O documentário que Carlo Ancelotti receberá em comemoração ao seu primeiro ano na seleção brasileira

O primeiro ano de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira vai virar documentário. A produção, que ainda não tem título definido, acompanha os bastidores da rotina do treinador desde sua chegada ao Brasil, em 25 de maio do ano passado, e deve ser lançada em uma plataforma de streaming ainda em negociação.

Dirigida por Bruno Maia, responsável por séries esportivas como "Romário – O Cara" e "A Máfia do Apito", a nova produção é realizada pela Feel The Match em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante doze meses, a equipe de filmagem registrou treinos, viagens, entrevistas coletivas e momentos íntimos do dia a dia do treinador italiano e da seleção.