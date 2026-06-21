Após desgaste interno, São Paulo demite Rui Costa e avalia Rafinha como substituto

O São Paulo anunciou neste sábado (20) a saída de Rui Costa do cargo de executivo de futebol. A decisão foi tomada pelo presidente Harry Massis em meio à paralisação do calendário para a Copa do Mundo e encerra um ciclo que vinha sendo marcado por pressão interna, críticas da torcida e questionamentos sobre a condução do departamento de futebol.

Através de comunicado oficial, o Tricolor confirmou o desligamento do dirigente: "O São Paulo Futebol Clube comunica o desligamento do executivo de futebol Rui Costa, que estava no cargo desde 2021. O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira."

Rafinha, atual gerente esportivo, permanece em sua função e passa a ter papel importante na reorganização da área até que uma definição seja tomada pela diretoria.