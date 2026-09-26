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Dumfries deixa Mourinho em situação delicada

Países Baixos x Alemanha
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D. Dumfries
J. Mourinho
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Sufoco tático desperdiça seu potencial

Denzel Dumfries brilhou de forma notável com a seleção de seu país, a Holanda, apresentando sua versão "mais ofensiva e de liderança", algo completamente diferente do que exibe atualmente no Real Madrid, segundo o jornal Marca.

O lateral-direito é o segundo capitão e um dos elementos mais importantes do grupo na Holanda, inclusive no aspecto de impor personalidade, como ficou demonstrado em sua discussão com Kimmich durante o confronto contra a Alemanha na última quinta-feira.


  • Dumfries: explosão ofensiva com a Holanda e números tímidos no Real Madrid

    Longe de seu papel mais discreto no Real Madrid, algo compreensível diante de sua transferência para o clube há poucos meses, Dumfries mostrou sua faceta ofensiva forte diante da Alemanha, ao completar 26 passes certos de um total de 31 (com 84% de acerto), dar 3 passes decisivos, realizar 3 desarmes (o maior número na partida) e recuperar duas bolas.

    Além disso, Mikkel Meerdink ficou cara a cara com o gol de Ter Stegen graças a um belo passe decisivo do jogador do Madrid.

    Por outro lado, seu volume de contribuição ofensiva cai com o clube merengue, chegando a 0,6 passe decisivo e 0,5 finalização por partida.

    O jogador disse após o fim da partida contra a Alemanha: "Trabalhamos duro e com alta intensidade, e o que Xavi quer está totalmente claro: mais coragem na pressão, mais duelos individuais e uma posse de bola mais dinâmica".


    Dumfries mantém sua ficha zerada em gols e assistências ao longo de suas sete participações com o Real Madrid. E, embora Mourinho pareça confiar nele em detrimento de Trent Alexander-Arnold, ele ainda não apareceu muito no lado ofensivo.

    O jogador havia encerrado sua passagem pela Inter com 27 gols e 28 assistências em 207 partidas, números que evidenciam com clareza o tipo de lateral que o Real Madrid contratou.

    E, em 120 partidas com o PSV Eindhoven, marcou 16 gols e deu 20 assistências, números também excelentes para um lateral.

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  • Mourinho e Koeman/ Xavi: o esquema tático mostra a diferença

    A Marca encerrou sua reportagem afirmando que "o desenho tático desempenha um papel importante para entender as duas versões de Dumfries; no Real Madrid, Yan Diomandé ganha mais minutos e é a aposta principal naquele setor. E, na ausência do jogador da Costa do Marfim, tanto Bellingham quanto Arda Güler tendem muito a se deslocar para aquele lado". 

    E concluiu: "A verdade é que Dumfries joga com ímpeto ofensivo, como também ficou evidente na Copa do Mundo, especialmente por meio de suas duas assistências decisivas na ampla vitória sobre a Suécia (5 a 1), em uma partida excelente em todos os aspectos do jogo. Mas tudo o que ele realmente precisa é de um corredor livre para aproveitar sua enorme força física, e isso não aconteceu até agora com Mourinho".

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