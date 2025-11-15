Os desfalques confirmados do Flamengo para duelo contra o Sport pelo Brasileirão 2025

O Flamengo inicia a reta final do Brasileirão 2025 com uma dor de cabeça que mistura logística e preocupação médica. A equipe comandada por Filipe Luís tem sete desfalques confirmados para o duelo contra o Sport, no sábado (15), em Recife, devido às convocações para a Data Fifa de novembro. Além disso, o departamento médico ainda monitora casos importantes de lesão que podem afetar o planejamento também para o clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 19.

As ausências, que envolvem jogadores convocados por Brasil, Uruguai, Colômbia e Equador, representam os impactos diretos das Datas Fifa sobre os clubes brasileiros — especialmente os que contam com atletas de seleções sul-americanas. Para o Flamengo, que ainda disputa o topo da tabela, isso significa reorganizar o time e ajustar a preparação física em uma fase crucial da temporada. A logística montada pelo clube será determinante também para a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, já que o clube quer reduzir ao máximo as chances de perder algum jogador por lesão.

Com jogos espalhados por Europa, América do Norte e Central, a volta dos convocados para o Rio de Janeiro exigirá deslocamentos longos e pouco tempo de recuperação antes do Fla-Flu. O cenário preocupa a comissão técnica, que busca minimizar o desgaste e manter a equipe competitiva mesmo diante das ausências.

Confira os nomes a seguir...