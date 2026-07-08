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“Ele é uma estrela” - O técnico do Real Madrid, José Mourinho, é visto como a pessoa certa para levar Kylian Mbappé e Jude Bellingham a conquistas de títulos no clube
Mourinho: O treinador de renome está de volta
Andrade manifestou seu apoio incondicional a Mourinho, agora que o técnico português inicia sua segunda passagem no comando do Real Madrid. Em entrevista ao AS, o ex-zagueiro do Deportivo La Coruña e do Porto descreveu o técnico de 63 anos como um ícone cuja influência no futebol moderno continua inigualável, destacando como sua presença representa um grande impulso para o mais recente projeto de Florentino Pérez.
“José Mourinho é uma estrela. Ele é nosso mentor como técnico. Ele serviu de grande inspiração para nós que estávamos começando a carreira como treinadores. Tudo o que ele faz, sua compostura, como ele interage com a imprensa, com os torcedores… Foi um triunfo para Florentino em sua campanha para vencer as eleições”, afirmou Andrade. Ele acredita que a personalidade e a vasta experiência do técnico tornarão esta etapa ainda mais bem-sucedida do que sua primeira passagem, entre 2010 e 2013.
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Descobrindo o potencial de Mbappé
Uma das perspectivas mais empolgantes do retorno de Mourinho é sua parceria com Mbappé. Com as atuações brilhantes do francês na Copa do Mundo de 2026, Andrade espera que o técnico aproveite essa boa fase na seleção para, finalmente, trazer a Liga dos Campeões de volta à capital espanhola. A expectativa é que Mourinho proporcione a disciplina tática e a precisão necessárias para maximizar a eficácia letal do atacante.
“Ele certamente ficará animado em fazer com que Mbappé repita o que vem fazendo pela França na Copa do Mundo: conquistar títulos e alcançar objetivos importantes como a Liga dos Campeões, que para o Real Madrid é o troféu mais importante”, acrescentou Andrade.
Uma “oportunidade de ouro” para a mudança
Mourinho já começou a deixar sua marca no elenco, mudando a estratégia de contratações do clube para priorizar o sucesso imediato em detrimento de projetos de longo prazo. Os atuais astros já estão sentindo a empolgação da nova era, com o jogador da seleção inglesa Bellingham descrevendo Mourinho como um técnico de ponta e dando as boas-vindas à chegada de jogadores experientes e vencedores ao time.
Andrade observou que a situação atual representa uma “oportunidade de ouro” para Mourinho, pois a equipe vem de uma temporada decepcionante, sem nenhum título. “A segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid... É uma grande oportunidade. Ele é um técnico muito mais experiente agora e vai aproveitar muito mais do que quando foi para o Real Madrid pela primeira vez. Acho que ele tem uma oportunidade de ouro para fazer muitas mudanças na equipe, já que o Madrid não ganhou nada no ano passado”, explicou.
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Orgulho português no Bernabéu
O retorno de Mourinho também desperta um sentimento de orgulho nacional em Andrade, que vê o técnico e Cristiano Ronaldo como os maiores expoentes do futebol português. Ele admitiu estar “feliz como uma criança” ao ver o técnico de 63 anos de volta às competições de alto nível, embora tenha acrescentado, em tom de brincadeira, uma ressalva em relação ao seu antigo clube.
“Mourinho está feliz como uma criança (por voltar ao Real Madrid), hein? Ele é uma estrela. Desejo tudo de bom para ele. Em Portugal, temos a sorte de ter um dos melhores treinadores do mundo, como o Mourinho, e jogadores como o Cristiano, que sempre esteve no mais alto nível, é o melhor, um vencedor da Bola de Ouro que também jogou pelo Real Madrid. É muito importante para nós tê-los como nossos porta-bandeiras. É por isso que estou tão animado com a volta de Mourinho ao Real Madrid e torço para que ele vença todos os jogos... exceto contra o Deportivo”, concluiu Andrade.
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