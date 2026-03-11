“É chato de assistir”: ex-estrela do Bayern de Munique já está cansado da Premier League

O atacante do Tottenham Hotspurs, Mathys Tel, criticou abertamente o estilo de jogo predominante na Premier League.
“Estou dizendo a verdade: isso (a Premier League, nota do editor) não é um espetáculo”, enfatizou Tel em conversa com o streamer do Twitch e YouTuber Zakaria Haddad no podcast Zack Nani Foot & Live. O ex-atacante do FC Bayern de Munique falou sobre o futebol na liga de elite da Inglaterra: “É chato de assistir. É realmente apenas um confronto entre duas equipes com suas próprias ideias.”
O que Tel mais sente falta na Premier League são as jogadas espetaculares e imprevisíveis de jogadores excepcionais: “Há menos talento, não há Vinicius fazendo um sombrero flick, não há dribles, não há Kylian (Mbappé, nota do editor) fazendo uma arrancada.”
Mathys Tel ainda não se adaptou ao Tottenham
Que Tel não está muito satisfeito na Premier League, isso também pode ser percebido pelos seus cerca de 13 meses no Spurs até agora. Em fevereiro de 2025, ele foi emprestado pelo Bayern para Londres e, no verão passado, o Tottenham contratou o jogador de 20 anos. No entanto, as coisas não estão indo muito bem.
Em 48 partidas pelo Spurs, o atacante marcou apenas seis gols e deu duas assistências. Nesta temporada, Tel tem sido frequentemente utilizado como reserva ou ficou várias vezes no banco durante os 90 minutos. Em 2026, um gol na derrota por 2 a 3 para o Bournemouth, no início de janeiro, foi a única participação direta de Tel em um gol até agora.
Sua situação é ainda mais complicada pela crise geral em que se encontra seu clube. Após uma série de resultados negativos, o Tottenham corre o risco de ser rebaixado da Premier League, ameaçando cair para a segunda divisão pela primeira vez em quase 50 anos. Mesmo com o novo técnico Igor Tudor, nada está dando certo.
As normas incomodam muito Mathys Tel
Tel também se incomoda com a maneira como as situações padrão, que ganharam enorme importância, são executadas, especialmente na Premier League. “As disputas na área penal diante dos goleiros? Eu disse ao assistente técnico responsável pelas situações padrão no Tottenham: ‘Não me coloque para marcar um jogador específico’. Porque lá é o caos total!”, explicou Tel, mostrando que não gosta muito disso.
O arquirrival do Tottenham, o Arsenal, é pioneiro em causar grande confusão nas cobranças de escanteios e faltas na área de cinco metros, bloqueando o goleiro adversário com vários jogadores. O sucesso lhes dá um argumento decisivo para sua estratégia, mas Tel está cansado disso: “Todo mundo empurra todo mundo, jogam uns aos outros no chão, você se segura. Esqueça! O goleiro não consegue sair, ele não consegue ver nada.”
O técnico do Liverpool, Arne Slot, recentemente fez uma crítica semelhante à tendência atual nas jogadas ensaiadas. Enquanto isso, o técnico de jogadas ensaiadas do Arsenal, Nicolas Jover, leu recentemente na manchete do jornal suíço Blick: “Este homem está destruindo o futebol?”
Mathys Tel: seus números nesta temporada
Intervenções 28 Gols 3 Assistências 0