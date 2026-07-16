“Devíamos ter continuado pressionando!” - Marc Guehi parece questionar a tática de Thomas Tuchel após o colapso da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina

A equipe de Tuchel teve apenas 12% de posse de bola entre o primeiro gol de Gordon e o gol da vitória de Martinez aos 92 minutos, com o técnico da Inglaterra mudando para uma formação 5-4-1 durante esse período ao colocar em campo Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O’Reilly. A mudança tática gerou duras críticas de vários comentaristas, incluindo Wayne Rooney, e os comentários de Guehi sugerem que esse sentimento era compartilhado dentro do elenco.

“As decisões que Thomas Tuchel tomou, temos que ser honestos, nos custaram caro esta noite”, disse Rooney. “Se você é um jogador de ataque em campo, está ganhando por 1 a 0 e vê as mudanças que o técnico está fazendo, você perde a confiança; só dá para se safar disso um certo número de vezes.

“Então você começa a pensar: ‘Ah, não, vamos ficar na defensiva por tanto tempo assim; como vamos superar isso?’ É pânico; é pânico de verdade. Você não pode abrir o placar e depois abrir mão da posse de bola e de qualquer oportunidade de tentar marcar o segundo gol, porque é isso que você quer fazer.”