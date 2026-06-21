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Rui Costa São PauloReprodução/São Paulo
Luis Felipe Gonçalves

Após desgaste interno, São Paulo demite Rui Costa e avalia Rafinha como substituto

São Paulo

Executivo deixa o Tricolor durante a Copa do Mundo após desgaste político e esportivo; Rafinha surge como uma das alternativas para assumir o comando do futebol

O São Paulo anunciou neste sábado (20) a saída de Rui Costa do cargo de executivo de futebol. A decisão foi tomada pelo presidente Harry Massis em meio à paralisação do calendário para a Copa do Mundo e encerra um ciclo que vinha sendo marcado por pressão interna, críticas da torcida e questionamentos sobre a condução do departamento de futebol.

Através de comunicado oficial, o Tricolor confirmou o desligamento do dirigente: "O São Paulo Futebol Clube comunica o desligamento do executivo de futebol Rui Costa, que estava no cargo desde 2021. O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira."

Rafinha, atual gerente esportivo, permanece em sua função e passa a ter papel importante na reorganização da área até que uma definição seja tomada pela diretoria.

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  • Harry Massis Rui Costa São PauloReprodução/São Paulo

    Bastidores da demissão

    A saída de Rui Costa foi resultado de um desgaste acumulado nos bastidores do Morumbi. Segundo informações do UOL, o presidente Harry Massis vinha sendo pressionado por diferentes correntes políticas do clube para promover mudanças no departamento de futebol, mas resistiu durante boa parte da temporada.

    Contratado em janeiro de 2021, ainda na gestão de Julio Casares, Rui participou de diferentes reformulações do elenco e atravessou momentos de instabilidade esportiva nos últimos meses.

    O cenário se agravou após a troca no comando técnico. A demissão de Hernán Crespo, mesmo com o São Paulo ocupando posições de destaque no Campeonato Brasileiro, gerou debates internos. Seu sucessor, Roger Machado, permaneceu pouco tempo no cargo e acabou demitido após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.

    A chegada de Dorival Júnior amenizou parte da turbulência, mas não foi suficiente para diminuir a pressão sobre Rui Costa. A campanha irregular no Brasileirão, somada à eliminação precoce na competição mata-mata, fortaleceu a percepção de que mudanças eram necessárias no comando do futebol.

    Mesmo durante a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo segue ativo no mercado. O clube já acertou a contratação do atacante Victor Sá e continua monitorando opções para reforçar o elenco na sequência da temporada.

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  • Rafinha São PauloReprodução/São Paulo

    Rafinha substituto?

    Com a saída de Rui Costa, Rafinha desponta como uma possibilidade real para assumir maior protagonismo no departamento de futebol. O ex-lateral, que atualmente ocupa o cargo de gerente esportivo, passa a responder interinamente pelas funções e será observado de perto pela diretoria.

    Internamente, a avaliação é de que a pausa no calendário oferece uma oportunidade adequada para analisar o trabalho do dirigente antes de uma decisão definitiva. Caso a resposta seja positiva, existe a possibilidade de efetivação.

    Neste momento, porém, o São Paulo ainda não definiu o perfil do substituto nem descartou buscar um nome externo para o cargo. A diretoria entende que a escolha será estratégica para a sequência da temporada e para o planejamento de 2027.

    Enquanto a definição não acontece, Rafinha ganha espaço nos bastidores e participa diretamente das movimentações da janela de transferências. Além da chegada de Victor Sá, o clube mantém conversas por reforços, com o zagueiro Arthur Chaves entre os nomes monitorados.

    A tendência é que os próximos dias sejam decisivos para determinar se o ex-jogador assumirá de vez o comando do futebol tricolor ou se a diretoria partirá para uma nova contratação no mercado.