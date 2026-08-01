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Em meio ao assédio do Arsenal: reviravolta decisiva entre Vinícius e o Real

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Vinícius está disposto a reduzir suas exigências para resolver o impasse na renovação do contrato

O mistério domina o futuro do astro brasileiro Vinícius Júnior no seu clube, o Real Madrid.

Após um ano e meio do início das negociações entre o clube merengue e os agentes do jogador para a renovação do seu contrato, que se encerra no verão de 2027, as duas partes ainda não chegaram a nenhum acordo.

O Arsenal estuda a possibilidade de contratar o jogador durante a atual janela de transferências do verão, a pedido direto de seu treinador espanhol Mikel Arteta.

O jornal The Athletic informou que a diferença financeira entre o Real Madrid e Vinícius ainda é grande, e as duas partes devem realizar uma nova rodada de conversas na próxima semana para resolver a questão. 

Restam ao jogador três opções: renovar seu contrato com o Real Madrid, esperar até o próximo verão e sair de graça após o término do seu contrato, ou transferir-se para o Arsenal durante a atual janela de transferências.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinícius quer um pacote financeiro próximo de 30 milhões de euros

    Vinícius exige um pacote financeiro próximo dos 30 milhões de euros, que inclui o salário-base, os bônus atrelados ao desempenho, além de uma bonificação especial pela renovação do contrato, algo sem precedentes na história do Real Madrid.

    Diante da postura do Real Madrid de manter o teto salarial e não querer ultrapassá-lo, o entorno de Vinícius entende que essa bonificação é a única forma de aumentar a renda do jogador.

    Essa posição também se apoia na comparação com seu companheiro Kylian Mbappé, que recebe um salário semelhante, mas que teve direito a uma bonificação de assinatura milionária ao chegar de graça vindo do Paris Saint-Germain em 2024.

    O Real Madrid sempre recusou atender a esse pedido, temendo que isso abrisse a porta para exigências semelhantes do restante dos jogadores na hora de renovar seus contratos no futuro.

    Ainda assim, as fontes indicam que Vinícius está disposto a suavizar suas exigências, caso isso ajude a chegar a um acordo com o clube.

    • Publicidade
  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Arsenal começa a se movimentar nos bastidores

    De acordo com fontes bem informadas, o Arsenal, depois de perceber a dimensão do desentendimento entre as duas partes e seu impacto sobre o jogador, começou a se movimentar nos bastidores há vários meses.

    Pessoas próximas ao Arsenal acreditam que a proximidade do Real Madrid de contratar Yan Diomandé, do Leipzig, pode levar Vinícius a acreditar que o clube espanhol está se preparando para substituí-lo em caso de saída, ainda que a transferência de Diomandé não tenha sido concretizada.

    O diretor esportivo Andrea Berta manteve conversas com o entorno do jogador, e dirigentes do Arsenal também comunicaram aos seus representantes que Vinícius seria o principal astro de um projeto comandado por Mikel Arteta, depois que a equipe conquistou o título da Premier League na temporada passada e só perdeu a final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain nos pênaltis.

    Enquanto o Real Madrid ofereceu um salário anual de 20 milhões de euros, o Arsenal está disposto a romper a estrutura salarial habitual por um jogador como Vinícius.

    A transferência também pode incluir um bônus de assinatura e benefícios ligados aos direitos de imagem.

    Quanto ao valor da transferência, o Real Madrid corre o risco de perder o jogador de graça no próximo verão, um cenário que preocupa alguns dirigentes dentro do clube, especialmente porque também seria obrigado a pagar um alto bônus de fidelidade ao jogador.

    Por isso, o Arsenal espera aproveitar a situação contratual para negociar um valor de transferência menor.

  • Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    Figuras influentes dentro do Real Madrid apoiam a venda de Vinícius

    Fontes bem informadas indicam que há personalidades influentes dentro do Real Madrid que apoiam a venda de Vinícius neste verão, para evitar perdê-lo de graça em 2027.

    Mas a decisão final continuará nas mãos do presidente do clube, Florentino Pérez, que é o maior apoiador de Vinícius dentro do clube, ao lado de Juni Calafat.

    Já o técnico José Mourinho admira muito o jogador, e já entrou em contato com ele, mas compreenderá qualquer decisão que o clube tomar sobre seu futuro.

    Apesar de a incerteza persistir, as fontes confirmam que o Arsenal segue otimista quanto à possibilidade de concretizar o negócio, caso Vinícius não renove seu contrato com o Real Madrid.

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