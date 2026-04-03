Javier Pastori, agente do argentino Enzo Fernández, estrela do Chelsea, descreveu a decisão de excluir o jogador das próximas partidas dos Blues como “totalmente injusta”.
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Enzo Fernández: “A decisão de Rossinière é injusta... e a saída é uma possibilidade após a Copa do Mundo”
Pena severa
Liam Rossiniore, técnico do Chelsea, anunciou durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira que Fernandes foi excluído da lista de convocados para os próximos dois jogos contra o Port Vale, pela Copa da Inglaterra, e contra o Manchester City, pela Premier League, justificando a decisão pelas recentes declarações do jogador, que o técnico considerou terem “ultrapassado os limites”.
O jogador de 25 anos levantou dúvidas sobre seu futuro no Chelsea depois de responder ao canal “Luzo TV”, em resposta a uma pergunta sobre a cidade europeia onde preferiria morar, dizendo: “Sempre digo à minha esposa que, se tivesse que escolher uma cidade na Europa para morar, eu adoraria Madrid, porque ela se parece muito com Buenos Aires no estilo de vida e em tudo”.
Pastori esclareceu que as declarações do jogador não se referiam ao seu futuro profissional, mas foram apenas uma resposta espontânea a uma pergunta em uma entrevista à mídia, indicando que a diretoria do Chelsea não respondeu aos seus esclarecimentos antes de anunciar a punição assim que o jogador chegou ao clube.
A investida do Real Madrid
Pastori foi questionado sobre como Enzo se sentiu após a decisão de suspensão por duas partidas e respondeu, em entrevista ao jornal britânico “The Athletic”: “Ele não compreendeu a situação, e quando o técnico lhe contou, ele aceitou porque é extremamente profissional, sempre comprometido e respeita as decisões, mas não entendemos o motivo da punição; ele não mencionou nenhum outro clube nem disse que quer sair do Chelsea, mas falou sobre Madri como cidade porque foi questionado sobre onde gostaria de morar algum dia, e é natural que qualquer argentino escolha Madri por sua língua, cultura e clima semelhantes aos de Buenos Aires, mas ele não disse em nenhum momento que queria deixar o Chelsea ou Londres”.
E acrescentou: “Como foi tomada a decisão da suspensão? Recebi uma mensagem do clube na quinta-feira, durante a viagem de volta de Enzo a Londres, e me informaram que queriam conversar sobre suas declarações e me enviaram o link da entrevista. Respondi que não havia problema e que eu havia assistido à entrevista e não encontrei nela qualquer ofensa ao clube, aos colegas ou à torcida. Repito: ele não disse que prefere viver em Madri a Londres neste momento. Quando respondi à mensagem, não recebi resposta, e parece que eles já tinham tomado a decisão da punição antes mesmo de ele chegar.”
E continuou: “A punição é totalmente injusta. Suspender um jogador por duas partidas decisivas para o Chelsea na sua luta pela classificação para a Liga dos Campeões, sendo ele um dos elementos mais importantes da equipe, seu pilar fundamental e seu capitão em campo, é algo muito severo, e não há motivo real ou justificativa para essa suspensão, considerando a situação atual da equipe”.
E continuou: “Entendo a posição da diretoria e sua reação, mas a verdade é que o jogador não mencionou nenhum clube, e o que foi divulgado pela mídia é de responsabilidade dos jornalistas que chegaram a essa conclusão por conta própria. Portanto, entendo a situação do clube, mas não entendo a punição”.
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A saída após a Copa do Mundo
Ele continuou: “As negociações para a renovação começaram em dezembro ou janeiro passado, mas não chegamos a um acordo. Como o contrato dele ainda tem mais seis anos de duração, decidimos não renovar porque as condições não eram adequadas; considerando seu desempenho atual, ele merece receber mais do que recebe agora, e talvez isso tenha incomodado o clube. Decidimos adiar as negociações para nos concentrarmos nos objetivos da equipe de se classificar para a Liga dos Campeões e na participação do jogador na Copa do Mundo. Nosso plano é nos reunirmos novamente após a Copa do Mundo e, se não chegarmos a um acordo, buscaremos outras opções”.
E continuou: “Enzo é um pilar e o capitão da equipe e, do ponto de vista esportivo, está feliz por ter conquistado os títulos no ano passado e ganhado o respeito da Premier League, mas há outros fatores que influenciam as decisões, como o salário, o respeito e a forma de tratamento. E eu, como agente, vejo que o clube não está lidando com ele da melhor maneira possível no momento. A suspensão do vice-capitão por duas partidas sem motivo lógico sugere que o clube está tentando enviar algum tipo de mensagem, e entenderemos os verdadeiros motivos com o passar do tempo.”
E concluiu: “Enzo não teme a reação da torcida ou dos companheiros, pois sempre fala com clareza no vestiário e é um líder por natureza. Além disso, ele gostaria de pedir desculpas a qualquer torcedor que se tenha sentido ofendido, ressaltando que não falou sobre outro clube nem expressou o desejo de sair, e que tudo o que foi levantado não passou de interpretações da mídia sobre suas palavras.”