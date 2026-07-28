De acordo com as novas mudanças que entrarão em vigor a partir do início da próxima temporada, os árbitros vão zelar pela rapidez na execução dos tiros de meta e dos arremessos laterais, dentro de cinco segundos. Caso isso não ocorra, a posse de bola passa para a equipe adversária, que ganha um arremesso lateral ou um escanteio no lugar do tiro de meta. Essa medida visa reduzir o desperdício de tempo.

As substituições também serão feitas de forma mais rápida: o jogador substituído deve deixar o campo dentro de dez segundos. Se demorar na troca, só será permitido a ele entrar na partida após um minuto, ou quando o jogo for paralisado. Até lá, a equipe joga com um jogador a menos.

No período de tratamento de lesões, os jogadores que recebem atendimento em campo ou que provocam a paralisação do jogo por causa de uma lesão devem deixar o campo por pelo menos um minuto. Ficam de fora dessa regra os goleiros e os jogadores que precisam de atendimento após sofrerem uma falta que resulte em cartão amarelo ou vermelho para o adversário. Além disso, o jogador lesionado que for cobrar um pênalti pode continuar jogando.

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