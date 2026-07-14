Todos os campeões da Copa do Mundo: as seleções com mais títulos

Ser campeão da Copa do Mundo é o sonho de todos os jogadores de futebol ao redor do planeta. Pouquíssimos atletas de cada geração têm o privilégio de erguer a taça mais cobiçada do futebol mundial.

O torneio, realizado a cada quatro anos, reúne algumas das maiores histórias do esporte. A Copa do Mundo de 2026 marca a 23ª edição da competição e terá sua decisão disputada no próximo domingo (19).

Até o momento, a Argentina é a atual campeã do mundo, após conquistar seu terceiro título ao vencer a França nos pênaltis na final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Ao todo, oito países já ergueram o troféu, e apenas seleções da América do Sul e da Europa conquistaram o Mundial.

O Brasil segue como o maior campeão da história, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro conquistas cada.

A GOAL mostra quais seleções já foram campeãs da Copa do Mundo, os anos das conquistas e os vice-campeões de um dos torneios esportivos mais importantes do planeta.