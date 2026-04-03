Enzo Fernández: “A decisão de Rossinière é injusta... e a saída é uma possibilidade após a Copa do Mundo”

Pastori foi questionado sobre como Enzo se sentiu após a decisão de suspensão por duas partidas e respondeu, em entrevista ao jornal britânico “The Athletic”: “Ele não compreendeu a situação, e quando o técnico lhe contou, ele aceitou porque é extremamente profissional, sempre comprometido e respeita as decisões, mas não entendemos o motivo da punição; ele não mencionou nenhum outro clube nem disse que quer sair do Chelsea, mas falou sobre Madri como cidade porque foi questionado sobre onde gostaria de morar algum dia, e é natural que qualquer argentino escolha Madri por sua língua, cultura e clima semelhantes aos de Buenos Aires, mas ele não disse em nenhum momento que queria deixar o Chelsea ou Londres”.

E acrescentou: “Como foi tomada a decisão da suspensão? Recebi uma mensagem do clube na quinta-feira, durante a viagem de volta de Enzo a Londres, e me informaram que queriam conversar sobre suas declarações e me enviaram o link da entrevista. Respondi que não havia problema e que eu havia assistido à entrevista e não encontrei nela qualquer ofensa ao clube, aos colegas ou à torcida. Repito: ele não disse que prefere viver em Madri a Londres neste momento. Quando respondi à mensagem, não recebi resposta, e parece que eles já tinham tomado a decisão da punição antes mesmo de ele chegar.”

E continuou: “A punição é totalmente injusta. Suspender um jogador por duas partidas decisivas para o Chelsea na sua luta pela classificação para a Liga dos Campeões, sendo ele um dos elementos mais importantes da equipe, seu pilar fundamental e seu capitão em campo, é algo muito severo, e não há motivo real ou justificativa para essa suspensão, considerando a situação atual da equipe”.

E continuou: “Entendo a posição da diretoria e sua reação, mas a verdade é que o jogador não mencionou nenhum clube, e o que foi divulgado pela mídia é de responsabilidade dos jornalistas que chegaram a essa conclusão por conta própria. Portanto, entendo a situação do clube, mas não entendo a punição”.



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