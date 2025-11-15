+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Bruna Lima

Os desfalques confirmados do Flamengo para duelo contra o Sport pelo Brasileirão 2025

Convocações deixam o Rubro-Negro sem sete jogadores em reta decisiva do Campeonato Brasileiro; veja quem desfalca e por quê

O Flamengo inicia a reta final do Brasileirão 2025 com uma dor de cabeça que mistura logística e preocupação médica. A equipe comandada por Filipe Luís tem sete desfalques confirmados para o duelo contra o Sport, no sábado (15), em Recife, devido às convocações para a Data Fifa de novembro. Além disso, o departamento médico ainda monitora casos importantes de lesão que podem afetar o planejamento também para o clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 19.

As ausências, que envolvem jogadores convocados por Brasil, Uruguai, Colômbia e Equador, representam os impactos diretos das Datas Fifa sobre os clubes brasileiros — especialmente os que contam com atletas de seleções sul-americanas. Para o Flamengo, que ainda disputa o topo da tabela, isso significa reorganizar o time e ajustar a preparação física em uma fase crucial da temporada. A logística montada pelo clube será determinante também para a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, já que o clube quer reduzir ao máximo as chances de perder algum jogador por lesão.

Com jogos espalhados por Europa, América do Norte e Central, a volta dos convocados para o Rio de Janeiro exigirá deslocamentos longos e pouco tempo de recuperação antes do Fla-Flu. O cenário preocupa a comissão técnica, que busca minimizar o desgaste e manter a equipe competitiva mesmo diante das ausências.

Confira os nomes a seguir...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Arrascaeta: convocado pela seleção uruguaia

    Um dos principais nomes do Flamengo e artilheiro do time na temporada, Arrascaeta foi novamente chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender o Uruguai. A Celeste enfrenta o México no dia 15, em Torreón, e os Estados Unidos, no dia 18, em Tampa. O meia, então, desfalca o Flamengo diante do Sport e é dúvida para o clássico contra o Fluminense devido à distância e à sequência de viagens.

    • Publicidade

  • Viña e Varela: também a serviço do Uruguai

    Os laterais Matías Viña e Guillermo Varela completam a lista de uruguaios ausentes. Os laterais, que atualmente estão na condição de reservas, chegaram a ser utilizados pelo técnico Filipe Luis no confronto contra o Santos, no último domingo (09), mas - como Arrascaeta -  têm compromissos em solo mexicano e norte-americano.

    A presença dos três no Fla-Flu dependerá do retorno imediato após o segundo amistoso da Celeste, mas é tida como improvável.

  • Danilo e Alex Sandro: defensores a serviço de Ancelotti

    Carlo Ancelotti convocou Danilo e Alex Sandro para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal, no dia 15, em Londres, e Tunísia, no dia 18, em Lille. A participação da dupla rubro-negra nos confrontos coincide com o duelo contra o Sport e encurta o tempo de descanso antes do compromisso diante do Fluminense.

  • Carrascal: convocado pela Colômbia

    O meia Jorge Carrascal, que tem caído nas graças da torcida após gols e atuações importantes, foi chamado pela seleção colombiana para os amistosos contra a Nova Zelândia (dia 15, em Fort Lauderdale) e Nigéria (dia 17, em Nova York).

  • Gonzalo Plata: com o Equador

    O atacante equatoriano Gonzalo Plata defenderá seu país em amistosos contra o Canadá (dia 13, em Toronto) e Nova Zelândia (dia 18, em Nova Jersey). Ele é outro nome certo fora do duelo no Recife e incerto para o clássico carioca.

  • Baixas por lesão

    Além dos convocados, o Flamengo ainda lida com quatro jogadores no departamento médico. Pedro se recupera de uma fratura no antebraço e tem foco total na final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro. O zagueiro Léo Ortiz (estiramento no tornozelo), Allan (fascite plantar) e Jorginho (lesão na coxa direita) também se recuperam e estão fora do jogo contra o Sport. Já Nicolás de la Cruz também desfalca o time contra os pernambucanos por conta de controle de carga.

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Provável escalação do Flamengo

    Desta forma, Filipe Luís deve ir a campo com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. 

  • O calendário de jogos das seleções

    A tabela internacional traz um desafio logístico para o Flamengo. Entre Londres, Lille, Torreón, Tampa, Toronto e Nova York, os atletas estarão espalhados por três continentes em menos de uma semana. O retorno ao Brasil, portanto, dependerá de voos fretados e recuperação física acelerada.

    O Uruguai joga contra México e EUA; o Brasil enfrenta Senegal e Tunísia; a Colômbia mede forças com Nova Zelândia e Nigéria; o Equador enfrentou Canadá e agora tem a Nova Zelândia pela frente.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA