Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Bruna Lima

Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti à seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia

Lista define próximos testes do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026; amistosos serão disputados em Londres e Lille, neste mês de novembro

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira, 3 de novembro, na sede da CBF, sua terceira lista de convocados à seleção brasileira. A relação define os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 contra Senegal e Tunísia — marcados para os dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille, respectivamente. Serão os últimos compromissos da Seleção em 2025, antes dos confrontos de março contra França e Croácia, que devem afunilar ainda mais a disputa por vagas no elenco que irá ao Mundial. 

A lista mais uma vez não conta com Neymar, voltando de lesão, mas traz sete jogadores que atuam no futebol brasileiro — um sinal de que o técnico italiano segue atento ao desempenho de atletas que se destacam no cenário nacional. A expectativa é por muitos nomes testados na peregrinação até a Copa, além de eventuais ausências de figuras consolidadas que podem reacender o debate sobre quem estará no grupo final que representará o país no torneio que será realizado no México, Canadá e Estados Unidos.

A seguir, a GOAL detalha a lista de convocados da seleção brasileira...

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    Goleiros

    • Bento (Al Nassr)
    • Éderson (Fenerbahçe)
    • John (Nottingham Forest)*

    *Convocado após corte por lesão de Hugo Souza (Corinthians)

  • FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGOAFP

    Laterais

    • Alex Sandro (Flamengo)
    • Caio Henrique (Monaco)
    • Luciano Juba (Bahia)
    • Paulo Henrique (Vasco) 
    • Wesley (Roma)
  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Zagueiros

    • Danilo (Flamengo)
    • Éder Militão (Real Madrid)
    • Gabriel Magalhães (Arsenal)
    • Marquinhos (PSG)
    • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campistas

    • Andrey Santos (Chelsea)
    • Bruno Guimarães (Newcastle)
    • Casemiro (Manchester United)
    • Fabinho (Al Ittihad)
    • Lucas Paquetá (West Ham)
  • Estevao Willian Chelsea 2025-26Getty

    Atacantes

    • Estêvão (Chelsea)
    • João Pedro (Chelsea)
    • Luiz Henrique (Zenit)
    • Matheus CUnha (Manchetser United)
    • Richarlison (Tottenham)
    • Rodrygo (Real Madrid
    • Vinícius Júnior (Real Madrid)
    • Vitor Roque (Palmeiras)