A Inter entrou na disputa para contratar o defensor do Tottenham, Spence, com o gigante italiano apresentando uma proposta formal inicial pelo jogador de 25 anos. Após um verão movimentado no mercado da Premier League, o Tottenham parece pronto para facilitar a saída do lateral, que se viu mais abaixo na hierarquia sob o comando de Roberto De Zerbi, apesar de sua reputação impressionante no cenário internacional.

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, a Inter apresentou uma proposta superior a € 30 milhões enquanto busca reforçar suas opções defensivas para o técnico Christian Chivu. A oferta sinaliza a séria intenção da Inter de levar o ex-astro do Nottingham Forest de volta à Itália, onde ele anteriormente passou um período por empréstimo no Genoa, após um verão de fortes investimentos no Tottenham Hotspur Stadium.



