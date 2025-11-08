Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti à seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira, 3 de novembro, na sede da CBF, sua terceira lista de convocados à seleção brasileira. A relação define os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 contra Senegal e Tunísia — marcados para os dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente. Serão os últimos compromissos da Seleção em 2025, antes dos confrontos de março contra França e Croácia, que devem afunilar ainda mais a disputa por vagas no elenco que irá ao Mundial.

A lista mais uma vez não conta com Neymar, voltando de lesão, mas traz sete jogadores que atuam no futebol brasileiro — um sinal de que o técnico italiano segue atento ao desempenho de atletas que se destacam no cenário nacional. A expectativa é por muitos nomes testados na peregrinação até a Copa, além de eventuais ausências de figuras consolidadas que podem reacender o debate sobre quem estará no grupo final que representará o país no torneio que será realizado no México, Canadá e Estados Unidos.

A seguir, a GOAL detalha a lista de convocados da seleção brasileira...