Andrade manifestou seu apoio incondicional a Mourinho, agora que o técnico português inicia sua segunda passagem no comando do Real Madrid. Em entrevista ao AS, o ex-zagueiro do Deportivo La Coruña e do Porto descreveu o técnico de 63 anos como um ícone cuja influência no futebol moderno continua inigualável, destacando como sua presença representa um grande impulso para o mais recente projeto de Florentino Pérez.

“José Mourinho é uma estrela. Ele é nosso mentor como técnico. Ele serviu de grande inspiração para nós que estávamos começando a carreira como treinadores. Tudo o que ele faz, sua compostura, como ele interage com a imprensa, com os torcedores… Foi um triunfo para Florentino em sua campanha para vencer as eleições”, afirmou Andrade. Ele acredita que a personalidade e a vasta experiência do técnico tornarão esta etapa ainda mais bem-sucedida do que sua primeira passagem, entre 2010 e 2013.



