“É chato de assistir”: ex-estrela do Bayern de Munique já está cansado da Premier League

“Estou dizendo a verdade: isso (a Premier League, nota do editor) não é um espetáculo”, enfatizou Tel em conversa com o streamer do Twitch e YouTuber Zakaria Haddad no podcast Zack Nani Foot & Live. O ex-atacante do FC Bayern de Munique falou sobre o futebol na liga de elite da Inglaterra: “É chato de assistir. É realmente apenas um confronto entre duas equipes com suas próprias ideias.”

O que Tel mais sente falta na Premier League são as jogadas espetaculares e imprevisíveis de jogadores excepcionais: “Há menos talento, não há Vinicius fazendo um sombrero flick, não há dribles, não há Kylian (Mbappé, nota do editor) fazendo uma arrancada.”