Bristol City, e qualquer esperança de que um dia ele pudesse representar a Inglaterra era uma quimera. No entanto, desde então, Semenyo se tornou um dos melhores atacantes da Premier League e poderia muito bem ter sido convocado para a seleção inglesa neste verão, após sua transferência para o Manchester City em janeiro, se não tivesse já optado por representar Gana.

    Nascido em Londres, o jogador de 26 anos também possui cidadania francesa por parte de mãe, o que significa que ele tinha opções. No entanto, sua evolução nos últimos anos provavelmente pegou ingleses e franceses de surpresa, já que ele não jogou nas categorias de base de nenhuma das duas nações e já era um jogador da seleção de Gana de pleno direito quando se juntou ao Bournemouth em janeiro de 2023.

    Os Black Stars, portanto, contarão com Semenyo para fazer a diferença neste verão, quando ele enfrentará seu país natal na fase de grupos ao lado do companheiro de ataque nascido na Inglaterra, Brandon Thomas-Asante, do Coventry City.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    Carney Chukwuemeka (Áustria)

    Naturalmente, houve muito entusiasmo em torno dos jogadores que ajudaram a Inglaterra a conquistar o Euro Sub-19 de 2022, torneio em que nomes como Liam Delap, Jarell Quansah e Alex Scott foram figuras importantes. Mas, depois de marcar três gols durante o torneio, o meio-campista Carney Chukwuemeka foi talvez o que mais chamou a atenção.

    Depois de se destacar no Aston Villa, o meio-campista passou algumas temporadas no Chelsea, mas teve dificuldades para realmente se firmar sob o comando de Tuchel, Graham Potter ou Pochettino. Ele agora está tendo mais tempo de jogo no Borussia Dortmund, mas quem espera vê-lo vestindo a camisa da Inglaterra na seleção principal no futuro ficará desapontado ao saber que Chukwuemeka decidiu representar a Áustria, já que nasceu em Viena.

    Ele estreou pela equipe de Ralf Rangnick em março e marcou a ocasião com um gol contra Gana, ajudando assim a consolidar seu lugar no elenco para a Copa do Mundo.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    Aaron Wan-Bissaka (República Democrática do Congo)

    Aaron Wan-Bissaka já poderia ter disputado 50 partidas pela seleção inglesa a esta altura, se não estivesse jogando em uma geração repleta de excelentes laterais-direitos.

    O ex-jogador do Crystal Palace impressionou logo no início de sua carreira em Selhurst Park com suas excelentes habilidades defensivas e ganhou reconhecimento com participações nas seleções de base da Inglaterra. Mas a presença de nomes como Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier e Reece James significava que conseguir tempo de jogo na seleção principal dos Três Leões sempre seria difícil.

    Uma passagem decepcionante pelo Manchester United pouco contribuiu para impulsionar a carreira de Wan-Bissaka, e em agosto de 2025 ele optou por representar a República Democrática do Congo, que disputará a Copa do Mundo neste verão após passar pelas repescagens intercontinentais em março. O jogador que marcou o gol que garantiu a vaga, Axel Tuanzebe, também é um ex-jogador das seleções de base da Inglaterra.

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