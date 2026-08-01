Em meio ao assédio do Arsenal: reviravolta decisiva entre Vinícius e o Real

O mistério domina o futuro do astro brasileiro Vinícius Júnior no seu clube, o Real Madrid.

Após um ano e meio do início das negociações entre o clube merengue e os agentes do jogador para a renovação do seu contrato, que se encerra no verão de 2027, as duas partes ainda não chegaram a nenhum acordo.

O Arsenal estuda a possibilidade de contratar o jogador durante a atual janela de transferências do verão, a pedido direto de seu treinador espanhol Mikel Arteta.

O jornal The Athletic informou que a diferença financeira entre o Real Madrid e Vinícius ainda é grande, e as duas partes devem realizar uma nova rodada de conversas na próxima semana para resolver a questão.

Restam ao jogador três opções: renovar seu contrato com o Real Madrid, esperar até o próximo verão e sair de graça após o término do seu contrato, ou transferir-se para o Arsenal durante a atual janela de transferências.