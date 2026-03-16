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Carlo Ancelotti Brazil 2025Getty Images
Gabriel Marin

O documentário que Carlo Ancelotti receberá em comemoração ao seu primeiro ano na seleção brasileira

Produção da Feel The Match, dirigida por Bruno Maia, segue o técnico italiano desde sua chegada ao Brasil e busca aproximar novamente a seleção dos torcedores

O primeiro ano de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira vai virar documentário. A produção, que ainda não tem título definido, acompanha os bastidores da rotina do treinador desde sua chegada ao Brasil, em 25 de maio do ano passado, e deve ser lançada em uma plataforma de streaming ainda em negociação.

Dirigida por Bruno Maia, responsável por séries esportivas como "Romário – O Cara" e "A Máfia do Apito", a nova produção é realizada pela Feel The Match em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante doze meses, a equipe de filmagem registrou treinos, viagens, entrevistas coletivas e momentos íntimos do dia a dia do treinador italiano e da seleção.

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  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Um ano depois, o mesmo ponto de partida

    A estreia da série ganha ainda mais simbolismo por uma coincidência no calendário. No dia 25 de maio, exatamente um ano após desembarcar no Rio de Janeiro para iniciar sua trajetória na seleção, Ancelotti voltará à Granja Comary para dar início a preparação da Copa do Mundo.

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    Na mesma data, os jogadores convocados para o mundial começam a se apresentar para a próxima etapa de treinamentos da equipe brasileira, repetindo o cenário que marcou o início da era do técnico italiano no comando da equipe.

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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Bastidores inéditos

    Ao longo da temporada, as câmeras acompanharam a seleção brasileira tanto em momentos públicos quanto em áreas restritas. A produção teve acesso a bastidores de treinos, conversas internas da comissão técnica, viagens internacionais e rotinas de concentração.

    O material também inclui registros da preparação da equipe durante as datas FIFA, além da cobertura de amistosos internacionais. Entre eles, estão os confrontos contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos, nos próximos dias 26 e 31 de março.

    A proposta é construir um retrato amplo do primeiro ciclo de trabalho de Ancelotti no comando do Brasil, mostrando desde decisões técnicas até a convivência diária entre jogadores e comissão.

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    Estratégia para aproximar torcida e seleção

    Mais do que contar a história do primeiro ano do treinador, a série faz parte de uma estratégia da CBF para recuperar a conexão entre a seleção brasileira e o público. A ideia é mostrar uma equipe mais acessível e transparente, permitindo que o torcedor acompanhe de perto a rotina da seleção.

    "Queremos e vamos reaproximar a seleção dos torcedores", afirmou Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF.

    Ainda sem data oficial de estreia, a série deve reunir imagens captadas ao longo do primeiro ano do italiano à frente da seleção e promete revelar um lado pouco visto do trabalho de Ancelotti no futebol brasileiro.

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