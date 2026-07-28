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Domando a lei de Vinícius: o Campeonato Alemão entra na polêmica da Copa do Mundo

Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
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Bayern de Munique x Stuttgart
Stuttgart
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Alemanha

Posição clara sobre as mudanças da Fifa

As novas regras aplicadas na Copa do Mundo de 2026 provocam amplo debate na Alemanha, assim como em todas as grandes ligas e ao redor do mundo.

A Federação Alemã de Futebol decidiu quais alterações da Fifa serão adotadas no Campeonato Alemão (Bundesliga) na nova temporada 2026-2027 e quais não serão.

Em uma reunião realizada na segunda-feira, em Frankfurt, entre a empresa de arbitragem da Federação Alemã de Futebol e seu diretor executivo Knut Kircher (57 anos) e a "comissão de futebol" da Bundesliga, foram discutidas as mudanças ocorridas nas regras durante a Copa do Mundo.

  • Cobertura da boca: a lei polêmica

    Entre as decisões importantes estava: a manutenção da exclusão dos escanteios da revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR). Essa decisão visa impedir o aumento do número de intervenções do árbitro assistente de vídeo.

    O jornal Bild afirmou: "Existe uma política clara sobre a conduta antidesportiva. Os jogadores que cobrirem a boca com as mãos ou com a camisa durante uma discussão com o adversário não receberão cartão vermelho, podendo receber apenas cartão amarelo. Na Copa do Mundo, dois jogadores foram expulsos por cobrir a boca com as mãos durante uma discussão com o adversário".

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  • Sob a lupa: as regras do capitão de equipe e seu comportamento com os árbitros

    O presidente da comissão de arbitragem da Federação Alemã de Futebol, Kircher, explica no que os árbitros devem focar de forma especial na nova temporada. O foco recai sobre a aplicação consistente da regra da braçadeira de capitão, que foi frequentemente ignorada na Copa do Mundo. Além disso, as condutas antidesportivas serão punidas com sanções mais rígidas. Isso inclui, entre outras coisas, o atraso proposital na retomada rápida do jogo durante as cobranças de faltas, e o comportamento desrespeitoso em relação aos árbitros, como reclamar ou fazer gestos de menosprezo com as mãos.

    O Bild prosseguiu: "Há outro ponto relacionado às situações ao redor do goleiro. Os árbitros devem distinguir com mais precisão se o atacante está posicionado ao lado do goleiro adversário, atrás ou à sua frente. Isso é permitido. No entanto, se um jogador movimentar de fato o corpo em direção ao goleiro, obstruindo-o e, com isso, impedindo-o de agarrar ou rebater a bola, a falta será marcada".

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  • Impedir tentativas de perda de tempo

    De acordo com as novas mudanças que entrarão em vigor a partir do início da próxima temporada, os árbitros vão zelar pela rapidez na execução dos tiros de meta e dos arremessos laterais, dentro de cinco segundos. Caso isso não ocorra, a posse de bola passa para a equipe adversária, que ganha um arremesso lateral ou um escanteio no lugar do tiro de meta. Essa medida visa reduzir o desperdício de tempo.

    As substituições também serão feitas de forma mais rápida: o jogador substituído deve deixar o campo dentro de dez segundos. Se demorar na troca, só será permitido a ele entrar na partida após um minuto, ou quando o jogo for paralisado. Até lá, a equipe joga com um jogador a menos.

    No período de tratamento de lesões, os jogadores que recebem atendimento em campo ou que provocam a paralisação do jogo por causa de uma lesão devem deixar o campo por pelo menos um minuto. Ficam de fora dessa regra os goleiros e os jogadores que precisam de atendimento após sofrerem uma falta que resulte em cartão amarelo ou vermelho para o adversário. Além disso, o jogador lesionado que for cobrar um pênalti pode continuar jogando.

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