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Gabriel Marin

Dorival desabafa sobre crise do São Paulo: "Talvez o pior momento da história"

D. Junior
São Paulo

Após empate com o Flamengo no Maracanã, treinador reconhece fase delicada do Tricolor e pede blindagem no CT para superar turbulência

O São Paulo deixou o Maracanã com um ponto importante na bagagem após buscar o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois de sair atrás no placar, com gol de Léo Pereira para os donos da casa, o Tricolor reagiu e igualou o confronto com Calleri, após cruzamento do jovem Osorio.

Mais do que o resultado diante do vice-líder da competição, a partida serviu para Dorival Júnior expor o momento vivido pelo clube paulista. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador fez um forte desabafo sobre a crise que envolve o São Paulo e classificou o período atual como um dos mais difíceis da história da instituição.

Além de analisar a estratégia adotada contra o Flamengo, Dorival destacou a importância de proteger o elenco, dar espaço aos jogadores formados na base e demonstrou confiança na recuperação da equipe até o fim da temporada.

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dorival destaca estratégia para segurar o Flamengo no Maracanã

    Diante de um Flamengo que vive fase positiva e possui um elenco considerado mais consolidado, o São Paulo entrou em campo com a missão de reduzir os espaços e impedir que o adversário controlasse a partida com a posse de bola.

    Segundo Dorival Júnior, o planejamento inicial foi justamente evitar que o Rubro-Negro tivesse liberdade para construir as jogadas.

    "Tínhamos o objetivo de não dar a bola para o Flamengo, e acho que conseguimos. No primeiro tempo foi muito dividido, no segundo tempo com mais oscilação, o que é normal, jogando aqui dentro".

    O treinador reconheceu a diferença de momento entre as equipes, mas valorizou a postura apresentada pelo Tricolor no Maracanã.

    "O Flamengo é uma grande equipe, mais definida que a nossa. Mas também procuramos jogar no campo ofensivo, foi um jogo agradável de se ver".

    Mesmo diante das dificuldades, Dorival enxergou evolução no comportamento da equipe e considerou o empate um resultado importante pela circunstância do confronto.

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  • Treinador aponta momento delicado do clube

    O principal momento da coletiva, porém, veio quando Dorival falou sobre a fase atravessada pelo São Paulo. O técnico não escondeu a preocupação com o cenário interno e afirmou que o clube vive uma das maiores crises de sua história.

    "Temos que entender o momento que o clube está vivendo, talvez o pior de toda a história do São Paulo Futebol Clube".

    Para o treinador, a equipe precisa criar um ambiente protegido para conseguir evoluir dentro de campo. Dorival destacou a necessidade de uma blindagem no centro de treinamento para que jogadores e comissão técnica possam trabalhar sem interferências externas.

    "Temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento".

    O São Paulo enfrenta uma sequência de dificuldades na temporada, com pressão sobre resultados e necessidade de recuperação no Brasileirão. Mesmo assim, o comandante acredita que o trabalho realizado pode trazer frutos nas próximas partidas.

  • Base ganha espaço em meio à crise

    Outro ponto destacado por Dorival foi a utilização de jogadores revelados pelas categorias de base. Para o treinador, o momento de instabilidade também abre espaço para jovens atletas assumirem responsabilidades no elenco principal.

    "Estamos provocando uma situação para os garotos da base ocuparem seus espaços".

    Um dos exemplos citados pelo técnico foi Osorio, responsável pelo cruzamento que terminou no gol de Calleri contra o Flamengo. O jovem jogador vem recebendo oportunidades e, na avaliação de Dorival, demonstra que pode ser uma alternativa importante para a equipe.

    O treinador também mencionou as atuações recentes do atleta e destacou a evolução coletiva do São Paulo.

    "Olhem as duas partidas que o Osorio realizou. A equipe vem melhorando".

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  • Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Dorival mantém confiança na reação do São Paulo

    Apesar do momento de pressão, Dorival Júnior reforçou a confiança no elenco e afirmou que o torcedor pode esperar uma equipe mais competitiva na reta final da temporada.

    "Tenho certeza que estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que vamos ter coisas boas até o final do ano".

    O empate contra o Flamengo, além de interromper uma possível derrota no Maracanã, serviu como demonstração de resistência para um São Paulo que tenta encontrar estabilidade. Agora, o desafio do treinador é transformar a melhora apresentada em resultados para afastar definitivamente a crise que ronda o clube.

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