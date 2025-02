Os maiores artilheiros do Brasil em 2025

Confira os jogadores do futebol brasileiro que mais balançaram as redes em 2025 até então

Mais um calendário agitado esquenta o futebol brasileiro em 2025. Com a promessa de acirradas disputas ao longo do ano, muito em razão dos grandes nomes que migraram - ou retornaram - ao Brasil, o topo da artilharia nacional deve ser um dos postos mais bem quistos pelos jogadores.

Em 2024, Yuri Alberto, do Corinthians, foi o maior goleador do ano, balançando as redes em 31 oportunidades. Já em 2023 e 2022, quem ficou com o reconhecimento foi Germán Cano, do Fluminense, que dominou as estatísticas com 40 e 44 gols, respectivamente.

Sendo assim, a GOAL preparou o ranking dos maiores artilheiros do Brasil em 2025. O levantamento considera apenas gols marcados nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, a Copa e a Supercopa do Brasil, as elites dos estaduais, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, e os torneios continentais, como a Libertadores, a Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes.

Última atualização às 09h03 (de Brasília) de 6 de fevereiro de 2025