Brazil v Croatia: Group A - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

Ele cedeu ao seu coração... Problemas de saúde obrigam Oscar a se aposentar

Saída compulsória do Clube da Infância

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, Oscar, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 34 anos devido a problemas de saúde crônicos.

Oscar jogou cinco temporadas pelo Chelsea, onde conquistou os títulos da Premier League e da Liga Europa, antes de se transferir para o Shanghai, da China, em 2017, onde conquistou três títulos da Superliga chinesa.

O clube São Paulo confirmou a aposentadoria de Oscar e divulgou um comunicado oficial sobre o assunto, indicando que o jogador vem enfrentando problemas de saúde desde novembro passado, quando fez sua última aparição em campo.

  • Problemas cardíacos crônicos

    Oscar foi obrigado a se aposentar após sofrer de problemas cardíacos crônicos.

    O jogador ficou internado por cinco dias em novembro passado, após complicações surgidas durante um exame de rotina, antes que os exames confirmassem que ele sofria de “síncope vasovagal”, que causa uma queda repentina na frequência cardíaca e na pressão arterial, o que pode levar à perda de consciência.

  • Palavras de despedida

    Embora seu contrato com o São Paulo fosse válido até o final de 2027, as duas partes concordaram em rescindi-lo de comum acordo.

    Oscar expressou sua decepção em suas redes sociais, dizendo que gostaria de ter dado mais ao clube da sua infância, e afirmou que ainda tem capacidade e idade para continuar, mas que as condições de saúde o obrigaram a tomar a decisão de se aposentar.

    Oscar enfatizou que continuará apoiando o São Paulo como torcedor, observando que sua trajetória no futebol, que começou no próprio clube, o levou a várias partes do mundo, antes de terminar onde começou.

    No âmbito internacional, Oscar disputou 48 partidas pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e participou da Copa do Mundo de 2014, na qual a “Seleção” terminou em quarto lugar.