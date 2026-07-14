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World Cup trophyGetty Images
Pedro Augusto Dias

Todos os campeões da Copa do Mundo: as seleções com mais títulos

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Oito países, representando dois continentes, já alcançaram a glória máxima do futebol

Ser campeão da Copa do Mundo é o sonho de todos os jogadores de futebol ao redor do planeta. Pouquíssimos atletas de cada geração têm o privilégio de erguer a taça mais cobiçada do futebol mundial.

O torneio, realizado a cada quatro anos, reúne algumas das maiores histórias do esporte. A Copa do Mundo de 2026 marca a 23ª edição da competição e terá sua decisão disputada no próximo domingo (19).

Até o momento, a Argentina é a atual campeã do mundo, após conquistar seu terceiro título ao vencer a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Ao todo, oito países já ergueram o troféu, e apenas seleções da América do Sul e da Europa conquistaram o Mundial.

O Brasil segue como o maior campeão da história, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro conquistas cada.

A GOAL mostra quais seleções já foram campeãs da Copa do Mundo, os anos das conquistas e os vice-campeões de um dos torneios esportivos mais importantes do planeta.

  • Antoine Griezmann Paul Pogba Kylian Mbappe France 2018Getty Images

    Os campeões da Copa do Mundo por edição

    A Copa do Mundo começou a ser disputada em 1930, no Uruguai, e a seleção anfitriã conquistou o primeiro título da história da competição.

    Algumas seleções que disputaram o Mundial representavam países que deixaram de existir com a mesma configuração geopolítica. É o caso da Tchecoslováquia, que, após sua dissolução, deu origem à República Tcheca (atualmente Tchéquia) e à Eslováquia.

    O mesmo vale para a Alemanha Ocidental, tricampeã mundial e também vice-campeã em outras três oportunidades. Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a reunificação alemã, concluída em 1990, os títulos conquistados pela Alemanha Ocidental passaram a integrar oficialmente a história da seleção da Alemanha. Desde a reunificação, os alemães conquistaram mais um Mundial, em 2014, no Brasil.

    A Copa do Mundo deixou de ser realizada apenas em duas ocasiões, em 1942 e 1946, devido à Segunda Guerra Mundial.

    ANOCAMPEÃOVICE-CAMPEÃOPLACAR DA FINAL
    1930UruguaiArgentinaUruguai 4 x 2 Argentina
    1934ItáliaTchecoslováquiaItália 2 x 1 Tchecoslováquia
    1938ItáliaHungriaItália 4 x 2 Hungria
    1950UruguaiBrasilUruguai 2 x 1 Brasil
    1954Alemanha OcidentalHungriaAlemanha Ocidental 3 x 2 Hungria
    1958BrasilSuéciaBrasil 5 x 2 Suécia
    1962BrasilTchecoslováquiaBrasil 3 x 1 Tchecoslováquia
    1966InglaterraAlemanha OcidentalInglaterra 4 x 2 Alemanha
    1970BrasilItáliaBrasil 4 x 1 Itália
    1974Alemanha OcidentalHolandaAlemanha Ocidental 2 x 1 Holanda
    1978ArgentinaHolandaArgentina 3 x 1 Holanda
    1982ItáliaAlemanha OcidentalItália 3 x 1 Alemanha Ocidental
    1986ArgentinaAlemanha OcidentalArgentina 3 x 2 Alemanha Ocidental
    1990Alemanha OcidentalArgentinaAlemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
    1994BrasilItáliaBrasil 0 x 0 Itália - pênaltis: 3 a 2
    1998FrançaBrasilFrança 3 x 0 Brasil
    2002BrasilAlemanhaBrasil 2 x 0 Alemanha
    2006ItáliaFrançaItália 1 x 1 França - pênaltis: 5 a 3
    2010EspanhaHolandaEspanha 1 x 0 Holanda
    2014AlemanhaArgentinaAlemanha 1 x 0 Argentina
    2018FrançaCroáciaFrança 4 x 2 Croácia

    2022

    Argentina

    França

    		Argentina 3 (4) x (2) 3 França
    • Publicidade
  • Zagallo Carlos Alberto Torres 1970 15 07 2018Reprodução

    As seleções com mais títulos

    A seleção brasileira é a maior campeã da história da Copa do Mundo, com cinco títulos.

    Apenas seleções da América do Sul (Brasil, Argentina e Uruguai) e da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) já conquistaram o título mundial.

    PAÍSNÚMERO DE TÍTULOSEDIÇÕES VENCIDAS
    Brasil51958, 1962, 1970, 1994 e 2002
    Itália41934, 1938, 1982 e 2006
    Alemanha41954, 1974, 1990 e 2014
    Argentina31978, 1986 e 2022
    Uruguai21930 e 1950
    França21998 e 2018
    Inglaterra11966
    Espanha12010
  • Luka Modric Croatia 2018Getty Images

    Seleções que jogaram final e nunca foram campeãs

    O futebol, muitas vezes, é um esporte cruel. Ao todo, cinco seleções já disputaram uma final de Copa do Mundo, mas nunca conseguiram conquistar o título.

    A Holanda é quem mais bateu na trave: foi vice-campeã em três oportunidades, mas nunca levantou a taça.

    Confira quais seleções já chegaram perto de conquistar a Copa do Mundo, mas ainda buscam o primeiro título.

    PAÍSQUANTAS VEZES FOI VICEFINAL EM
    Holanda31974, 1978 e 2010
    Hungria21938 e 1954
    Tchecoslováquia21934 e 1962
    Suécia11958
    Croácia12018

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