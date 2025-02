Endrick não é o único: os jovens brasileiros prometem dominar o futebol da Europa

A produção inesgotável de talentos nos faz sonhar com uma nova geração de ouro do futebol brasileiro

Endrick foi um dos grandes destaques da edição 2023 do prêmio NXGN, inclusive entrando na lista NXGN Nine, mas o atacante, revelado pelo Palmeiras e já vendido ao Real Madrid, não está sozinho. Ao seu lado, viu outros sete compatriotas compondo a lista de melhores jogadores jovens do mundo. Nenhum país esteve mais representado neste NXGN do que o Brasil. Junte a estes projetos de craques do futuro alguns nomes que já estão decidindo em alto nível no esporte profissional, como Vini Júnior e Rodrygo, e é impossível não se animar com os próximos anos: será que veremos um novo período de ouro em relação ao futebol brasileiro?

A resposta vai depender de um título de Copa do Mundo, como costuma acontecer no contexto das avaliações em relação ao Brasil especificamente. Esta é a linha de corte. Quando se fala em geração de ouro do futebol brasileiro, se pensa no período do tricampeonato mundial (1958-62-70) e nas décadas mais recentes que circulam desde o Tetra (1994) até pouco depois do Penta (2002). Da turma de Pelé aos companheiros de Ronaldo e Ronaldinho, para ser mais claro.

Mas, verdade seja dita: apesar das ausências nos prêmios individuais, como FIFA The Best e Bola de Ouro, os brasileiros já dominam o futebol de elite no cenário europeu. E a mais recente lista do NXGN indica que este domínio tem tudo para continuar num futuro próximo. Mas que domínio é este? Ora, basta ver os jogos mais importantes da Champions League. Na última decisão, entre Real Madrid e Liverpool, foram sete brasucas em campo, um recorde histórico.