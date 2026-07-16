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“Devíamos ter continuado pressionando!” - Marc Guehi parece questionar a tática de Thomas Tuchel após o colapso da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina
Guehi desabafa sobre a mudança na defesa
Guehi afirmou que a Inglaterra não deveria ter jogado de forma tão defensiva depois de abrir o placar contra a Argentina. Anthony Gordon colocou a Inglaterra na frente aos 55 minutos, mas gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez no final da partida viraram o jogo nos últimos instantes.
“Assim que abrimos 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente, então estou arrasado”, disse o zagueiro do Manchester City em declarações destacadas pelo jornal The Sun. Ele acrescentou: “Devíamos ter continuado. Devíamos ter continuado pressionando. Parecia que, assim que marcamos, a mentalidade passou a ser recuar e defender.”
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Guehi não tem certeza sobre o próximo torneio da Inglaterra
Quando questionado se essa seleção da Inglaterra é capaz de finalmente conquistar o título em um torneio futuro, Guehi, visivelmente abatido, admitiu que não conseguia pensar tão longe logo após a derrota. “Não sei. Não sei. É difícil pensar no futuro neste momento”, disse ele. “Neste momento, é só decepção. Só isso.”
A mudança defensiva de Tuchel gera críticas generalizadas
A equipe de Tuchel teve apenas 12% de posse de bola entre o primeiro gol de Gordon e o gol da vitória de Martinez aos 92 minutos, com o técnico da Inglaterra mudando para uma formação 5-4-1 durante esse período ao colocar em campo Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O’Reilly. A mudança tática gerou duras críticas de vários comentaristas, incluindo Wayne Rooney, e os comentários de Guehi sugerem que esse sentimento era compartilhado dentro do elenco.
“As decisões que Thomas Tuchel tomou, temos que ser honestos, nos custaram caro esta noite”, disse Rooney. “Se você é um jogador de ataque em campo, está ganhando por 1 a 0 e vê as mudanças que o técnico está fazendo, você perde a confiança; só dá para se safar disso um certo número de vezes.
“Então você começa a pensar: ‘Ah, não, vamos ficar na defensiva por tanto tempo assim; como vamos superar isso?’ É pânico; é pânico de verdade. Você não pode abrir o placar e depois abrir mão da posse de bola e de qualquer oportunidade de tentar marcar o segundo gol, porque é isso que você quer fazer.”
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Tuchel se mostra desafiador apesar das críticas, enquanto a FA continua a apoiá-lo
Apesar das críticas crescentes, Tuchel assumiu um tom desafiador após a partida, destacando a conquista de chegar às semifinais. “Vamos seguir com o contrato até a Eurocopa em casa. Estou ansioso por isso, embora agora seja difícil olhar tão longe”, disse o alemão. “Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes das semifinais, então isso é uma conquista. Ninguém quer ouvir isso no momento; eu também não, porque exigimos o máximo de nós mesmos. Essa é a natureza da competitividade.”
Tuchel assinou uma prorrogação de contrato de dois anos em fevereiro, mantendo-o no cargo até a Euro 2028, e diz-se que ele continua contando com o apoio total da Federação Alemã de Futebol. O ex-técnico do Chelsea, do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain venceu 16 das 21 partidas que comandou, empatou duas e perdeu três.
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