Dumfries deixa Mourinho em situação delicada

Longe de seu papel mais discreto no Real Madrid, algo compreensível diante de sua transferência para o clube há poucos meses, Dumfries mostrou sua faceta ofensiva forte diante da Alemanha, ao completar 26 passes certos de um total de 31 (com 84% de acerto), dar 3 passes decisivos, realizar 3 desarmes (o maior número na partida) e recuperar duas bolas.

Além disso, Mikkel Meerdink ficou cara a cara com o gol de Ter Stegen graças a um belo passe decisivo do jogador do Madrid.

Por outro lado, seu volume de contribuição ofensiva cai com o clube merengue, chegando a 0,6 passe decisivo e 0,5 finalização por partida.

O jogador disse após o fim da partida contra a Alemanha: "Trabalhamos duro e com alta intensidade, e o que Xavi quer está totalmente claro: mais coragem na pressão, mais duelos individuais e uma posse de bola mais dinâmica".





Dumfries mantém sua ficha zerada em gols e assistências ao longo de suas sete participações com o Real Madrid. E, embora Mourinho pareça confiar nele em detrimento de Trent Alexander-Arnold, ele ainda não apareceu muito no lado ofensivo.

O jogador havia encerrado sua passagem pela Inter com 27 gols e 28 assistências em 207 partidas, números que evidenciam com clareza o tipo de lateral que o Real Madrid contratou.

E, em 120 partidas com o PSV Eindhoven, marcou 16 gols e deu 20 assistências, números também excelentes para um lateral.