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Djed SpenceGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Djed Spence disse sim à Inter, e os Nerazzurri fizeram uma oferta formal de transferência pelo astro do Tottenham

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D. Spence
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O defensor do Tottenham Hotspur, Djed Spence, está cada vez mais perto de deixar o norte de Londres depois de acertar os termos pessoais com a gigante da Serie A, a Inter. Segundo informações, a potência italiana intensificou a perseguição ao internacional inglês ao apresentar uma proposta formal de abertura para testar a determinação do Spurs.

  • Inter intensifica perseguição por Spence

    A Inter entrou na disputa para contratar o defensor do Tottenham, Spence, com o gigante italiano apresentando uma proposta formal inicial pelo jogador de 25 anos. Após um verão movimentado no mercado da Premier League, o Tottenham parece pronto para facilitar a saída do lateral, que se viu mais abaixo na hierarquia sob o comando de Roberto De Zerbi, apesar de sua reputação impressionante no cenário internacional.

    Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, a Inter apresentou uma proposta superior a € 30 milhões enquanto busca reforçar suas opções defensivas para o técnico Christian Chivu. A oferta sinaliza a séria intenção da Inter de levar o ex-astro do Nottingham Forest de volta à Itália, onde ele anteriormente passou um período por empréstimo no Genoa, após um verão de fortes investimentos no Tottenham Hotspur Stadium.


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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Acordo fechado em termos pessoais

    Em um avanço significativo para a transferência, Spence deu sinal verde para a mudança. Segundo o GiveMeSports, o defensor chegou a um acordo total sobre os termos pessoais com o clube de Milão, indicando seu desejo de se testar mais uma vez na Serie A.

    No entanto, o Tottenham deve resistir por um valor um pouco mais alto. Embora a proposta da Inter de €30 milhões (£25,6 milhões) seja substancial, as informações sugerem que o clube do norte de Londres exige pelo menos €35 milhões (£30 milhões), além de bônus adicionais relacionados a desempenho. A diretoria do Tottenham está ciente do interesse de outros clubes da Premier League e determinada a garantir uma avaliação que reflita a valorização do jogador após uma sensacional campanha na Copa do Mundo com a Inglaterra.


  • A reformulação defensiva do Tottenham

    A possível saída de Spence acontece em meio a um período de transição significativa no setor defensivo do Tottenham. O clube tem sido extremamente ativo na atual janela, garantindo as chegadas de Andy Robertson, Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke. Além disso, o lateral-direito titular Pedro Porro comprometeu seu futuro com o clube ao assinar um novo contrato de longo prazo, reduzindo ainda mais as chances de Spence de ter regularidade no time principal.

    Com Robertson, Destiny Udogie e Porro todos à sua frente na rotação de laterais neste momento, uma mudança para o exterior oferece a Spence a melhor oportunidade de manter seu embalo.


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    Rivais ficam para trás na disputa pela contratação

    Embora a Inter seja agora a clara favorita, ela não foi o único clube a monitorar a situação de Spence neste verão. Tanto Manchester United quanto Liverpool foram ligados ao lateral em vários momentos da janela. No entanto, o interesse vindo de Anfield parece ter sido exagerado. Romano esclareceu que o interesse do Liverpool havia sido superdimensionado e que nada estava avançado entre as duas partes.

    Isso permitiu que a Inter ganhasse terreno sobre a concorrência e entrasse em uma fase decisiva da operação. Com a aprovação do jogador já garantida, o foco segue nas conversas entre as diretorias dos dois clubes.

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