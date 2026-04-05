Ele cedeu ao seu coração... Problemas de saúde obrigam Oscar a se aposentar

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, Oscar, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 34 anos devido a problemas de saúde crônicos.
Oscar jogou cinco temporadas pelo Chelsea, onde conquistou os títulos da Premier League e da Liga Europa, antes de se transferir para o Shanghai, da China, em 2017, onde conquistou três títulos da Superliga chinesa.
O clube São Paulo confirmou a aposentadoria de Oscar e divulgou um comunicado oficial sobre o assunto, indicando que o jogador vem enfrentando problemas de saúde desde novembro passado, quando fez sua última aparição em campo.