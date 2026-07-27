Dorival desabafa sobre crise do São Paulo: "Talvez o pior momento da história"

O São Paulo deixou o Maracanã com um ponto importante na bagagem após buscar o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois de sair atrás no placar, com gol de Léo Pereira para os donos da casa, o Tricolor reagiu e igualou o confronto com Calleri, após cruzamento do jovem Osorio.

Mais do que o resultado diante do vice-líder da competição, a partida serviu para Dorival Júnior expor o momento vivido pelo clube paulista. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador fez um forte desabafo sobre a crise que envolve o São Paulo e classificou o período atual como um dos mais difíceis da história da instituição.

Além de analisar a estratégia adotada contra o Flamengo, Dorival destacou a importância de proteger o elenco, dar espaço aos jogadores formados na base e demonstrou confiança na recuperação da equipe até o fim da temporada.